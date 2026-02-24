Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Auf den Spuren von Antonelli und Russell: Mercedes holt deutsches Talent

Formel 1
Formel 1
Auf den Spuren von Antonelli und Russell: Mercedes holt deutsches Talent

Von Euphorie zu Ernüchterung: Honda-Fahrer glauben nicht an das Podium

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
Von Euphorie zu Ernüchterung: Honda-Fahrer glauben nicht an das Podium

F1 wirbt mit Starbesetzung für 2026: Damson Idris zurück im Paddock

Formel 1
Formel 1
F1 wirbt mit Starbesetzung für 2026: Damson Idris zurück im Paddock

Nicht Ferrari: Wen Günther Steiner nach dem Test vorne sieht

Formel 1
Formel 1
Nicht Ferrari: Wen Günther Steiner nach dem Test vorne sieht

Erklärt: Das IndyCar-Punktesystem für die Rookie-Saison von Mick Schumacher

IndyCar
IndyCar
Erklärt: Das IndyCar-Punktesystem für die Rookie-Saison von Mick Schumacher

Zukunft von Lewis Hamilton: Ferrari-Pilot macht klare Ansage

Formel 1
Formel 1
Zukunft von Lewis Hamilton: Ferrari-Pilot macht klare Ansage

DTM-Teams testen neuen Lamborghini: Wieso Grasser mit "Lehrjahr" rechnet

DTM
DTM
DTM-Teams testen neuen Lamborghini: Wieso Grasser mit "Lehrjahr" rechnet

F1-Comeback: Damon Hill übernimmt wichtige Aufgabe bei Williams

Formel 1
Formel 1
F1-Comeback: Damon Hill übernimmt wichtige Aufgabe bei Williams
Formel 1

F1 wirbt mit Starbesetzung für 2026: Damson Idris zurück im Paddock

Mit der Kampagne "All To Drive For", Schauspieler Damson Idris und den 22 Stammfahrern der Saison 2026 läutet die Formel 1 eine neue Ära ein

Juliane Ziegengeist
Veröffentlicht:
F1 wirbt mit Starbesetzung für 2026: Damson Idris zurück im Paddock

Schauspieler Damson Idris wirbt für die Formel-1-Saison 2026

Foto: LAT Images

Kurz vor dem Start der Formel-1-Saison 2026 meldet sich Schauspieler Damson Idris mit einer groß angelegten Kampagne in der Königsklasse zurück. Unter dem Titel "All To Drive For" soll die neue Ära der Formel 1 eingeläutet werden - gemeinsam mit allen 22 Fahrern des Starterfelds 2026.

Einen ersten Vorgeschmack veröffentlichte F1.com jüngst in Form eines Teaser-Trailers. Die Szene beginnt in einer Garage: Das Tor öffnet sich, dahinter steht Idris. Mit den Worten "Du glaubst, du kennst die Formel 1?" richtet er sich direkt an die Zuschauer und fügt hinzu: "Denk noch mal nach."

Anschließend kommt der Weltmeister von 2025, Lando Norris, zu Wort. Seine klare Botschaft: "Alles verändert sich." Danach rückt erneut Idris in den Fokus, ehe nacheinander das komplette Fahrerfeld für 2026 eingeblendet wird.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht der umfassende Umbruch zur Saison 2026. Emily Prazer, Chief Commercial Officer der Formel 1, erklärt dazu in einer Pressemitteilung: "Die Saison 2026 begrüßt die nächste Generation des Rennsports in der Formel 1 - mit neuen Autos, neuen Motoren und einem völlig neuen Fahrstil."

Weiter führt sie aus: "Es ist die größte Umwälzung, die unser Sport je erlebt hat, da die Ausgangsbedingungen angeglichen werden und jedes Team darum kämpft, das beste Auto und die beste Leistung zu entwickeln. Die Kampagne lädt alte wie neue Fans ein, sich einzubringen, in einer Zeit, in der jede Runde unvorhersehbar ist und es um alles geht."

Formel-1-Film bereits ausgezeichnet

Tatsächlich markieren die neuen Regularien einen historischen Einschnitt. Das Reglement für 2026 sieht unter anderem eine nahezu ausgeglichene 50:50-Aufteilung zwischen Verbrennungs- und Elektroleistung vor.

Zudem werden die Autos kleiner und leichter, während eine aktive Aerodynamik das bisherige DRS-System ersetzt. Das Kräfteverhältnis im Feld könnte damit grundlegend neu gemischt werden.

Idris ist der Formel-1-Welt spätestens seit dem erfolgreichen Formel-1-Kinofilm eng verbunden. Gedreht wurde während echter Rennwochenenden, weshalb er, sein Co-Star Brad Pitt und das Filmteam regelmäßig im Fahrerlager zu sehen waren.

Seit seinem Kinostart im Juni 2025 hat der Film weltweit mehr als 630 Millionen US-Dollar eingespielt. Auch in der Preisverleihungssaison sorgte die Produktion für Aufmerksamkeit, zuletzt mit dem Gewinn des BAFTA-Awards am 22. Februar in der Kategorie "Bester Ton". Er ist zudem für vier Oscars nominiert.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Nicht Ferrari: Wen Günther Steiner nach dem Test vorne sieht
Mehr von
Juliane Ziegengeist

Zukunft von Lewis Hamilton: Ferrari-Pilot macht klare Ansage

Formel 1
Formel 1
Zukunft von Lewis Hamilton: Ferrari-Pilot macht klare Ansage

F1-Comeback: Damon Hill übernimmt wichtige Aufgabe bei Williams

Formel 1
Formel 1
F1-Comeback: Damon Hill übernimmt wichtige Aufgabe bei Williams

Feuer bei Showrun: Yuki Tsunodas Red Bull geht in Flammen auf

Formel 1
Formel 1
Feuer bei Showrun: Yuki Tsunodas Red Bull geht in Flammen auf

Aktuelle News

Auf den Spuren von Antonelli und Russell: Mercedes holt deutsches Talent

Formel 1
F1 Formel 1
Auf den Spuren von Antonelli und Russell: Mercedes holt deutsches Talent

Von Euphorie zu Ernüchterung: Honda-Fahrer glauben nicht an das Podium

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
Von Euphorie zu Ernüchterung: Honda-Fahrer glauben nicht an das Podium

F1 wirbt mit Starbesetzung für 2026: Damson Idris zurück im Paddock

Formel 1
F1 Formel 1
F1 wirbt mit Starbesetzung für 2026: Damson Idris zurück im Paddock

Nicht Ferrari: Wen Günther Steiner nach dem Test vorne sieht

Formel 1
F1 Formel 1
Nicht Ferrari: Wen Günther Steiner nach dem Test vorne sieht