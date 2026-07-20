Fahrernoten Spa: Bortoleto und Hadjar knapp hinter dem Podium

Kimi Antonelli gewinnt vor Charles Leclerc und Max Verstappen: So wie das originale Ergebnis des Grand Prix von Belgien 2026 in Spa-Francorchamps liest sich auch das virtuelle Resultat der Leserwertung von Motorsport-Total.com - Antonelli holte sich deutlich vor Leclerc und Verstappen den Tagessieg.

Antonelli erhielt für seine Leistung am Wochenende von der Redaktion die Bestnote 1, wie sie auch Formel-1-Experte Marc Surer vergab. Er lobte Antonelli: "Wie cool er doch inzwischen unterwegs ist. Wie ein alter Hase!" Einzig die Leser nahmen geringe Abzüge vor: Im Schnitt wurde Antonelli mit 1,35 bewertet, was eine Endnote von 1,12 ergab.

Bei Leclerc gab eine weitere 1 von Surer den Ausschlag für Platz zwei. Surer sagte: "Charles hat gut gekämpft und alles aus dem Ferrari herausgeholt." Leser und Redaktion sahen Leclercs Leistung bei einer 2. Einig waren sich alle drei Säulen der Leserwertung bei Verstappen, der überall eine 2 erhielt. Surer: "Er hat das Maximum mit dem Red Bull erreicht. Aber von ihm erwarten wir immer Wunder ..."

Isack Hadjar und Gabriel Bortoleto werden gelobt

Direkt hinter den Top 3 platzierten sich mit Isack Hadjar und Gabriel Bortoleto zwei Fahrer, die in der Realität die Positionen sechs und acht belegten. Hadjar (2,00) überzeugte mit einer Aufholjagd nach Strafversetzung - "und er hat im Qualifying gezeigt, dass er auch Teamplay kann", erklärte Surer und sagte über Bortoleto (2,06): "Er hätte mit diesem Auto wahrscheinlich sogar eine 1 verdient." Die bekam er aber nicht.

Schwache Noten gab es unter anderem für Bortoleto-Teamkollege Nico Hülkenberg und für Antonelli-Teamkollege George Russell, die jeweils knapp an einer 4 vorbeischrammten. Über Hülkenberg sagte Surer: "Audi hat keine Chance in Spa - meinte er vor dem Rennen. Sein Teamkollege beweist das Gegenteil." Die Leser zeigten im Schnitt mit 3,54 etwas Nachsicht, vermutlich weil bei Hülkenberg teilweise die Technik nicht mitgespielt hatte.

Auch bei Russell verhinderte die Technik zumindest teilweise ein besseres Ergebnis. Doch Surer befand den Mercedes-Fahrer als "einfach zu langsam" und vergab wie bei Hülkenberg eine 4, genau wie die Redaktion. Den Ausschlag zur Endplatzierung gab hier jeweils die Lesernote.

In der Gesamtwertung der Leserwertung hat Antonelli seinen Vorsprung weiter ausgebaut. Hinter Hamilton wird es eng zwischen Russell und Verstappen um den dritten Platz. In den Top 10 überraschen Arvid Lindblad als Achter und Bortoleto als Neunter. Hadjar rückte vor auf den elften Platz. Hülkenberg belegt aktuell P17.

Wer hat wirklich geglänzt in Spa - und wer nicht?

Wie die Redaktion nach dem Grand Prix von Belgien die Fahrernoten diskutiert hat, ist am Dienstagabend ab 20:30 Uhr übrigens ein Thema in der Call-in-Show "Live bei Scheuren" auf dem Twitch-Kanal von Formel1.de. Host Kevin Scheuren lädt dort User dazu ein, sich via Zoom persönlich zuzuschalten und mit ihm über den Grand Prix von Belgien und die Formel 1 zu quatschen.

Zum Durchklicken: So bewertet Surer die 22 Fahrer!

Wie Marc Surer die übrigen Fahrer benotet, das gibt's in einer erweiterten Fotostrecke detailliert nachzulesen. In dieser Fotostrecke begründen sowohl der Formel-1-Experte als auch die Redaktion für jeden der 22 Fahrer einzeln ihre Noten. Sodass die User hoffentlich ab sofort noch besser nachvollziehen können, wie die Fahrernoten zustande gekommen sind.

Übrigens: Viele User wünschen sich von der Redaktion mehr Transparenz bei der Vergabe der Noten. Weshalb wir uns dazu entschieden haben, in einer eigenen Tabelle auch die einzelnen Noten unserer Redakteure zu veröffentlichen. Für die Gesamtredaktionsnote, die die Säule 3 des Systems ausmacht, einigt sich die Redaktion aber in einer Konferenz auf eine gemeinsame volle Note.

In dieser Konferenz, die jeden Montagmorgen nach der Formel 1 ein fester Programmpunkt für uns geworden ist, geht's manchmal hitzig zu, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Und wir sammeln dabei Argumente, die für oder gegen eine bessere oder schlechtere Note sprechen.

Wie wir unsere Noten vergeben

Die Idee hinter unserer Notenvergabe ist, die Leistungen an einem Wochenende und besonders im Rennen mit Noten zu bewerten (1 = Sehr gut, 6 = Ungenügend). Dabei sollen externe Einflüsse, die die Fahrer nicht selbst steuern können, ausgeblendet werden. Und damit nicht nur die Redaktion subjektiv bewertet, wie das bei Fußballmagazinen der Fall ist, haben wir mit den Lesern und dem Experten insgesamt drei gleichberechtigte Säulen geschaffen.

Und so berechnen wir:

Aus der durchschnittlichen Benotung der Motorsport-Total.com-User, der Benotung durch Experte Marc Surer und der Benotung durch unsere Redaktion ermitteln wir den Durchschnitt. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich unser Fahrer-Ranking. Wir bilden nur eine Kommastelle ab, für die Berechnung ziehen wir aber alle Kommastellen heran. Aus diesen teilweise nicht sichtbaren Kommastellen ergibt sich die Reihenfolge des Rankings zweier Fahrer bei vermeintlichem Benotungs-Gleichstand.

Die Noten der einzelnen Redakteure:

Wir werden oft gefragt, wie unsere Redaktionsnoten zustande kommen. Alle Redakteure unseres Formel-1-Teams geben zunächst einzeln ihre Noten ab. In einer Redaktionskonferenz am Morgen nach dem Grand Prix tauschen wir uns dann dazu aus und einigen uns auf gemeinsame Redaktionsnoten, die üblicherweise (aber nicht immer) den Durchschnitt der einzelnen Redakteursnoten abbilden. Beim Festlegen der Redaktionsnoten wird manchmal hitzig diskutiert. Ziel ist, uns auf gemeinsame Fahrernoten zu einigen, mit denen sich jeder Redakteur arrangieren kann.

Award für den Fahrer des Jahres:

Auf Basis der Gesamtnoten eines Rennwochenendes verteilen wir für die Jahreswertung 2026 Punkte. Analog zum Punktesystem in der echten Formel-1-Weltmeisterschaft erhält der Sieger 25 Punkte, der Zweite 18, der Dritte 15 - bis hin zu einem Punkt für Platz 10. Einen Bonuspunkt für die schnellste Runde gibt es nicht. Nach Saisonende wird der punktbeste Fahrer mit dem Motorsport-Total.com-Award für den Fahrer des Jahres 2026 ausgezeichnet.