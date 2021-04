Fall George Floyd: Hamilton begrüßt Verurteilung von US-Polizist

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat sich nach dem Urteil gegen US-Polizist Derek Chauvin zufrieden über den Ausgang des Falls geäußert. Chauvin wurde am Dienstag von einem Gericht in Minneapolis in drei Anklagepunkten schuldig gesprochen, dem Afroamerikaner George Floyd das Leben genommen zu haben.

Ihn erwartet nun eine jahrelange Haftstrafe. Wie lange, das soll aber erst in acht Wochen verkündet werden. Das Gesetz sieht für den Hauptanklagepunkt Mord zweiten Grades eine Höchststrafe von 40 Jahren Gefängnis vor.

"Gerechtigkeit für George!", schreibt Hamilton auf Twitter. "Meine Gefühle sind derzeit schwierig zu beschreiben. Derek Chauvin wurde schuldig gesprochen. Das ist das erste Mal, dass ein weißer Polizist für den Mord an einem schwarzen Mann in Minnesota verurteilt wurde. Das ist monumental. Georges Tod war nicht umsonst."

Hamilton hält das Urteil für richtig und sieht darin einen "Neubeginn im Kampf für Rassengerechtigkeit". "Wir können nun einen gemeinsamen Seufzer der Erleichterung ausstoßen, dass die richtige Entscheidung getroffen und Gerechtigkeit ausgeübt wurde", schreibt der Brite.

"Der heutige Ausgang ist ein finsterer Sieg für George und seine Familie, aber er zeigt, dass unsere Anstrengungen für Gerechtigkeit nicht umsonst sind. Schwarze Stimmen wurden gehört, und es passiert etwas. Wenn wir zusammenstehen, können wir einen Unterschied machen."

"Aber das ist nur ein Schritt auf dem Weg zu einer gerechteren Gemeinschaft. Seit Georges Tod sind so viele schwarze Menschen durch Polizisten ums Leben gekommen, und wir müssen sicherstellen, dass das Momentum von heute weitergeht. Der Kampf ist nicht vorbei. Es muss noch mehr getan werden, aber wir können den heutigen Tag als Hoffnungsschimmer ansehen", so Hamilton.

Er schließt mit den Worten ab: "Meine Gedanken und Gebete sind bei der Familie von George. Ich hoffe, dass sie durch das Urteil ein Stück weit Frieden finden können."

Auch der afroamerikanische NASCAR-Pilot Bubba Wallace zeigt sich zufrieden mit dem Urteil: "Es hat auf allen Ebenen Gerechtigkeit gegeben. Gut. Es gibt aber noch viel Arbeit. Ruhe weiter in Frieden, #GeorgeFloyd", schreibt er auf Twitter.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.