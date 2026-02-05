Zum Hauptinhalt springen

Formel 1

Fans reagieren gemischt: Cadillac zeigt finale Rennanzüge für Perez und Bottas

Cadillac präsentiert die finalen Rennanzüge von Sergio Perez und Valtteri Bottas: Wie die Fans darauf reagieren und warum das Design wenig Hoffnung für das Auto macht

Sönke Brederlow
Bearbeitet:
Als bevorzugte Quelle hinzufügen
Fans reagieren gemischt: Cadillac zeigt finale Rennanzüge für Perez und Bottas

Cadillac hat die Rennanzüge von Valtteri Bottas und Sergio Perez präsentiert

Foto: Cadillac Cadillac

Cadillac hat am Dienstagabend in den sozialen Netzwerken die finalen Rennanzüge von Sergio Perez und Valtteri Bottas enthüllt und damit die ersten visuellen Hinweise auf den Look des Teams in der Saison 2026 gegeben. Wer auf einen auffälligen Farbklecks im diesjährigen Formel-1-Starterfeld gehofft hatte, wird enttäuscht.

Wie schon beim Shakedown in Barcelona dominieren Schwarz und Weiß das Bild. Die Anzüge selbst sind komplett schwarz, die Logos der Sponsoren größtenteils in Weiß gehalten. Einzig das Tommy Hilfiger sorgt mit Rot und Blau für einen kleinen Farbakzent. Auf der Brust prangt der Schriftzug von TWG AI, dem neuen KI-Partner des Teams.

"Fit für den Kampf. Der offizielle Cadillac Formel-1-Team-Anzug ist da", schreibt der Neueinsteiger und deutet damit an, dass es sich tatsächlich um die endgültige Version der Overalls handelt. Auf das Design des neuen Boliden müssen Fans jedoch warten: Die Enthüllung ist für Sonntagabend im Rahmen des Super Bowl geplant.

Weil Rennanzüge und Auto optisch meist aufeinander abgestimmt sind, dürften auch beim Look des neuen Boliden keine großen Überraschungen zu erwarten sein. Es wird vermutet, dass Cadillac in der Debütsaison 2026 überwiegend in Schwarz und Weiß an den Start gehen wird.

Die Reaktionen der Fans fallen gemischt aus

Bei den Fans, die teilweise schon heiß auf die Merchandise-Produkte sind, sorgt die Präsentation der Anzüge für geteilte Meinungen. "Die Jungs sehen darin fantastisch aus", lobt ein Nutzer, während ein anderer ergänzt: "Genau der Look, den wir wollten. Bitte lasst das Auto schwarz glänzen."

Doch nicht alle Fans sind vom neuen Cadillac-Look begeistert. "Ich drücke ihnen die Daumen, aber diese Anzüge sind langweilig", meint ein Nutzer, gefolgt von einem weiteren Fan: "Ich mag es, aber irgendwie hatte ich auf gelbe oder goldene Akzente gehofft."

Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt jedoch: Mercado Libre, bisher Sponsor von Franco Colapinto, unterstützt künftig auch Sergio Perez. Ähnlich wie Alpine im Vorjahr in Brasilien und Mexiko könnten die beiden Cadillac-Boliden deshalb tatsächlich einen gelben Akzent erhalten - ein subtiler Farbtupfer im ansonsten monochromen Look.

