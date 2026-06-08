Fahrernoten Monaco: Max Verstappen ohne Rennergebnis auf dem Podium!

Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli gewinnt vor Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton - so weit decken sich das reale Rennergebnis beim Grand Prix von Monaco 2026 und der Ausgang der Leserwertung von Motorsport-Total.com. Dann die große Abweichung: Virtuell steht zwar ein Red-Bull-Fahrer als Dritter auf dem Treppchen, doch anders als in der Realität ist es nicht Isack Hadjar, sondern Max Verstappen.

Der viermalige Weltmeister überzeugte Leser, Formel-1-Experte Marc Surer sowie die Redaktion mit einer insgesamt guten Leistung: Mit 2,20 Notenpunkten war er bester Verfolger von Antonelli (1,10) und Hamilton (1,65) und blieb deutlich vor Hadjar, der mit 2,52 Notenpunkten nur auf Platz sechs der Leserwertung landete - obwohl Verstappen nach Defekt am Start das Rennen gar nicht fuhr.

Die "Jury" honorierte also vor allem Verstappens Auftreten im Qualifying: Dem Niederländer fehlten nur 0,043 Sekunden zur Sensations-Poleposition in Monaco. Surer meinte: "Um die Pole zu kämpfen hat sogar fast eine 1 verdient!" Er gab sie ihm aber nicht, sondern - genau wie die Redaktion - die 2. Eine etwas schlechtere Bewertung durch die Leser ergab die immer noch gute Endnote für Verstappen.

Warum Antonelli die "glatte" 1 verpasste

Auch bei Antonelli entschieden die Leser - in seinem Fall mit im Schnitt 1,29 Notenpunkte gegen eine "glatte" 1. Surer sagte: "Ich glaube, diesmal müssen wir nicht über die 1 diskutieren." Die Redaktion sah das genauso.

Surer belohnte auch Hamilton mit einer 1, weil der siebenmalige Weltmeister "wieder ein beeindruckendes Wochenende" abgeliefert habe. Leser (1,94) und Redaktion (2) bewerteten Hamiltons Leistung etwas kritischer.

Sein bisher bestes Resultat in der Leserwertung 2026 erreichte Racing-Bulls-Fahrer Liam Lawson mit 2,22 Notenpunkten auf Platz vier - knapp hinter Verstappen, aber noch vor Pierre Gasly (2,50), Hadjar (252), Arvid Lindblad (2,58) und Fernando Alonso (2,67), der erstmals 2026 Punkte in der Leserwertung holte.

Alonso-Teamkollege Lance Stroll dagegen erhielt die schlechtesten Bewertungen von allen Fahrern: Endnote 5,3. Surer zückte die 6 und sagte: "Aufgefallen ist er nur durch das Abkürzen in der Schikane und durch den Crash." Leser und Redaktion waren etwas gnädiger.

In der Gesamtwertung ist Antonelli nach seinem Monaco-Sieg wieder alleiniger Tabellenführer, nun vor Hamilton. Russell belegt jetzt Platz drei vor Verstappen und Gasly. Alonso zog mit dem virtuellen achten Platz in Monaco in der Gesamtwertung an Nico Hülkenberg vorbei.

Wer hat wirklich geglänzt in Monaco - und wer nicht?

Wie die Redaktion nach dem Grand Prix von Monaco die Fahrernoten diskutiert hat, ist am (neu!) Dienstagabend ab 20:30 Uhr übrigens ein Thema in der Call-in-Show "Live bei Scheuren" auf dem Twitch-Kanal von Formel1.de. Host Kevin Scheuren lädt dort User dazu ein, sich via Zoom persönlich zuzuschalten und mit ihm über den Grand Prix von Monaco und die Formel 1 zu quatschen.

Zum Durchklicken: So bewertet Surer die 22 Fahrer!

Wie Marc Surer die übrigen Fahrer benotet, das gibt's in einer erweiterten Fotostrecke detailliert nachzulesen. In dieser Fotostrecke begründen sowohl der Formel-1-Experte als auch die Redaktion für jeden der 22 Fahrer einzeln ihre Noten. Sodass die User hoffentlich ab sofort noch besser nachvollziehen können, wie die Fahrernoten zustande gekommen sind.

Übrigens: Viele User wünschen sich von der Redaktion mehr Transparenz bei der Vergabe der Noten. Weshalb wir uns dazu entschieden haben, in einer eigenen Tabelle auch die einzelnen Noten unserer Redakteure zu veröffentlichen. Für die Gesamtredaktionsnote, die die Säule 3 des Systems ausmacht, einigt sich die Redaktion aber in einer Konferenz auf eine gemeinsame volle Note.

In dieser Konferenz, die jeden Montagmorgen nach der Formel 1 ein fester Programmpunkt für uns geworden ist, geht's manchmal hitzig zu, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Und wir sammeln dabei Argumente, die für oder gegen eine bessere oder schlechtere Note sprechen.

Wie wir unsere Noten vergeben

Die Idee hinter unserer Notenvergabe ist, die Leistungen an einem Wochenende und besonders im Rennen mit Noten zu bewerten (1 = Sehr gut, 6 = Ungenügend). Dabei sollen externe Einflüsse, die die Fahrer nicht selbst steuern können, ausgeblendet werden. Und damit nicht nur die Redaktion subjektiv bewertet, wie das bei Fußballmagazinen der Fall ist, haben wir mit den Lesern und dem Experten insgesamt drei gleichberechtigte Säulen geschaffen.

Und so berechnen wir:

Aus der durchschnittlichen Benotung der Motorsport-Total.com-User, der Benotung durch Experte Marc Surer und der Benotung durch unsere Redaktion ermitteln wir den Durchschnitt. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich unser Fahrer-Ranking. Wir bilden nur eine Kommastelle ab, für die Berechnung ziehen wir aber alle Kommastellen heran. Aus diesen teilweise nicht sichtbaren Kommastellen ergibt sich die Reihenfolge des Rankings zweier Fahrer bei vermeintlichem Benotungs-Gleichstand.

Die Noten der einzelnen Redakteure:

Wir werden oft gefragt, wie unsere Redaktionsnoten zustande kommen. Alle Redakteure unseres Formel-1-Teams geben zunächst einzeln ihre Noten ab. In einer Redaktionskonferenz am Morgen nach dem Grand Prix tauschen wir uns dann dazu aus und einigen uns auf gemeinsame Redaktionsnoten, die üblicherweise (aber nicht immer) den Durchschnitt der einzelnen Redakteursnoten abbilden. Beim Festlegen der Redaktionsnoten wird manchmal hitzig diskutiert. Ziel ist, uns auf gemeinsame Fahrernoten zu einigen, mit denen sich jeder Redakteur arrangieren kann.

Award für den Fahrer des Jahres:

Auf Basis der Gesamtnoten eines Rennwochenendes verteilen wir für die Jahreswertung 2026 Punkte. Analog zum Punktesystem in der echten Formel-1-Weltmeisterschaft erhält der Sieger 25 Punkte, der Zweite 18, der Dritte 15 - bis hin zu einem Punkt für Platz 10. Einen Bonuspunkt für die schnellste Runde gibt es nicht. Nach Saisonende wird der punktbeste Fahrer mit dem Motorsport-Total.com-Award für den Fahrer des Jahres 2026 ausgezeichnet.