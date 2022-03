Feiern Sie den F1-Saisonstart 2022 mit Modellautos von Amalgam

Audio-Player laden

Da an diesem Wochenende das erste Rennen der Formel-1-Saison 2022 stattfindet, haben wir beschlossen, Sie auf eine virtuelle Tour durch die realistischsten F1-Nachbildungen mitzunehmen. Für den Formel-1-Fan, der alles haben muss, sind diese 1:4-Modelle das Nonplusultra, vorausgesetzt, Ihr Geldbeutel kann das verkraften. Falls nicht, gibt es auch Rennwagen in den kleineren Maßstäben 1:8, 1:12 und 1:18 gebaut werden.

Das Modell von Amalgam, das unsere Aufmerksamkeit erregt hat, ist der Mercedes-AMG F1 W11 aus der Saison 2020. Dabei handelt es sich um den Wagen, der in jenem Jahr am Großen Preis von Portugal teilnahm. Das stattliche Modell ist ein Viertel so groß wie das echte Auto und damit über 125 Zentimeter lang.

Jedes Modell wird in mehr als 450 Stunden gebaut und kann nicht nur als Lewis Hamiltons Auto, sondern auch mit Valtteri Bottas oder George Russell als Fahrer erworben werden. Laut Amalgam befindet sich das Modell des W11 im Maßstab 1:4 derzeit in der Entwicklung und wird anhand von Original-CAD-Entwürfen und Farbcodes, die vom Mercedes-AMG Petronas Formel-1-Team zur Verfügung gestellt wurden, originalgetreu nachgebaut.

1:8 Modell für rund 9.000 Euro

Es werden sieben Exemplare mit der Startnummer 44 von Lewis Hamilton gebaut, plus fünf weitere für die offiziell lizenzierten Bottas- und Russell-Editionen. Die Entwicklung des Modells nimmt über 4.500 Stunden in Anspruch, sodass es keine Überraschung ist, dass der Preis bei stolzen 35.039 Dollar liegt. Umgerechnet sind das derzeit 31.870 Euro.

Modell des Ferrari SF1000 in der Sonderlackierung zum 1.000. Rennen Foto: Amalgam Collection

Fünfstellige Beträge für ein maßstabsgetreues Modell zu bezahlen, ist für die meisten von uns unrealistisch, aber keine Sorge, die 1:8-Modelle sind viel günstiger. Das gilt auch für den Ferrari SF1000 mit seiner speziellen Lackierung, die zur Feier des 1.000 F1-Rennen des Cavallino Rampante entworfen wurde. Er stammt vom Großen Preis der Toskana 2020, entweder mit der Nummer 5 von Sebastian Vettel oder mit der Nummer 16 von Charles Leclerc. Der verkleinerte Ferrari misst über 71 Zentimeter in der Länge.

Er kostet "nur" 9.809 Dollar (rund 8.900 Euro) und ist auf 50 Stück limitiert. Auch dieses Modell wurde unter Verwendung von originalen CAD-Entwürfen und Farbcodes der Scuderia Ferrari hergestellt, um das Modell exakt zu reproduzieren. Mehr als 2.500 Stunden wurden in die Entwicklung investiert, plus über 250 Stunden, um jedes einzelne Exemplar von Hand zu fertigen. Es ist fraglos eine der schönsten F1-Lackierungen der Neuzeit.

Auch Fahrzeugnasen und Lenkräder gibt es als Modelle

Wem ein ganzes Auto zu viel ist, der kann auch auf 1:12-Nachbildungen verschiedener F1-Fahrzeugnasen zurückgreifen, die wesentlich günstiger sind. Dieses Exemplar ahmt das Frontdesign des BMW Sauber F1.07 aus der Saison 2007 nach. Es kostet nur 211 Dollar (192 Euro) und erinnert an das erste vollständig von BMW entworfene Formel-1-Auto. Das Unternehmen, das hinter dem Rennwagen steht, hat mit Amalgam zusammengearbeitet und letzterem erlaubt, das Originalfahrzeug digital zu scannen.

Modell eines Formel-1-Lenkrads von Ferrari Foto: Amalgam Collection

Wie die anderen Modelle im Maßstab 1:12 ist auch die Nase des BMW Sauber F1.07 rund 38 Zentimeter lang. Alternativ bietet Amalgam auch ähnliche Bugspitzen für den Red Bull Toro Rosso STR2 und den Spyker F8-VII aus derselben Saison an. Außerdem ist die Nase des McLaren MP4-30 Rennwagens, der 2015 von Fernando Alonso gefahren wurde, erhältlich. Für neuere Autos gibt es die Nase des Ferrari SF90 aus dem Jahr 2019 und die des McLaren MCL35M aus dem letzten Jahr.

Wenn Sie immer noch ein ganzes Auto wollen, aber in einem kleineren Maßstab von 1:18, ist der ikonische McLaren MP4/4 unser Favorit für 911 Dollar (829 Euro). Amalgam hat sich entschlossen, eine Nachbildung des Wagens zu schaffen, mit dem Ayrton Senna 1988 beim Großen Preis von Japan seinen ersten Fahrertitel gewann. Es ist 25 Zentimeter lang und stellt eines der besten Autos der Formel 1 dar, das damals 15 von 16 Rennen gewonnen hat.

Amalgam hat auch Modelle aktueller F1-Autos im Maßstab 1:18 im Angebot, darunter den McLaren MCL35M vom Großen Preis von Monaco 2021 und den Ferrari SF21 aus der letzten Saison. Die Rennwagen SF71H und SF90 von Sebastian Vettel sind Teil des Katalogs, ebenso wie Lewis Hamiltons Siegerauto des Großen Preises von Monaco 2019.

Neben maßstabsgetreuen Modellen von Autos und deren Karosserieteilen können Sie auch eine Nachbildung eines F1-Lenkrads in Originalgröße besitzen. Zurzeit bietet Amalgam das 1:1-Modell des Ferrari SF21-Lenkrads für 6.010 Dollar (5.467 Euro) an, ebenso wie das des F2008, F2007 und F2004. Alternativ ist auch das Lenkrad des 2020er Mercedes-AMG W11 im Angebot.

Mit Bildmaterial von Amalgam Collection.