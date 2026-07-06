Fahrernoten Silverstone: Antonelli und Bortoleto auf dem Podium

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc ist der große Gewinner des Grand Prix von Großbritannien 2026 in Silverstone: Er siegte am Wochenende nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch virtuell in der Leserwertung von Motorsport-Total.com - mit der Tagesbestnote 1,50.

Formel-1-Experte Marc Surer lobte Leclerc: "Er hat sich an diesem Wochenende extrem gesteigert und gewonnen." Dafür vergab Surer eine glatte 1.

Seine zweite 1 ging an WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli, der nach dem Sprint-Sieg am Samstag aufgrund von Zwischenfällen im Grand Prix am Sonntag keine Punkte erzielt hatte. Surer sagte: "Fahrerisch kann man ihm nichts vorwerfen - und er ist ein Kämpfer." Die Redaktion vergab wie bei Leclerc eine 2, die Leser bewerteten ihn minimal schlechter als Leclerc. So erklärt sich die Gesamtnote 1,58 für Platz zwei.

Auf Platz drei landete Gabriel Bortoleto, der im echten Rennen Achter wurde. Es war das bisher beste Audi-Ergebnis in der Formel 1. Surer sagte: "Er war der schnellere Audi-Pilot, und der elfte Startplatz brachte diesmal Glück." Surer und Redaktion vergaben jeweils die 2, die Leser bewerteten Bortoleto im Schnitt mit 2,44 Notenpunkten. Endnote: 2,15.

Knapp vorbei am Podium für Lawson und Norris

Damit verpassten Liam Lawson (2,16) und Lando Norris (2,20) nur knapp ein Podestergebnis in der Leserwertung. Bei Lawson lobte Surer die "konstant starke Leistung über das ganze Wochenende hinweg". Über Norris sagte Surer: "Er hat wohl alles aus dem McLaren herausgeholt."

Anders Oscar Piastri: Er landete in der Leserwertung zu Silverstone unter den am schwächsten bewerteten Fahrern. Surer sagte: "Sein Flügel war kaputt, aber er war auch immer langsamer als sein Teamkollege." Für Surer bedeutete das eine 4, wo die Redaktion eine 3 vergab. Die Endnote 3,53 kam durch den Durchschnitt 3,6 bei den Lesern zustande.

Schlusslicht war dieses Mal übrigens Alexander Albon mit 4,74 Notenpunkten. Surer und Redaktion sahen seine Leistung jeweils bei einer 5. Surer sagte: "Er war langsamer als sein Teamkollege und er hat Oliver Bearman abgeschossen." Die Leser fällten mit im Schnitt 4,21 ein etwas milderes Urteil.

In der Gesamtwertung zur Leserwertung 2026 gibt es nach Silverstone eine Doppelspitze: Lewis Hamilton und Kimi Antonelli sind punktgleich vorne, Hamilton ist nach zwei Tagessiegen jedoch der Tabellenführer. Es folgen George Russell, Max Verstappen und Charles Leclerc. Gabriel Bortoleto rückte vor unter die Top 10.

Wer hat wirklich geglänzt in Silverstone - und wer nicht?

Wie die Redaktion nach dem Grand Prix von Großbritannien die Fahrernoten diskutiert hat, ist am Dienstagabend ab 20:30 Uhr übrigens ein Thema in der Call-in-Show "Live bei Scheuren" auf dem Twitch-Kanal von Formel1.de. Host Kevin Scheuren lädt dort User dazu ein, sich via Zoom persönlich zuzuschalten und mit ihm über den Grand Prix von Großbritannien und die Formel 1 zu quatschen.

Zum Durchklicken: So bewertet Surer die 22 Fahrer!

Wie Marc Surer die übrigen Fahrer benotet, das gibt's in einer erweiterten Fotostrecke detailliert nachzulesen. In dieser Fotostrecke begründen sowohl der Formel-1-Experte als auch die Redaktion für jeden der 22 Fahrer einzeln ihre Noten. Sodass die User hoffentlich ab sofort noch besser nachvollziehen können, wie die Fahrernoten zustande gekommen sind.

Übrigens: Viele User wünschen sich von der Redaktion mehr Transparenz bei der Vergabe der Noten. Weshalb wir uns dazu entschieden haben, in einer eigenen Tabelle auch die einzelnen Noten unserer Redakteure zu veröffentlichen. Für die Gesamtredaktionsnote, die die Säule 3 des Systems ausmacht, einigt sich die Redaktion aber in einer Konferenz auf eine gemeinsame volle Note.

In dieser Konferenz, die jeden Montagmorgen nach der Formel 1 ein fester Programmpunkt für uns geworden ist, geht's manchmal hitzig zu, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Und wir sammeln dabei Argumente, die für oder gegen eine bessere oder schlechtere Note sprechen.

Wie wir unsere Noten vergeben

Die Idee hinter unserer Notenvergabe ist, die Leistungen an einem Wochenende und besonders im Rennen mit Noten zu bewerten (1 = Sehr gut, 6 = Ungenügend). Dabei sollen externe Einflüsse, die die Fahrer nicht selbst steuern können, ausgeblendet werden. Und damit nicht nur die Redaktion subjektiv bewertet, wie das bei Fußballmagazinen der Fall ist, haben wir mit den Lesern und dem Experten insgesamt drei gleichberechtigte Säulen geschaffen.

Und so berechnen wir:

Aus der durchschnittlichen Benotung der Motorsport-Total.com-User, der Benotung durch Experte Marc Surer und der Benotung durch unsere Redaktion ermitteln wir den Durchschnitt. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich unser Fahrer-Ranking. Wir bilden nur eine Kommastelle ab, für die Berechnung ziehen wir aber alle Kommastellen heran. Aus diesen teilweise nicht sichtbaren Kommastellen ergibt sich die Reihenfolge des Rankings zweier Fahrer bei vermeintlichem Benotungs-Gleichstand.

Die Noten der einzelnen Redakteure:

Wir werden oft gefragt, wie unsere Redaktionsnoten zustande kommen. Alle Redakteure unseres Formel-1-Teams geben zunächst einzeln ihre Noten ab. In einer Redaktionskonferenz am Morgen nach dem Grand Prix tauschen wir uns dann dazu aus und einigen uns auf gemeinsame Redaktionsnoten, die üblicherweise (aber nicht immer) den Durchschnitt der einzelnen Redakteursnoten abbilden. Beim Festlegen der Redaktionsnoten wird manchmal hitzig diskutiert. Ziel ist, uns auf gemeinsame Fahrernoten zu einigen, mit denen sich jeder Redakteur arrangieren kann.

Award für den Fahrer des Jahres:

Auf Basis der Gesamtnoten eines Rennwochenendes verteilen wir für die Jahreswertung 2026 Punkte. Analog zum Punktesystem in der echten Formel-1-Weltmeisterschaft erhält der Sieger 25 Punkte, der Zweite 18, der Dritte 15 - bis hin zu einem Punkt für Platz 10. Einen Bonuspunkt für die schnellste Runde gibt es nicht. Nach Saisonende wird der punktbeste Fahrer mit dem Motorsport-Total.com-Award für den Fahrer des Jahres 2026 ausgezeichnet.