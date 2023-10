Fahrer des Tages: Note 1 für Daniel Ricciardo bei Grand Prix von Mexiko

Mit einem Stimmenanteil von 29,5 Prozent wurde McLaren-Pilot Lando Norris im offiziellen Voting der Formel 1 zum Fahrer des Tages beim Grand Prix von Mexiko gevotet. Bei der "Zeugnisvergabe" von Motorsport-Total.com sieht das anders aus: Den Tagessieg sichert sich diesmal Daniel Ricciardo (AlphaTauri) vor Max Verstappen (Red Bull) und Lewis Hamilton (Mercedes).

Norris landet bei unseren Fahrernoten "nur" auf dem vierten Platz (Gesamtnote 2,06). Zwar gibt's Note 1 von Experte Marc Surer ("Was für eine Aufholjagd - durch ihn und Tsunoda hat das Rennen gelebt!"), doch die Redaktion (Note 3) rechnet Norris das verpatzte Qualifying kritisch an, und auch in der Lesersäule belegt er mit einem Schnitt von 2,18 Platz 4.

Dreimal vergibt Surer nach Mexiko die Bestnote: eben an Norris, an Hamilton und an Ricciardo. Seitens der Redaktion gibt's die 1 nur für Verstappen und Ricciardo. Das beschert unterm Strich dem Australier den Tagessieg, mit Gesamtnote 1,15 zu Verstappens 1,52 und Hamiltons 1,67.

"Genauso stelle ich mir seine Leistung vor", spricht Surer dem Routinier im AlphaTauri ein Kompliment aus. Verstappen bewertet der ehemalige Formel-1-Pilot diesmal etwas kritischer mit Note 2, denn: "Es wurde ihm in Mexiko leicht gemacht."

Eine Anspielung auf die Startkollision, bei der sich mit Sergio Perez Verstappens mutmaßlich stärkster Gegner selbst aus dem Rennen genommen hat. Surer sagt über die Schuldfrage aus Sicht des Lokalmatadors: "Perez hat alles riskiert - und verloren."

Sonderlob des Experten gibt's für Hamiltons Manöver gegen Charles Leclerc nach dem Neustart ("Überholen in der Wiese - großartig!") und die Aufholjagd von Yuki Tsunoda, "für die er sich eigentlich eine 1 verdient hätte. Aber dann hat er leider den Fehler gemacht." Surer meint damit die Kollision mit Oscar Piastri ("Keine beeindruckende Vorstellung"), die Tsunoda aus den Punkten warf.

Punkte für die Gesamtwertung gibt's für Nico Hülkenberg, der selbst mit seiner Leistung sehr zufrieden war und in unserem Ranking auf den achten Platz kommt, nachdem er auf der Rennstrecke den 13. Platz belegt hatte.

In den Top 10 scheinen auch Fahrer wie Alexander Albon (6./Williams) und Pierre Gasly (10./Alpine) auf. Interessant dabei: Bis zu George Russell auf Platz 12 stimmt die Reihenfolge des Gesamtergebnisses exakt mit dem Votingergebnis der mehr als 300 Motorsport-Total.com-User überein!

Nicht in den Top 10, sondern nur auf P15/16 landen die Alfa-Romeo-Piloten, zu denen Surer als Schweizer eigentlich traditionell eine Nähe verspürt. Doch Valtteri Bottas gibt er Note 5 ("Nichts aus der guten Startposition gemacht") und Guanyu Zhou Note 4.

Ganz hinten in der Gesamtsäule: Fernando Alonso (Aston Martin) als 19. und Logan Sargeant (Williams) als 20. Das sehen die User übrigens anders. Die voten Lance Stroll (Aston Martin) und Perez auf P19/20 zu den schlechtesten Fahrern des Grand Prix von Mexiko.

Übrigens: Viele User wünschen sich von der Redaktion mehr Transparenz bei der Vergabe der Noten. Weshalb wir uns dazu entschieden haben, in einer eigenen Tabelle auch die einzelnen Noten unserer Redakteure zu veröffentlichen. Für die Gesamtredaktionsnote, die die Säule 3 des Systems ausmacht, einigt sich die Redaktion aber in einer Konferenz auf eine gemeinsame volle Note.

In dieser Konferenz, die jeden Montagmorgen nach der Formel 1 ein fester Programmpunkt für uns geworden ist, geht's manchmal hitzig zu, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Und wir sammeln dabei Argumente, die für oder gegen eine bessere oder schlechtere Note sprechen. Die gibt's wie immer in der eingebetteten Fotostrecke zu allen 20 Fahrern nachzulesen.

Wie wir unsere Noten vergeben

Die Idee hinter unserer Notenvergabe ist, die Leistungen an einem Wochenende und besonders im Rennen mit Noten zu bewerten (1 = Sehr gut, 6 = Ungenügend). Dabei sollen externe Einflüsse, die die Fahrer nicht selbst steuern können, ausgeblendet werden. Und damit nicht nur die Redaktion subjektiv bewertet, wie das bei Fußballmagazinen der Fall ist, haben wir mit den Lesern und dem Experten insgesamt drei gleichberechtigte Säulen geschaffen.

Und so berechnen wir:

Aus der durchschnittlichen Benotung der Motorsport-Total.com-User, der Benotung durch Experte Marc Surer und der Benotung durch unsere Redaktion ermitteln wir den Durchschnitt. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich unser Fahrer-Ranking. Wir bilden nur eine Kommastelle ab, für die Berechnung ziehen wir aber alle Kommastellen heran. Aus diesen teilweise nicht sichtbaren Kommastellen ergibt sich die Reihenfolge des Rankings zweier Fahrer bei vermeintlichem Benotungs-Gleichstand.

Die Noten der einzelnen Redakteure:

Wir werden oft gefragt, wie unsere Redaktionsnoten zustande kommen. Alle Redakteure unseres Formel-1-Teams geben zunächst einzeln ihre Noten ab. In einer Redaktionskonferenz am Montagmorgen tauschen wir uns dann dazu aus und einigen uns auf gemeinsame Redaktionsnoten, die üblicherweise (aber nicht immer) den Durchschnitt der einzelnen Redakteursnoten abbilden. Beim Festlegen der Redaktionsnoten wird manchmal hitzig diskutiert. Ziel ist, uns auf gemeinsame Fahrernoten zu einigen, mit denen sich jeder Redakteur arrangieren kann.

Award für den Fahrer des Jahres:

Auf Basis der Gesamtnoten eines Rennwochenendes verteilen wir für die Jahreswertung 2023 Punkte. Analog zum Punktesystem in der echten Formel-1-Weltmeisterschaft erhält der Sieger 25 Punkte, der Zweite 18, der Dritte 15 - bis hin zu einem Punkt für Platz 10. Einen Bonuspunkt für die schnellste Runde gibt es nicht. Nach Saisonende wird der punktbeste Fahrer mit dem Motorsport-Total.com-Award für den Fahrer des Jahres 2023 ausgezeichnet.

Weiterer Co-Autor: Kevin Scheuren, Ruben Zimmermann. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.