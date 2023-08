Famin gibt zu: Renault-Motor sicherlich nicht der beste im Feld

Auch wenn der Motor von Renault der Konkurrenz so unterlegen ist, dass selbst die Gegner etwas Mitleid haben und sich für eine Angleichung der Aggregate ausgesprochen haben, wehrt man sich bei Alpine davon zu sprechen, dass der eigene Motor "so viel weniger" Leistung habe als die anderen.

Der Automobil-Weltverband FIA hatte eine Leistungsanalyse der aktuellen Formel-1-Motoren durchgeführt und war dabei zu dem Schluss gekommen, dass Renault rund 20 bis 30 PS auf die Konkurrenz fehlen würden, obwohl die Power-Units vor einiger Zeit eingefroren wurden.

Doch weil Mercedes, Ferrari & Co. mittels erlaubter Arbeiten an der Zuverlässigkeit noch einmal Leistung gefunden haben, sind deren Motoren stärker geworden - Renault nicht. Daher wurde darüber gesprochen, ob die Franzosen nachbessern dürfen.

Der neue Interimsteamchef von Alpine, Bruno Famin, spielt die Nachteile jedoch herunter, als er darauf angesprochen wird, dass der Motor "so viel weniger" Leistung habe: "Ich denke nicht, dass es 'so viel weniger' ist", stellt Famin klar, der 2022 zum Motorenchef im Renault-Werk in Viry-Chatillon ernannt worden war.

"Es ist weniger", gibt er aber zu. "Es ist mit Sicherheit nicht der beste Motor im Feld. Wir haben zwischen 2021 und 2022 große Schritte gemacht, und trotzdem ist es nicht der beste Motor."

"Aber", legt er nach, "ich glaube nicht, dass der Antrieb so viel weniger Leistung hat, dass wir das Paket nicht verbessern könnten."

"Das Ziel ist es, unser Paket zu verbessern: das Chassis, den Motor, was zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich etwas schwierig ist, aber die Integration kann immer verbessert werden, und genau das werden wir tun", sagt Famin.

Inwiefern Alpine seinen Renault-Motor verbessern darf, ist noch offen. Beim Treffen der Formel-1-Kommission im Rahmen des Großen Preises von Belgien wurde noch keine konkrete Lösung präsentiert. Es wurde lediglich festgestellt, dass es diese Diskrepanz zwischen den Motoren gibt und dass man sie lösen möchte.

Dafür haben die Hersteller zugestimmt, dem Motorenberatungsausschuss ein Mandat zu erteilen, um eine Lösung zu erarbeiten, die dann der Kommission vorgelegt werden kann.

