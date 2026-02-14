Zum Hauptinhalt springen

Formel 1

F1-Weltmeister Norris enthüllt: Dieser Superstar gratulierte ihm zum Titel

Nach seinem ersten Formel-1-WM-Titel wurde Lando Norris von Glückwünschen überrollt - Wie er mit so viel Unterstützung umgeht und von wem sie kam

Juliane Ziegengeist Lydia Mee
Veröffentlicht:
F1-Weltmeister Norris enthüllt: Dieser Superstar gratulierte ihm zum Titel

Lando Norris hat die Flut an Glückwünschen noch nicht verarbeitet

Foto: McLaren

Lando Norris hat nach seinem Gewinn der Formel-1-Fahrerweltmeisterschaft 2025 eine wahre Flut an Glückwünschen erhalten, darunter auch eine persönliche Nachricht von Fußballikone David Beckham. Darüber spricht der McLaren-Pilot ausführlich im Podcast The Fast And The Curious.

Darin gibt er auch Einblicke, wie er mit der enormen Resonanz umgeht. So verrät Norris, dass er die Winterpause nach dem Titelgewinn nicht nur zur Erholung nutzt, sondern auch, um seine zahlreichen eingegangenen Nachrichten zu sichten.

Der Aufwand ist dabei größer als gedacht. Auf die Frage, wer sich nach seinem WM-Triumph bei ihm gemeldet habe, sagt der Brite offen: "Ehrlich gesagt habe ich nicht einmal die Hälfte davon gelesen." Die Menge an Mitteilungen sei so groß, dass er noch längst jede gelesen, geschweige denn auf alle reagiert habe.

Norris: "Unglaublich viele tolle Menschen"

"Ich habe so viele Nachrichten, die ich noch gar nicht angeschaut habe. Ich muss das noch tun, aber das dauert ziemlich lange", gesteht der 26-Jährige. "Ich habe wahrscheinlich auf etwa die Hälfte geantwortet." Er wolle aber auch den Rest noch durchgehen, "egal ob auf Instagram oder WhatsApp oder sonst wo".

Denn es seien "einfach unglaublich viele tolle Menschen" dabei, erzählt Norris weiter. Besonders beeindruckt zeigt er sich von der sportartenübergreifenden Unterstützung.

"Da sind viele Leute aus verschiedenen Sportarten dabei. Manche sind absolute Spitzenathleten, einige der Besten überhaupt. Andere sind Menschen, denen ich schon seit meiner Kindheit zuschaue, junge und ältere Leute", erklärt der Weltmeister.

Regelmäßiger Kontakt mit David Beckham

Die Wertschätzung aus unterschiedlichsten Richtungen bedeutee ihm viel: "Wenn man so etwas sieht, also wie viel Unterstützung man bekommt oder einfach Glückwünsche und Respekt, dann bewundere ich das sehr. Das ist etwas Wunderschönes. Aber ich entschuldige mich bei allen, denen ich noch nicht geantwortet habe."

Auch David Beckham gehörte zu den prominenten Gratulanten. Auf eine entsprechende Nachfrage bestätigt Norris den Kontakt und betont, dass dieser nicht neu sei: "Wir schreiben ab und zu über verschiedene Dinge. Er hat mir eine Nachricht geschickt."

"David ist großartig. Er ist hin und wieder in der Box, in Bahrain, Katar und ein paar anderen Orten. Er ist ein cooler Typ, deshalb ist es immer schön, wenn sein Name auftaucht."

Sportlich richtet sich der Fokus unterdessen bereits auf die kommende Saison. Norris absolvierte vom 26. bis 30. Januar erste Testfahrten in Barcelona. Anschließend reiste er nach Bahrain, wo am 9. Februar die McLaren-Saisonpräsentation stattfand.

Weitere offizielle Testtage auf dem Kurs in Bahrain sind vom 11. bis 13. Februar sowie erneut vom 18. bis 20. Februar angesetzt. Damit beginnt für den neuen Weltmeister die heiße Phase der Vorbereitung auf 2026, bevor die Saison mit dem Grand Prix von Australien (6. bis 8. März) in Melbourne startet.

