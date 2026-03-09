Fahrernoten Melbourne: Podestplatz für Arvid Lindblad beim Formel-1-Debüt

Beim Saisonauftakt der Leserwertung von Motorsport-Total.com gab es gleich die erste Überraschung: Nicht die tatsächlichen Top 3 aus dem Grand Prix von Australien 2026 schafften es auf das virtuelle Podium, sondern neben George Russell als Sieger und Charles Leclerc als Zweitplatziertem noch der eigentlich Achte - Formel-1-Neuling Arvid Lindblad.

Lindblad hatte in Melbourne mit einem praktisch fehlerfreien Wochenende überzeugt, einen guten Rennstart hingelegt und gleich bei seiner Grand-Prix-Premiere vier WM-Punkte erzielt. "Ein starker Einstand", lobt Formel-1-Experte Marc Surer, der gemeinsam mit Lesern und Redakteuren Noten für die einzelnen Fahrer vergab. Im Fall von Lindblad ergab das einen Schnitt von 1,93, die drittbeste Bewertung hinter Russell (1,53) und Leclerc (1,58).

Surer attestierte Leclerc eine "super Show in den ersten Runden" und wünscht sich ausdrücklich "mehr davon". Russell hat laut dem früheren Formel-1-Fahrer "im richtigen Moment die Leistung gebracht". Nur für Russell und Leclerc zückte Surer die Traumnote 1. Leser (1,60 beziehungsweise 1,74) und Redaktion (beide 2) sahen das leicht anders.

Noch weiter gingen die Meinungen beim real Drittplatzierten auseinander: Andrea Kimi Antonelli erhielt von Surer eine 2 und die Leser bewerteten den Mercedes-Fahrer im Schnitt mit 2,12 Notenpunkten. Die Redaktion strafte Antonelli jedoch für den Crash im dritten Freien Training und die dadurch beeinträchtige Qualifikation ab: Note 4. Das machte am Ende 2,71 Notenpunkte und Platz zehn in der Fahrerwertung für Melbourne.

Am schlimmsten erwischte es jedoch Oscar Piastri: Der Titelkandidat aus dem Vorjahr kam bei Surer zwar noch mit einer 4 davon, bei Redaktion und Lesern erhielt er jedoch jeweils die 5. Mit einem Schnitt von 4,67 Notenpunkten landete Piastri deshalb auf dem letzten Platz. Surer kommentierte: "Schnell und überzeugend - bis zum Abflug. Das darf nicht passieren!"

Wie transparent ist die Fahrerleistung 2026?

Denn es gibt nach dem Rennen in Melbourne einiges zu besprechen: Lässt sich die fahrerische Leistung 2026 noch ähnlich objektiv bewerten wie noch 2025? Oder machen die vielen technischen Hilfsmittel eine realistische Einschätzung unmöglich? Die Kernfrage lautet: Wie sehr werden die Fahrer durch die (Hybrid-)Technologie eingeschränkt?

Übrigens: Viele User wünschen sich von der Redaktion mehr Transparenz bei der Vergabe der Noten. Weshalb wir uns dazu entschieden haben, in einer eigenen Tabelle auch die einzelnen Noten unserer Redakteure zu veröffentlichen. Für die Gesamtredaktionsnote, die die Säule 3 des Systems ausmacht, einigt sich die Redaktion aber in einer Konferenz auf eine gemeinsame volle Note.

In dieser Konferenz, die jeden Montagmorgen nach der Formel 1 ein fester Programmpunkt für uns geworden ist, geht's manchmal hitzig zu, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Und wir sammeln dabei Argumente, die für oder gegen eine bessere oder schlechtere Note sprechen.

Wie wir unsere Noten vergeben

Die Idee hinter unserer Notenvergabe ist, die Leistungen an einem Wochenende und besonders im Rennen mit Noten zu bewerten (1 = Sehr gut, 6 = Ungenügend). Dabei sollen externe Einflüsse, die die Fahrer nicht selbst steuern können, ausgeblendet werden. Und damit nicht nur die Redaktion subjektiv bewertet, wie das bei Fußballmagazinen der Fall ist, haben wir mit den Lesern und dem Experten insgesamt drei gleichberechtigte Säulen geschaffen.

Und so berechnen wir:

Aus der durchschnittlichen Benotung der Motorsport-Total.com-User, der Benotung durch Experte Marc Surer und der Benotung durch unsere Redaktion ermitteln wir den Durchschnitt. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich unser Fahrer-Ranking. Wir bilden nur eine Kommastelle ab, für die Berechnung ziehen wir aber alle Kommastellen heran. Aus diesen teilweise nicht sichtbaren Kommastellen ergibt sich die Reihenfolge des Rankings zweier Fahrer bei vermeintlichem Benotungs-Gleichstand.

Die Noten der einzelnen Redakteure:

Wir werden oft gefragt, wie unsere Redaktionsnoten zustande kommen. Alle Redakteure unseres Formel-1-Teams geben zunächst einzeln ihre Noten ab. In einer Redaktionskonferenz am Morgen nach dem Grand Prix tauschen wir uns dann dazu aus und einigen uns auf gemeinsame Redaktionsnoten, die üblicherweise (aber nicht immer) den Durchschnitt der einzelnen Redakteursnoten abbilden. Beim Festlegen der Redaktionsnoten wird manchmal hitzig diskutiert. Ziel ist, uns auf gemeinsame Fahrernoten zu einigen, mit denen sich jeder Redakteur arrangieren kann.

Award für den Fahrer des Jahres:

Auf Basis der Gesamtnoten eines Rennwochenendes verteilen wir für die Jahreswertung 2026 Punkte. Analog zum Punktesystem in der echten Formel-1-Weltmeisterschaft erhält der Sieger 25 Punkte, der Zweite 18, der Dritte 15 - bis hin zu einem Punkt für Platz 10. Einen Bonuspunkt für die schnellste Runde gibt es nicht. Nach Saisonende wird der punktbeste Fahrer mit dem Motorsport-Total.com-Award für den Fahrer des Jahres 2026 ausgezeichnet.