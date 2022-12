Fernando Alonso: "100 Prozent" sicher, dass Aston besser wird als Alpine

Audio-Player laden

In der Formel-1-Saison 2022 bildete Alpine die Speerspitze des Mittelfeldes und konnte sich im Kampf um Platz vier bei den Konstrukteuren gegen McLaren durchsetzen. Zwar blieb der Rückstand beider Teams auf die Top 3 groß, doch im Vergleich zu den Verfolgern waren sie klar im Vorteil.

So rangierte auch Aston Martin in den vergangenen zwei Jahren deutlich hinter Alpine. Trotzdem entschied sich Fernando Alonso, das Team aus Enstone zum Saisonende zu verlassen, um bei Aston anzudocken. Der 41-jährige Spanier ist überzeugt, dass die Mannschaft in Zukunft die stärkere Kraft sein wird.

Auf die Frage, ob sich an der Reihenfolge im nächsten Jahr etwas ändern wird, sagt er selbstbewusst: "Hundertprozentig!" Dabei hat sich Aston Martin in dieser Saison rein punktetechnisch verschlechtert und weniger Zähler einfahren können, auch wenn es in der am Ende wieder ein siebter Platz wurde.

Angesprochen auf die jüngste Entwicklung räumt Alonso ein: "Dieses Jahr ist es, wie es ist. Ich glaube nicht, dass jemand bei Aston Martin auch in diesem Jahr so sehr auf die Ergebnisse schaut. Es ist gut, eine Verbesserung zu sehen, aber ich denke, Aston ist nicht hier, um Fünfter, Sechster oder Vierter zu werden."

¿pbfsfs_2141|Fotostrecke: Alle Formel-1-Autos von Fernando Alonso|http://www.motorsport-total.com/bilder/strecken/2018alonsof1autos/1542918150_mst.jpgpb¿"Wir sind hier, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen", betont der zweimalige Weltmeister, "und das werden wir 2023 und 2024 versuchen." Einen ersten Vorgeschmack darauf, was ihn bei Aston erwartet, bekam der Spanier während eines Formel-1-Tests in Abu Dhabi am Dienstag nach dem letzten Rennen.

"Das war sehr wichtig", sagt Alonso, "nicht von der Leistung her, denn das Auto wird nächstes Jahr sehr anders sein. Aber in Bezug auf den Komfort, den Sitz, das Lenkrad, die Knöpfe, Dinge, die ich gerne ändern und in mein maßgeschneidertes Auto einbauen würde, war es schön, einen Tag im Auto zu verbringen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.