Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

"Keine Sabotage": Oscar Piastri stellt australisches Parlament bloß

Formel 1
Formel 1
"Keine Sabotage": Oscar Piastri stellt australisches Parlament bloß

Rouven Mohr neuer Technikvorstand bei Audi: Neustart für den Motorsport?

DTM
DTM
Rouven Mohr neuer Technikvorstand bei Audi: Neustart für den Motorsport?

Honda: Mit Leistung und Zuverlässigkeit "nicht zufrieden"

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Honda: Mit Leistung und Zuverlässigkeit "nicht zufrieden"

Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain live!

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain live!

Fehlstart bei Aston Martin: Das sagt Norbert Haug

Formel 1
Formel 1
Fehlstart bei Aston Martin: Das sagt Norbert Haug

Phoenix-Test von Mick Schumacher: Schreckmoment und wichtige Erkenntnis

IndyCar
IndyCar
Phoenix-Test von Mick Schumacher: Schreckmoment und wichtige Erkenntnis

Bahrain-Freitag: Überlegene Ferrari-Bestzeit & Aston Martin am Tiefpunkt

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Bahrain-Freitag: Überlegene Ferrari-Bestzeit & Aston Martin am Tiefpunkt

Haas mit großem Selbstvertrauen: Bester Verfolger der vier Topteams?

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Haas mit großem Selbstvertrauen: Bester Verfolger der vier Topteams?
Formel 1

Fehlstart bei Aston Martin: Das sagt Norbert Haug

Norbert Haug warnt vor Schnellschüssen: Aston Martin und Honda seien kein Favorit, aber im neuen Formel-1-Regelzyklus längst nicht abgeschrieben

Kevin Hermann
Bearbeitet:
Norbert Haug: Man darf Aston Martin und Honda nicht vorzeitig abschreiben

Am Tiefpunkt angekommen, aber Norbert Haug schreibt Aston Martin nicht ab

Foto: LAT Images

Der Start in die Formel-1-Ära 2026 lief nicht wie erhofft für Aston Martin. Bei den Testfahrten in Bahrain war der AMR26 nicht nur langsam, sondern auch unzuverlässig. Im Fokus steht dabei Motorenlieferant Honda, doch Norbert Haug mahnt zur Zurückhaltung.

Auf die Frage bei Sky, ob es bislang nicht wie geplant funktioniere, antwortet der frühere Motorsportchef von Mercedes: "Ja, das ist vollkommen richtig. Aber ich würde die nicht unterschätzen."

Gerade mit Blick auf Honda erkennt Haug Parallelen zur Vergangenheit: "Da wiederholt sich die Geschichte auch. Die haben bei Honda mehrfach schon einen Schuss in den Ofen produziert - früher in der Formel-1-Historie, wie man weiß. Und dann geben die nicht auf und rüsten nach."

Ungewöhnliche Lösungen - aber zu wenig Kilometer

Aktuell sieht Haug durchaus ein Handicap, über das Auto selbst wolle er jedoch kein vorschnelles Urteil fällen. "Zu dem Auto kann man gar nichts sagen. Also das hat ja ganz eigene Lösungen. Dass die Hinterradaufhängung am Flügelpunkt angelenkt ist - habe ich so in der Form noch nie gesehen."

Das Hauptproblem sei ein anderes: "Dem Auto fehlen einfach Kilometer. Und insofern kann man nicht sagen, wie gut der Aston Martin sein wird."

Erfahrung mit Newey - und radikalen Konzepten

Haug kennt den technischen Kopf hinter dem Projekt bestens: Adrian Newey. "Ich habe ja mit dem Adrian Newey lange auch gearbeitet. Und wir haben ja auch mal ein Auto produziert, das man leider überhaupt nicht verwenden konnte. Und dann muss man das Vorjahresauto nehmen. Aber der geht an die Limits. Ich würde die noch nicht abschreiben."

Besonders dem japanischen Hersteller Honda traut Haug eine schnelle Reaktion zu: "Ich glaube ganz speziell bei Honda, die können Berge versetzen - auch über Nacht."

Sein Fazit fällt entsprechend differenziert aus: "Insofern glaube ich nicht daran, dass die schon ganz weit hinten sind. Sicherlich kein Favorit in Melbourne. Aber die werden deutlich aufsteigen, würde ich schätzen."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Bahrain-Freitag: Überlegene Ferrari-Bestzeit & Aston Martin am Tiefpunkt
Nächster Artikel Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain live!
Mehr von
Kevin Hermann

"Keine Sabotage": Oscar Piastri stellt australisches Parlament bloß

Formel 1
Formel 1
"Keine Sabotage": Oscar Piastri stellt australisches Parlament bloß

Haas mit großem Selbstvertrauen: Bester Verfolger der vier Topteams?

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Haas mit großem Selbstvertrauen: Bester Verfolger der vier Topteams?

Neue Ära, neue Fragen: Zehn Formel-1-Storylines für 2026

Formel 1
Formel 1
Neue Ära, neue Fragen: Zehn Formel-1-Storylines für 2026
Mehr von
Aston Martin

Honda: Mit Leistung und Zuverlässigkeit "nicht zufrieden"

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Honda: Mit Leistung und Zuverlässigkeit "nicht zufrieden"

Ralf Schumacher: Honda-Probleme bei Aston Martin sind ein Deja-vu für Alonso

Formel 1
Formel 1
Ralf Schumacher: Honda-Probleme bei Aston Martin sind ein Deja-vu für Alonso

Aston Martin mit Problemen: Fernando Alonso stellt eine "Lösung" in Aussicht

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Aston Martin mit Problemen: Fernando Alonso stellt eine "Lösung" in Aussicht

Aktuelle News

"Keine Sabotage": Oscar Piastri stellt australisches Parlament bloß

Formel 1
F1 Formel 1
"Keine Sabotage": Oscar Piastri stellt australisches Parlament bloß

Rouven Mohr neuer Technikvorstand bei Audi: Neustart für den Motorsport?

DTM
DTM DTM
Rouven Mohr neuer Technikvorstand bei Audi: Neustart für den Motorsport?

Honda: Mit Leistung und Zuverlässigkeit "nicht zufrieden"

Formel 1
F1 Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Honda: Mit Leistung und Zuverlässigkeit "nicht zufrieden"

Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain live!

Formel 1
F1 Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain live!