F1 wirbt mit Starbesetzung für 2026: Damson Idris zurück im Paddock

Kurz vor dem Start der Formel-1-Saison 2026 meldet sich Schauspieler Damson Idris mit einer groß angelegten Kampagne in der Königsklasse zurück. Unter dem Titel "All To Drive For" soll die neue Ära der Formel 1 eingeläutet werden - gemeinsam mit allen 22 Fahrern des Starterfelds 2026.

Einen ersten Vorgeschmack veröffentlichte F1.com jüngst in Form eines Teaser-Trailers. Die Szene beginnt in einer Garage: Das Tor öffnet sich, dahinter steht Idris. Mit den Worten "Du glaubst, du kennst die Formel 1?" richtet er sich direkt an die Zuschauer und fügt hinzu: "Denk noch mal nach."

Anschließend kommt der Weltmeister von 2025, Lando Norris, zu Wort. Seine klare Botschaft: "Alles verändert sich." Danach rückt erneut Idris in den Fokus, ehe nacheinander das komplette Fahrerfeld für 2026 eingeblendet wird.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht der umfassende Umbruch zur Saison 2026. Emily Prazer, Chief Commercial Officer der Formel 1, erklärt dazu in einer Pressemitteilung: "Die Saison 2026 begrüßt die nächste Generation des Rennsports in der Formel 1 - mit neuen Autos, neuen Motoren und einem völlig neuen Fahrstil."

Weiter führt sie aus: "Es ist die größte Umwälzung, die unser Sport je erlebt hat, da die Ausgangsbedingungen angeglichen werden und jedes Team darum kämpft, das beste Auto und die beste Leistung zu entwickeln. Die Kampagne lädt alte wie neue Fans ein, sich einzubringen, in einer Zeit, in der jede Runde unvorhersehbar ist und es um alles geht."

Formel-1-Film bereits ausgezeichnet

Tatsächlich markieren die neuen Regularien einen historischen Einschnitt. Das Reglement für 2026 sieht unter anderem eine nahezu ausgeglichene 50:50-Aufteilung zwischen Verbrennungs- und Elektroleistung vor.

Zudem werden die Autos kleiner und leichter, während eine aktive Aerodynamik das bisherige DRS-System ersetzt. Das Kräfteverhältnis im Feld könnte damit grundlegend neu gemischt werden.

Idris ist der Formel-1-Welt spätestens seit dem erfolgreichen Formel-1-Kinofilm eng verbunden. Gedreht wurde während echter Rennwochenenden, weshalb er, sein Co-Star Brad Pitt und das Filmteam regelmäßig im Fahrerlager zu sehen waren.

Seit seinem Kinostart im Juni 2025 hat der Film weltweit mehr als 630 Millionen US-Dollar eingespielt. Auch in der Preisverleihungssaison sorgte die Produktion für Aufmerksamkeit, zuletzt mit dem Gewinn des BAFTA-Awards am 22. Februar in der Kategorie "Bester Ton". Er ist zudem für vier Oscars nominiert.