Formel-1-Wintertests 2021: Übersicht zu Terminen, Strecke und Fahrern

Es ist das traditionelle Schaulaufen vor dem Beginn der Rennsaison: Bei den offiziellen Wintertests gehen die neuen Autos der Formel 1 2021 erstmals gemeinsam auf die Strecke. Fahrer und Teams nutzen die begrenzte Testzeit, um sich auf den Rennbetrieb einzustellen und ihre Fahrzeuge möglichst perfekt vorzubereiten.

In dieser Übersicht haben wir alle wichtigen Fakten zu den Formel-1-Wintertests 2021 zusammengetragen, von den einzelnen Terminen über die Rennstrecke bis hin zum Ablaufplan der Testwoche (sobald verfügbar).

Wo und wann finden die Formel-1-Wintertests 2021 statt?

Die offiziellen Formel-1-Testfahrten vor der Saison 2021 werden auf dem Bahrain International Circuit bei Sachir in Bahrain ausgetragen. Gefahren wird am 12., 13. und 14. März 2021 auf der Strecke, die am 28. März 2021 auch den Formel-1-Saisonauftakt veranstaltet.

Wie viele Testtage gibt es vor der Formel-1-Saison 2021?

Zur Vorbereitung auf die Formel-1-Saison 2021 stehen Fahrern und Teams bei den diesjährigen Wintertests insgesamt drei Fahrtage zur Verfügung. Getestet wird üblicherweise für acht Stunden pro Tag, von morgens bis abends, meist mit einer einstündigen Mittagspause nach vier Stunden. Aus Kostengründen wurde die Fahrzeit bei den Wintertests von zuletzt sechs Tagen für 2021 halbiert.

Wie viele Autos darf ein Formel-1-Team bei den Wintertests einsetzen?

Das Formel-1-Reglement schreibt vor, dass die zehn Teams bei den Wintertests jeweils nur mit einem Rennwagen fahren dürfen. So wird das schon seit Jahren gehandhabt, um Kosten zu sparen. Es sind beim Testen also maximal zehn Autos gleichzeitig auf der Strecke. Und die Fahrer eines Teams teilen sich ein Fahrzeug.

Wie viel Fahrzeit bekommt ein Fahrer bei den Formel-1-Wintertests?

Normalerweise teilen die Teams die zur Verfügung stehende Zeit bei den Wintertests zu gleichen Teilen auf ihre beiden Stammfahrer auf. Das würde 2021 bedeuten: Jeder Formel-1-Stammfahrer bekommt eineinhalb Testtage im Neuwagen, um sich auf die Saison vorzubereiten. 2020 waren es noch jeweils drei Tage.

Wer darf an den Formel-1-Wintertests 2021 teilnehmen?

Theoretisch kann jeder Rennfahrer mit einer gültigen Formel-1-Superlizenz an den Wintertests teilnehmen. Praktisch aber werden die Teams vermutlich ausschließlich ihre Stammfahrer einsetzen, weil die Vorbereitungszeit bei den Wintertests 2021 besonders kurz gehalten ist. Manchmal kamen bei Formel-1-Wintertests aber auch schon Testfahrer zum Zuge.

Wer fährt wann bei den Formel-1-Wintertests 2021?

Einen Ablaufplan für die Formel-1-Wintertests 2021, aus dem ersichtlich wäre, welche Fahrer wann in den Autos sitzen, gibt es bisher nicht. Üblicherweise geben die Teams ihre Aufstellung erst kurz vor Beginn der Testfahrten bekannt. Sobald die Einsatzzeiten feststehen, stellen wir hier eine Übersicht bereit.

Welche Autos kommen bei den Formel-1-Wintertests 2021 zum Einsatz?

Die Fahrzeuge der Formel-1-Saison 2021 werden im Frühjahr vorgestellt. Unter diesem Link finden Sie eine Übersicht der Präsentationstermine inklusive aller Fakten, die bisher zu den Formel-1-Autos 2021 bekannt sind.

Wann hat die Formel 1 zuletzt in Bahrain getestet?

Im April 2019 hat die Formel 1 zuletzt zwei Tage lang auf dem Bahrain International Circuit bei Sachir in Bahrain getestet. Damals gab Mick Schumacher sein Debüt im Formel-1-Auto. 2014 war die Strecke zuletzt Austragungsort für Formel-1-Wintertests, allerdings als eine von zwei Strecken neben Jerez in Spanien.

Was war der ursprüngliche Termin für die Formel-1-Wintertests 2021?

Ursprünglich hätten die Wintertestfahrten der Formel-1-Saison 2021 bereits vom 2. bis zum 4. März erfolgen sollen, und in Barcelona in Spanien.

Warum wurden die Formel-1-Wintertests 2021 verschoben?

Weil der für den 21. März geplante Auftakt zur Formel-1-Saison 2021 in Melbourne in Australien verschoben wurde, verständigten sich Formel 1, Automobil-Weltverband (FIA) und die Teams auf eine Verlegung der Testfahrten. Man spart sich die Reise nach Barcelona und fliegt gleich nach Bahrain, wo kurz nach den Tests auch das erste Rennen stattfindet. Pluspunkt in Bahrain: Dort herrscht meist gutes Wetter.

Wie kam die Formel 1 auf den neuen Termin der Wintertests 2021?

Das Sportliche Reglement der Formel 1 gibt den Rahmen für die offiziellen Wintertests vor: Demnach müssen zwischen dem letzten Testtag und dem ersten Trainingstag beim Auftaktrennen mindestens zehn Tage liegen. Das ist 2021 gewährleistet, und mit etwas Puffer. Die Verschiebung aber erforderte die Zustimmung aller Beteiligten.

Die Termine für die Formel-1-Wintertests 2021:

12.-14. März 2021: Bahrain International Circuit

