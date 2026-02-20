Fehlstart bei Aston Martin: Das sagt Norbert Haug

Der Start in die Formel-1-Ära 2026 lief nicht wie erhofft für Aston Martin. Bei den Testfahrten in Bahrain war der AMR26 nicht nur langsam, sondern auch unzuverlässig. Im Fokus steht dabei Motorenlieferant Honda, doch Norbert Haug mahnt zur Zurückhaltung.

Auf die Frage bei Sky, ob es bislang nicht wie geplant funktioniere, antwortet der frühere Motorsportchef von Mercedes: "Ja, das ist vollkommen richtig. Aber ich würde die nicht unterschätzen."

Gerade mit Blick auf Honda erkennt Haug Parallelen zur Vergangenheit: "Da wiederholt sich die Geschichte auch. Die haben bei Honda mehrfach schon einen Schuss in den Ofen produziert - früher in der Formel-1-Historie, wie man weiß. Und dann geben die nicht auf und rüsten nach."

Ungewöhnliche Lösungen - aber zu wenig Kilometer

Aktuell sieht Haug durchaus ein Handicap, über das Auto selbst wolle er jedoch kein vorschnelles Urteil fällen. "Zu dem Auto kann man gar nichts sagen. Also das hat ja ganz eigene Lösungen. Dass die Hinterradaufhängung am Flügelpunkt angelenkt ist - habe ich so in der Form noch nie gesehen."

Das Hauptproblem sei ein anderes: "Dem Auto fehlen einfach Kilometer. Und insofern kann man nicht sagen, wie gut der Aston Martin sein wird."

Erfahrung mit Newey - und radikalen Konzepten

Haug kennt den technischen Kopf hinter dem Projekt bestens: Adrian Newey. "Ich habe ja mit dem Adrian Newey lange auch gearbeitet. Und wir haben ja auch mal ein Auto produziert, das man leider überhaupt nicht verwenden konnte. Und dann muss man das Vorjahresauto nehmen. Aber der geht an die Limits. Ich würde die noch nicht abschreiben."

Besonders dem japanischen Hersteller Honda traut Haug eine schnelle Reaktion zu: "Ich glaube ganz speziell bei Honda, die können Berge versetzen - auch über Nacht."

Sein Fazit fällt entsprechend differenziert aus: "Insofern glaube ich nicht daran, dass die schon ganz weit hinten sind. Sicherlich kein Favorit in Melbourne. Aber die werden deutlich aufsteigen, würde ich schätzen."