Fernando Alonso: 2021 kann nur Lewis Hamilton Weltmeister werden

"Natürlich würde ich das gerne", sagt Fernando Alonso auf die Frage, ob er 2022 die Weltmeisterschaft in der Formel 1 gewinnen wird. "Ich bin nicht zurückgekommen, um in jeder Stadt ins Restaurant zu gehen oder viele Flüge in einem Jahr zu machen. Ich komme aus einem Grund zurück: Ich will gute Leistungen zeigen und versuchen zu gewinnen."

Denn darum geht es für ihn im Sport: Gewinnen oder Verlieren. "Fünfter zu sein, ist besser als Siebter zu sein und besser als Zwölfter zu sein, aber das ändert nicht so viel. Entweder du gewinnst oder du gewinnst nicht", sagt der Spanier.

Er weiß aber, dass er 2021 definitiv zur letzteren Kategorie zählen wird. "Wir wissen, dass 2021 niemand anderes als Hamilton und Mercedes gewinnen kann", sagt er. "Aber für 2022 machen sich viele Hoffnungen: Alpine, Fernando, Ferrari, Carlos, Verstappen, Red Bull. Viele haben Hoffnungen, aber leider nicht für 2021."

Auch für 2022 könne er nichts garantieren, er hofft aber, dass er dann um den Titel wird kämpfen können. So sieht es auch sein Plan vor. Eigentlich wollte er mit den neuen Autos 2021 sofort um die Meisterschaft kämpfen, doch weil das neue Reglement verschoben wurde, muss er ein Übergangsjahr einlegen.

"Ich steckte in einem Dilemma: Warte ich bis 2022 oder nutze ich 2021 als Training, Vorbereitung und Arbeit mit dem Team? Dazu habe ich mich entschieden", so Alonso.

"Es ist nicht so, dass ich es vermisst hätte oder dass ich Rache haben wollte oder nach einem bestimmten Ergebnis Ausschau halte", sagt er. Alonso habe seine Ziele außerhalb der Formel 1 vorerst alle abgehakt. "Und jetzt gehe ich mit neuem Reglement zurück. Ich liebe es, aller paar Tage ein Lenkrad in meinen Händen zu halten."

Mit Bildmaterial von Renault.