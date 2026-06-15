Fahrernoten Barcelona: An Lewis Hamilton führt kein Weg vorbei

Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat den Grand Prix von Barcelona-Katalonien 2026 gewonnen und anschließend auch die Leserwertung von Motorsport-Total.com dominiert: Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1,12 blieb Hamilton fast einen ganzen Notenpunkt vor seinem schärfsten Verfolger Lando Norris (2,10).

Formel-1-Experte Marc Surer als eine von drei Bewertungssäulen neben Lesern und Redaktion kommentierte: "Auch wenn die Strategie geholfen hat - das war eine Glanzleistung!" Von Surer und Redaktion erhielt Hamilton jeweils eine glatte 1, von den rund 700 teilnehmenden Lesern im Schnitt 1,36 Notenpunkte.

Nico Hülkenberg blieb im echten Rennen durch seinen Ausfall zwar ohne Punkte, doch seine fahrerische Leistung brachte ihm in der Leserwertung einen Top-10-Platz ein. Surer lobte vor allem die "starke Qualifikation" des Audi-Fahrers und meinte: "Im Grand Prix ging durch Strategie und Pech alles schief." Insgesamt wurde Hülkenberg mit 2,62 Notenpunkten auf Platz sechs gewertet.

Charles Leclerc wird abgestraft

Schlusslicht war dieses Mal Hamiltons Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc mit 4,60 Notenpunkten. Während sich die Leser mit einer Durchschnittsbewertung von 3,8 gnädig zeigten, straften Surer und Redaktion Leclerc nach seinem Qualifying-Crash und schwacher Rennpace - vor allem im Vergleich zu Hamilton - jeweils mit der Note 5 ab. Surer sagte: "Jetzt hat er die richtigen Bremsen, schmeißt aber das Auto trotzdem weg."

Eine weitere 5 vergab der Experte übrigens an Fernando Alonso, der erstmals seit 2024 im Qualifying hinter Teamkollege Lance Stroll lag. Surer: "Da ging gar nichts bei seinem Heimrennen."

In der Gesamtwertung der Leserwertung kam es durch Hamiltons Sieg zu einem Wechsel an der Tabellenspitze: Hamilton führt jetzt vor Kimi Antonelli, der in Barcelona nur auf Rang vier gewertet wurde. George Russell folgt auf Rang drei vor Max Verstappen und Norris. Hülkenberg belegt Platz 17.

Wer hat wirklich geglänzt in Barcelona - und wer nicht?

Wie die Redaktion nach dem Grand Prix von Barcelona-Katalonien die Fahrernoten diskutiert hat, ist am (neu!) Dienstagabend ab 20:30 Uhr übrigens ein Thema in der Call-in-Show "Live bei Scheuren" auf dem Twitch-Kanal von Formel1.de. Host Kevin Scheuren lädt dort User dazu ein, sich via Zoom persönlich zuzuschalten und mit ihm über den Grand Prix von Barcelona und die Formel 1 zu quatschen.

Zum Durchklicken: So bewertet Surer die 22 Fahrer!

Wie Marc Surer die übrigen Fahrer benotet, das gibt's in einer erweiterten Fotostrecke detailliert nachzulesen. In dieser Fotostrecke begründen sowohl der Formel-1-Experte als auch die Redaktion für jeden der 22 Fahrer einzeln ihre Noten. Sodass die User hoffentlich ab sofort noch besser nachvollziehen können, wie die Fahrernoten zustande gekommen sind.

Übrigens: Viele User wünschen sich von der Redaktion mehr Transparenz bei der Vergabe der Noten. Weshalb wir uns dazu entschieden haben, in einer eigenen Tabelle auch die einzelnen Noten unserer Redakteure zu veröffentlichen. Für die Gesamtredaktionsnote, die die Säule 3 des Systems ausmacht, einigt sich die Redaktion aber in einer Konferenz auf eine gemeinsame volle Note.

In dieser Konferenz, die jeden Montagmorgen nach der Formel 1 ein fester Programmpunkt für uns geworden ist, geht's manchmal hitzig zu, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Und wir sammeln dabei Argumente, die für oder gegen eine bessere oder schlechtere Note sprechen.

Wie wir unsere Noten vergeben

Die Idee hinter unserer Notenvergabe ist, die Leistungen an einem Wochenende und besonders im Rennen mit Noten zu bewerten (1 = Sehr gut, 6 = Ungenügend). Dabei sollen externe Einflüsse, die die Fahrer nicht selbst steuern können, ausgeblendet werden. Und damit nicht nur die Redaktion subjektiv bewertet, wie das bei Fußballmagazinen der Fall ist, haben wir mit den Lesern und dem Experten insgesamt drei gleichberechtigte Säulen geschaffen.

Und so berechnen wir:

Aus der durchschnittlichen Benotung der Motorsport-Total.com-User, der Benotung durch Experte Marc Surer und der Benotung durch unsere Redaktion ermitteln wir den Durchschnitt. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich unser Fahrer-Ranking. Wir bilden nur eine Kommastelle ab, für die Berechnung ziehen wir aber alle Kommastellen heran. Aus diesen teilweise nicht sichtbaren Kommastellen ergibt sich die Reihenfolge des Rankings zweier Fahrer bei vermeintlichem Benotungs-Gleichstand.

Die Noten der einzelnen Redakteure:

Wir werden oft gefragt, wie unsere Redaktionsnoten zustande kommen. Alle Redakteure unseres Formel-1-Teams geben zunächst einzeln ihre Noten ab. In einer Redaktionskonferenz am Morgen nach dem Grand Prix tauschen wir uns dann dazu aus und einigen uns auf gemeinsame Redaktionsnoten, die üblicherweise (aber nicht immer) den Durchschnitt der einzelnen Redakteursnoten abbilden. Beim Festlegen der Redaktionsnoten wird manchmal hitzig diskutiert. Ziel ist, uns auf gemeinsame Fahrernoten zu einigen, mit denen sich jeder Redakteur arrangieren kann.

Award für den Fahrer des Jahres:

Auf Basis der Gesamtnoten eines Rennwochenendes verteilen wir für die Jahreswertung 2026 Punkte. Analog zum Punktesystem in der echten Formel-1-Weltmeisterschaft erhält der Sieger 25 Punkte, der Zweite 18, der Dritte 15 - bis hin zu einem Punkt für Platz 10. Einen Bonuspunkt für die schnellste Runde gibt es nicht. Nach Saisonende wird der punktbeste Fahrer mit dem Motorsport-Total.com-Award für den Fahrer des Jahres 2026 ausgezeichnet.