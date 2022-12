Fallows: Aston Martin profitiert von Neuzugängen aus gesamten Fahrerlager

Audio-Player laden

Nach der Übernahme des ehemaligen Force-India-Teams hat Eigentümer Lawrence Stroll eine große Rekrutierungskampagne gestartet und Fallows und andere wichtige Namen von Red Bull Racing sowie den stellvertretenden technischen Direktor Eric Blandin von Mercedes und den Engineering-Direktor Luca Furbatto von Alfa Romeo geholt.

Laut Fallows trägt die Kombination aus Neuzugängen von Teams aus dem gesamten Fahrerlager und langjährigen Mitgliedern der technischen Abteilung des Teams in Silverstone dazu bei, den Fortschritt zu fördern: "Wir sind sehr daran interessiert, von dem zu lernen, was andere Leute gut machen", sagt Fallows über die Rekrutierungskampagne.

"Wenn man Leute einstellt, kann man immer etwas von anderen Teams lernen, aber wir hatten auch das Glück, einige sehr talentierte und erfahrene Leute einzustellen, die ihre eigenen Vorstellungen davon haben, was ein Auto schnell macht."

"Das Schöne ist, dass sie sehr aufgeschlossen in dieses Umfeld gekommen und bereit sind, ihre eigenen Wege zu gehen, indem sie diese Erfahrung, diese kollektive Erfahrung, nutzen, um unseren eigenen Weg zu gehen", so Fallows, der einräumt, dass er nützliches Wissen über die Arbeitsweise von Red Bull Racing mitgebracht hat.

Fallows: Habe Erfahrung, wie man Meisterschaften gewinnt

"Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Red Bull gut ist", sagt er. "Sie haben es über Jahre hinweg geschafft, Probleme in allen Bereichen des Teams auszubügeln, sei es im Rennteam, in den Produktionsstätten oder im Konstruktionsbüro. Und ein großer Teil des Erfolgs besteht darin, sicherzustellen, dass es keine Bereiche gibt, in denen man erhebliche Schwächen hat."

"In vielerlei Hinsicht bin ich sehr stolz darauf, dass ich auf der technischen Seite ein Teil davon war. Sie sind ein unglaublich starkes Team, und ich denke, ich habe die Erfahrung, was es bedeutet, Rennen und Meisterschaften zu gewinnen."

"Ich denke, die Kernaussage ist, dass man sicherstellen muss, dass es in jedem Aspekt dessen, was man tut, keine Löcher gibt, keine Dinge, die man tut, die die eigene Leistung beeinträchtigen könnten, während man unterwegs ist."

Fallows: Warum kopieren nicht der richtige Weg ist

Er betont jedoch, dass Aston Martin, wenn man erfolgreich sein will, nicht einfach dem folgen kann, was andere Topteams tun, wenn man an der Spitze mitfahren will: "Das Wichtigste für uns ist, dass wir nicht einfach kopieren, was unsere Konkurrenten tun. Wir glauben nicht, dass uns das helfen wird, Red Bull, Mercedes und Ferrari zu überholen", meint Fallows.

"Und ich denke, das ist es, was uns wirklich helfen wird, dorthin zu kommen, diese Leidenschaft, diese Motivation und dieser Glaube, dass wir es letztendlich schaffen werden."

Fallows über Zusammenarbeit mit Andrew Green

Fallows bestätigt, dass der langjährige Technikchef Andrew Green - dessen Geschichte mit dem Silverstone-Team bis zum ersten Jordan-Formel-1-Auto im Jahr 1991 zurückreicht - weiterhin eine Schlüsselrolle spielen wird.

"Andrew ist immer noch unser technischer Leiter, er ist sehr stark involviert. Wir bauen ein Team auf, und das geht von der Basis über die Konstrukteure und die Aerodynamikabteilung bis hin zum leitenden technischen Team", erklärt Fallows.

"Andrew verfügt über einen enormen Erfahrungsschatz, und er versteht es sehr gut, uns als Seniorteam zusammenzubringen. Eine meiner Lieblingsaufgaben ist es, dass er mir auf die Schulter schaut und mir immer wieder sagt: Hast du dies getan, hast du das getan?"

"Wenn wir Gespräche geführt haben, in denen wir klären mussten, wie wir in bestimmten Bereichen zusammenarbeiten, hat er das alles fantastisch geregelt. In dieser Aufsichtsfunktion war er von unschätzbarem Wert."

Teamchef Krack: "Haben eine Menge Schwung"

Teamchef Mike Krack sagt, dass sich der Beitrag der neuen Mitarbeiter bereits in den Fortschritten des Teams in der Saison 2022 gezeigt habe. "Ich denke, es ist eine sehr beeindruckende Erholung", bemerkt er. "Man sieht deutlich den Einfluss von Leuten wie Dan und anderen, die sich mit den Leuten vermischen, die schon da waren."

"Ich denke, wir haben eine Menge Schwung, und man spürt diesen Geist, wenn man hierher kommt. Ich denke, wir haben allen Grund zu der Annahme, dass wir diesen Weg weitergehen können. Von diesem Standpunkt aus gesehen ist alles gut."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.