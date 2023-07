Fahrernoten Silverstone: Doppelsieg für McLaren-Duo!

Max Verstappen hat den Grand Prix von Großbritannien in Silverstone 2023 zwar auf der Rennstrecke gewonnen, doch Mann des Tages war letztendlich ein anderer. Lando Norris, am Sonntag hinter Verstappen Zweiter, gewann nicht nur das offizielle Fanvoting der Formel 1, sondern sicherte sich am Montag auch die beste Note bei der traditionellen "Zeugnisvergabe" von Motorsport-Total.com.

Die ausschlaggebende Stimme waren diesmal jene 468 User, die beim Online-Voting mitgemacht haben. Denn an deren Reihenfolge der Top 10 konnten die Noten der anderen beiden Säulen (Formel-1-Experte Marc Surer und die Redaktion von Motorsport-Total.com) nichts mehr ändern.

Norris sei, findet Surer, ein verdienter Sieger. Der McLaren-Pilot sei "im Training wie auch im Rennen stark" gefahren. Imponiert habe ihm besonders, "wie er sich gegen Hamilton verteidigt hat". Lewis Hamilton hatte mit dem Soft nach der Safety-Car-Phase zwar "die richtigen Reifen drauf, aber er kam trotzdem nicht an Norris vorbei".

Surer vergab die Note 1 diesmal nur an zwei Fahrer. Neben Norris würdigte er auch Verstappens Leistung ("Nach einem schlechten Start nichts Unüberlegtes gemacht") damit. Die Redaktion konnte sich nach einigen Diskussionen nicht auf Note 1 für Verstappen einigen, sondern vergab diese nur an die beiden McLaren-Piloten.

So landen Norris und Oscar Piastri (Surer: "Stark für einen Neuling") in der Tageswertung auf den Plätzen 1 und 2. Dahinter folgen Verstappen und Überraschungsmann Alexander Albon, der laut Surer ebenfalls "ein starkes Rennen, aber auch ein starkes Qualifying" abgeliefert hat. Mit Note 2 sowohl von Surer als auch von der Redaktion ergibt das P4 für den Williams-Fahrer.

Weitere Überraschungen: Albons Teamkollege Logan Sargeant schafft erst zum zweiten Mal nach dem Saisonauftakt den Sprung in die Top 10 der Fahrernoten. Damit bleibt in der Gesamtwertung weiterhin der in der Kritik stehende AlphaTauri-Rookie Nyck de Vries der einzige Fahrer, der 2023 noch keinen einzigen Punkt angeschrieben hat.

Übrigens: Viele User wünschen sich von der Redaktion mehr Transparenz bei der Vergabe der Noten. Weshalb wir uns dazu entschieden haben, in einer eigenen Tabelle auch die einzelnen Noten unserer Redakteure zu veröffentlichen. Für die Gesamtredaktionsnote, die die Säule 3 des Systems ausmacht, einigt sich die Redaktion aber in einer Konferenz auf eine gemeinsame volle Note.

In dieser Konferenz, die jeden Montagmorgen nach der Formel 1 ein fester Programmpunkt für uns geworden ist, geht's manchmal hitzig zu, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Und wir sammeln dabei Argumente, die für oder gegen eine bessere oder schlechtere Note sprechen.

Wie wir unsere Noten vergeben

Die Idee hinter unserer Notenvergabe ist, die Leistungen an einem Wochenende und besonders im Rennen mit Noten zu bewerten (1 = Sehr gut, 6 = Ungenügend). Dabei sollen externe Einflüsse, die die Fahrer nicht selbst steuern können, ausgeblendet werden. Und damit nicht nur die Redaktion subjektiv bewertet, wie das bei Fußballmagazinen der Fall ist, haben wir mit den Lesern und dem Experten insgesamt drei gleichberechtigte Säulen geschaffen.

Und so berechnen wir:

Aus der durchschnittlichen Benotung der Motorsport-Total.com-User, der Benotung durch Experte Marc Surer und der Benotung durch unsere Redaktion ermitteln wir den Durchschnitt. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich unser Fahrer-Ranking. Wir bilden nur eine Kommastelle ab, für die Berechnung ziehen wir aber alle Kommastellen heran. Aus diesen teilweise nicht sichtbaren Kommastellen ergibt sich die Reihenfolge des Rankings zweier Fahrer bei vermeintlichem Benotungs-Gleichstand.

Die Noten der einzelnen Redakteure:

Wir werden oft gefragt, wie unsere Redaktionsnoten zustande kommen. Alle Redakteure unseres Formel-1-Teams geben zunächst einzeln ihre Noten ab. In einer Redaktionskonferenz am Montagmorgen tauschen wir uns dann dazu aus und einigen uns auf gemeinsame Redaktionsnoten, die üblicherweise (aber nicht immer) den Durchschnitt der einzelnen Redakteursnoten abbilden. Beim Festlegen der Redaktionsnoten wird manchmal hitzig diskutiert. Ziel ist, uns auf gemeinsame Fahrernoten zu einigen, mit denen sich jeder Redakteur arrangieren kann.

Award für den Fahrer des Jahres:

Auf Basis der Gesamtnoten eines Rennwochenendes verteilen wir für die Jahreswertung 2023 Punkte. Analog zum Punktesystem in der echten Formel-1-Weltmeisterschaft erhält der Sieger 25 Punkte, der Zweite 18, der Dritte 15 - bis hin zu einem Punkt für Platz 10. Einen Bonuspunkt für die schnellste Runde gibt es nicht. Nach Saisonende wird der punktbeste Fahrer mit dem Motorsport-Total.com-Award für den Fahrer des Jahres 2023 ausgezeichnet.

Weiterer Co-Autor: Norman Fischer, Kevin Hermann, Kevin Scheuren, Ruben Zimmermann. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.