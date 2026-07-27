Fahrernoten Budapest: Nico Hülkenberg auf Platz vier gewählt

Lando Norris, Max Verstappen und Kimi Antonelli haben die Leserwertung von Motorsport-Total.com nach dem Grand Prix von Ungarn 2026 bestimmt. Doch direkt dahinter gab es eine Überraschung: Audi-Fahrer Nico Hülkenberg belegte - anders als in der Realität - den vierten Platz, nachdem er im echten Rennen als Neunter seine ersten Audi-Punkte erzielt hatte.

Formel-1-Experte Marc Surer und die Redaktion vergaben jeweils eine 2 an Hülkenberg. Die Leser steuerten im Schnitt 2,28 Notenpunkte bei. Das ergab die Endnote 2,09. Besser schnitten für Budapest nur die drei real Podestplatzierten Norris (1,24), Verstappen (1,90) und Antonelli (2,05) ab.

Interessant: In der Lesergunst war nicht Rennsieger Norris vorne, sondern Verstappen: Er erhielt die um 0,04 Notenpunkte bessere Bewertung. Weil Verstappen jedoch von Surer und Redaktion jeweils "nur" eine 2 erhalten hatte, blieb er letztlich hinter Norris.

Surer erklärte: "Verstappens Überholmanöver gegen Hamilton verdient eine 1 - der Dreher im Qualifying nicht." Norris blieb zwar ebenfalls nicht fehlerfrei, "aber den kleinen Fahrfehler in Kurve 2 verzeihe ich ihm", sagte Surer.

Oscar Piastri: Nicht im Ziel, aber auf Platz fünf

Kurios ist darüber hinaus der fünfte Platz in der Leserwertung für Ungarn: Oscar Piastri. Denn der McLaren-Fahrer sah nach technischem Defekt nicht das Ziel. Laut Surer hatte Piastri "Pech mit Sainz und dem Getriebe", stand außerdem im Schatten von Norris. Deshalb vergab die Redaktion eine 3. Am Ende hieß es einen Schnitt von 2,47 Notenpunkten.

Der angesprochene Carlos Sainz bildete dieses Mal übrigens das Schlusslicht der Bewertung. Surer war mit einer 4 noch am gnädigsten. Seine Begründung: "Sainz wirkte an diesem Wochenende etwas unkonzentriert. Die Berührung mit Piastri nahm diesem die Chance auf den Sieg." Von Lesern (4,97) und Redaktion gab es jeweils die 5. Das bedeutete einen Notenschnitt von 4,66.

In der inoffiziellen WM-Tabelle zur Leserwertung führt weiter Antonelli deutlich vor Lewis Hamilton und Verstappen. Norris ist neuer Fünfter hinter George Russell. Piastri ist neu dabei in den Top 10 und Hülkenberg hat einen kleinen Sprung gemacht. Nach der ersten Saisonhälfte noch ohne Punkte in der Leserwertung sind Valtteri Bottas und Lance Stroll.

Wer hat wirklich geglänzt in Budapest - und wer nicht?

Wie die Redaktion nach dem Grand Prix von Ungarn die Fahrernoten diskutiert hat, ist am Dienstagabend ab 20:30 Uhr übrigens ein Thema in der Call-in-Show "Live bei Scheuren" auf dem Twitch-Kanal von Formel1.de. Host Kevin Scheuren lädt dort User dazu ein, sich via Zoom persönlich zuzuschalten und mit ihm über den Grand Prix von Ungarn und die Formel 1 zu quatschen.

Zum Durchklicken: So bewertet Surer die 22 Fahrer!

Wie Marc Surer die übrigen Fahrer benotet, das gibt's in einer erweiterten Fotostrecke detailliert nachzulesen. In dieser Fotostrecke begründen sowohl der Formel-1-Experte als auch die Redaktion für jeden der 22 Fahrer einzeln ihre Noten. Sodass die User hoffentlich ab sofort noch besser nachvollziehen können, wie die Fahrernoten zustande gekommen sind.

Übrigens: Viele User wünschen sich von der Redaktion mehr Transparenz bei der Vergabe der Noten. Weshalb wir uns dazu entschieden haben, in einer eigenen Tabelle auch die einzelnen Noten unserer Redakteure zu veröffentlichen. Für die Gesamtredaktionsnote, die die Säule 3 des Systems ausmacht, einigt sich die Redaktion aber in einer Konferenz auf eine gemeinsame volle Note.

In dieser Konferenz, die jeden Montagmorgen nach der Formel 1 ein fester Programmpunkt für uns geworden ist, geht's manchmal hitzig zu, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Und wir sammeln dabei Argumente, die für oder gegen eine bessere oder schlechtere Note sprechen.

Wie wir unsere Noten vergeben

Die Idee hinter unserer Notenvergabe ist, die Leistungen an einem Wochenende und besonders im Rennen mit Noten zu bewerten (1 = Sehr gut, 6 = Ungenügend). Dabei sollen externe Einflüsse, die die Fahrer nicht selbst steuern können, ausgeblendet werden. Und damit nicht nur die Redaktion subjektiv bewertet, wie das bei Fußballmagazinen der Fall ist, haben wir mit den Lesern und dem Experten insgesamt drei gleichberechtigte Säulen geschaffen.

Und so berechnen wir:

Aus der durchschnittlichen Benotung der Motorsport-Total.com-User, der Benotung durch Experte Marc Surer und der Benotung durch unsere Redaktion ermitteln wir den Durchschnitt. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich unser Fahrer-Ranking. Wir bilden nur eine Kommastelle ab, für die Berechnung ziehen wir aber alle Kommastellen heran. Aus diesen teilweise nicht sichtbaren Kommastellen ergibt sich die Reihenfolge des Rankings zweier Fahrer bei vermeintlichem Benotungs-Gleichstand.

Die Noten der einzelnen Redakteure:

Wir werden oft gefragt, wie unsere Redaktionsnoten zustande kommen. Alle Redakteure unseres Formel-1-Teams geben zunächst einzeln ihre Noten ab. In einer Redaktionskonferenz am Morgen nach dem Grand Prix tauschen wir uns dann dazu aus und einigen uns auf gemeinsame Redaktionsnoten, die üblicherweise (aber nicht immer) den Durchschnitt der einzelnen Redakteursnoten abbilden. Beim Festlegen der Redaktionsnoten wird manchmal hitzig diskutiert. Ziel ist, uns auf gemeinsame Fahrernoten zu einigen, mit denen sich jeder Redakteur arrangieren kann.

Award für den Fahrer des Jahres:

Auf Basis der Gesamtnoten eines Rennwochenendes verteilen wir für die Jahreswertung 2026 Punkte. Analog zum Punktesystem in der echten Formel-1-Weltmeisterschaft erhält der Sieger 25 Punkte, der Zweite 18, der Dritte 15 - bis hin zu einem Punkt für Platz 10. Einen Bonuspunkt für die schnellste Runde gibt es nicht. Nach Saisonende wird der punktbeste Fahrer mit dem Motorsport-Total.com-Award für den Fahrer des Jahres 2026 ausgezeichnet.