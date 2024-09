Fahrerwahl bei Sauber/Audi 2025: "Haben noch keine Antwort", sagt Mattia Binotto

Nur noch zwei Cockpits sind zu haben für die Formel-1-Saison 2025, und vor allem bei einem ist das öffentliche Interesse groß: Wer Teamkollege von Nico Hülkenberg bei Sauber/Audi wird, das ist noch immer nicht klar.

Über den aktuellen Stand der Planungen informierte der neue Sauber-Betriebsdirektor Mattia Binotto am Rande des Italien-Grand-Prix in Monza. Er sagte: "Wir werden uns zweifelsohne so bald wie möglich entscheiden, denn wir müssen das Team für das nächste Jahr und die weitere Zukunft aufstellen."

Wichtig sei hierbei auch die Außenwirkung, betont Binotto: "Die Spekulationen müssen ein Ende haben, denn die sind nicht in unserem Interesse. Aber bisher haben wir keine Entscheidung darüber, was das beste Vorgehen ist."

Sein Team müsse sich Gedanken über die grundsätzliche Ausrichtung machen. "Wir haben hier ein Projekt mit einem langfristigen Ziel. Was also ist das Beste ab jetzt und bis zu diesem Ziel? Geht es eher darum, kurzfristig auf Erfahrung zu setzen und dann etwas anderes zu machen? Das müssen wir für uns entscheiden", erklärt Binotto.

Bislang aber sei der Rennstall aus Hinwil in der Schweiz "noch nicht dazu in der Lage", einen Kurs für das kommende Jahr und darüber hinaus festzulegen. "Wir sprechen natürlich mit allen potenziellen Fahrern", sagt Binotto. "Und wir evaluieren die Vor- und Nachteile, um den besten Kompromiss zu erzielen."

Wer bei Sauber/Audi "auf der Liste" steht

An Kandidaten mangelt es nicht: Der aktuelle Sauber-Ersatzfahrer Theo Pourchaire etwa ist ein Thema, wo er doch "in gewisser Weise bereits Teil der Familie" sei, so Binotto. "Er steht ohne Zweifel auf unserer Liste."

Binotto nennt auch den aktuellen Formel-2-Fahrer Gabriel Bortoleto und verweist auf dessen "großes Talent" und dass dieser sich "aktuell sehr gut" verkaufe in der Nachwuchsserie. Tatsächlich: Nach seinem zweiten Saisonsieg im Hauptrennen in Monza belegt Bortoleto den zweiten Platz in der Formel-2-Gesamtwertung.

"Wir schauen uns natürlich an, was er tut", meint Binotto. "Aber das tun wir auch bei vielen anderen Fahrern." Pourchaire und Bortoleto seien sicherlich "nicht die einzigen Namen", mit denen sich Sauber/Audi derzeit beschäftige.

Was ist mit Bottas und Zhou?

"Es gibt viele Namen auf der Liste", sagt Binotto, ohne konkreter zu werden. Er spricht lediglich von "Leuten mit großem Potenzial, großer Expertise und großer Erfahrung", nennt aber keine weiteren Namen. Die aktuellen Sauber-Stammfahrer Valtteri Bottas und Guanyu Zhou etwa zählt Binotto nicht auf, obwohl zumindest Bottas gewisse Chancen auf einen Verbleib im Team eingeräumt werden.

Doch noch ist laut Binotto eben nicht klar, wie sich Sauber/Audi ab 2025 fahrerisch ausrichten will: "Es geht immer darauf zurück, was uns kurzfristig, mittelfristig und langfristig am wichtigsten ist. Wir brauchen einen klaren Plan. Und darauf habe ich derzeit noch keine Antwort."