Fahrernoten Spielberg: Liam Lawson auf dem Podium

Die Leserwertung von Motorsport-Total.com zum Grand Prix von Österreich 2026 hielt eine Überraschung auf dem Podium bereit: Zwar sicherte sich George Russell - wie in der Realität - mit der Gesamtnote 1,28 klar den Sieg, doch hinter Max Verstappen (1,55) erreichte Liam Lawson mit 2,13 den dritten Platz.

Lawson hatte für Racing Bulls sowohl im Qualifying als auch im Rennen den neunten Platz erzielt. Damit war er der beste Vertreter eines Mittelfeld-Teams hinter den vier Topteams Ferrari, McLaren, Mercedes und Red Bull.

Formel-1-Experte Marc Surer bewertete Lawson mit einer 2 und sagte: "Liam hat das Potenzial des Racing Bulls perfekt ausgenutzt." Das sah die Redaktion ähnlich und vergab ebenfalls eine 2. Zusammen mit dem Leserschnitt von 2,39 Notenpunkten ergab sich die finale Note, die nur von Russell und Verstappen unterboten wurde.

So kamen die Noten von Russell und Verstappen zustande

Bei Russell waren sich Surer und Redaktion einig: Die Wochenend-Leistung in Spielberg verdient eine 1. Surer lobte Russell: "Poleposition mit Lupfen geholt und im Rennen die Nerven behalten!" Die Leser waren hingegen weniger überzeugt von Russell und bewerteten ihn mit 1,85 Notenpunkten etwas schwächer als Verstappen.

Dass Verstappen letztlich "nur" Zweiter wurde in der Leserwertung von Spielberg, lag einerseits an der Leserwertung 1,65 und an der Redaktionsnote 2. Surer sah ihn jedoch auf einem Niveau mit Russell und vergab die 1. Begründung: "Für den Abflug [im Qualifying] konnte er wohl nichts. Und mit einem besseren Startplatz hätte er wohl gewonnen."

Beide Audi-Fahrer punkten in der Leserwertung

Weiter hinten in den Top 10 holten die beiden Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg - anders als in der Realität - jeweils Punkte. Auf den Plätzen acht und zehn nahmen sie WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli "in die Zange", denn Antonelli erreichte diesmal nur 2,77 Notenpunkte. Surer: "Er war in der ersten Runde gleich zweimal neben der Strecke. Damit hat er vielleicht den Sieg verspielt."

Weil Lewis Hamilton durch Platz fünf in Spielberg besser abschnitt als Antonelli, baute Hamilton seine Führung in der Gesamtwertung zur Leserwertung weiter aus. Russell folgt auf Platz drei vor Verstappen und Lando Norris. Lawson macht dank Platz drei einen großen Sprung und ist neuer Siebter, Charles Leclerc rutscht ab auf Platz zehn.

Wer hat wirklich geglänzt in Spielberg - und wer nicht?

Wie die Redaktion nach dem Grand Prix von Österreich die Fahrernoten diskutiert hat, ist am Dienstagabend ab 20:30 Uhr übrigens ein Thema in der Call-in-Show "Live bei Scheuren" auf dem Twitch-Kanal von Formel1.de. Host Kevin Scheuren lädt dort User dazu ein, sich via Zoom persönlich zuzuschalten und mit ihm über den Grand Prix von Österreich und die Formel 1 zu quatschen.

Zum Durchklicken: So bewertet Surer die 22 Fahrer!

Wie Marc Surer die übrigen Fahrer benotet, das gibt's in einer erweiterten Fotostrecke detailliert nachzulesen. In dieser Fotostrecke begründen sowohl der Formel-1-Experte als auch die Redaktion für jeden der 22 Fahrer einzeln ihre Noten. Sodass die User hoffentlich ab sofort noch besser nachvollziehen können, wie die Fahrernoten zustande gekommen sind.

Übrigens: Viele User wünschen sich von der Redaktion mehr Transparenz bei der Vergabe der Noten. Weshalb wir uns dazu entschieden haben, in einer eigenen Tabelle auch die einzelnen Noten unserer Redakteure zu veröffentlichen. Für die Gesamtredaktionsnote, die die Säule 3 des Systems ausmacht, einigt sich die Redaktion aber in einer Konferenz auf eine gemeinsame volle Note.

In dieser Konferenz, die jeden Montagmorgen nach der Formel 1 ein fester Programmpunkt für uns geworden ist, geht's manchmal hitzig zu, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Und wir sammeln dabei Argumente, die für oder gegen eine bessere oder schlechtere Note sprechen.

Wie wir unsere Noten vergeben

Die Idee hinter unserer Notenvergabe ist, die Leistungen an einem Wochenende und besonders im Rennen mit Noten zu bewerten (1 = Sehr gut, 6 = Ungenügend). Dabei sollen externe Einflüsse, die die Fahrer nicht selbst steuern können, ausgeblendet werden. Und damit nicht nur die Redaktion subjektiv bewertet, wie das bei Fußballmagazinen der Fall ist, haben wir mit den Lesern und dem Experten insgesamt drei gleichberechtigte Säulen geschaffen.

Und so berechnen wir:

Aus der durchschnittlichen Benotung der Motorsport-Total.com-User, der Benotung durch Experte Marc Surer und der Benotung durch unsere Redaktion ermitteln wir den Durchschnitt. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich unser Fahrer-Ranking. Wir bilden nur eine Kommastelle ab, für die Berechnung ziehen wir aber alle Kommastellen heran. Aus diesen teilweise nicht sichtbaren Kommastellen ergibt sich die Reihenfolge des Rankings zweier Fahrer bei vermeintlichem Benotungs-Gleichstand.

Die Noten der einzelnen Redakteure:

Wir werden oft gefragt, wie unsere Redaktionsnoten zustande kommen. Alle Redakteure unseres Formel-1-Teams geben zunächst einzeln ihre Noten ab. In einer Redaktionskonferenz am Morgen nach dem Grand Prix tauschen wir uns dann dazu aus und einigen uns auf gemeinsame Redaktionsnoten, die üblicherweise (aber nicht immer) den Durchschnitt der einzelnen Redakteursnoten abbilden. Beim Festlegen der Redaktionsnoten wird manchmal hitzig diskutiert. Ziel ist, uns auf gemeinsame Fahrernoten zu einigen, mit denen sich jeder Redakteur arrangieren kann.

Award für den Fahrer des Jahres:

Auf Basis der Gesamtnoten eines Rennwochenendes verteilen wir für die Jahreswertung 2026 Punkte. Analog zum Punktesystem in der echten Formel-1-Weltmeisterschaft erhält der Sieger 25 Punkte, der Zweite 18, der Dritte 15 - bis hin zu einem Punkt für Platz 10. Einen Bonuspunkt für die schnellste Runde gibt es nicht. Nach Saisonende wird der punktbeste Fahrer mit dem Motorsport-Total.com-Award für den Fahrer des Jahres 2026 ausgezeichnet.