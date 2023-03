Fernando Alonso: Ab Baku, Imola wird das Bild in der WM klarer

Audio-Player laden

"Wir sind extrem zufrieden mit der Leistung unseres Fahrzeugs", sagt Fernando Alonso vor dem Australien-Grand-Prix 2023 in Melbourne (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!). Und das ist auch kein Wunder, schließlich belegt Alonso im Aston Martin AMR23 nach zwei dritten Plätzen aktuell den dritten Platz in der Fahrerwertung.

Doch ob es bei dieser Formkurve bleibt, das "müssen wir abwarten", sagte Alonso vor dem dritten Saisonrennen. Er meint: "Ab Baku und Imola werden die Teams damit anfangen, Teile an den Autos auszutauschen. Vielleicht verändert das, wie konkurrenzfähig man sich fühlt. Also schauen wir mal. Hoffentlich können wir unsere Pace bewahren."

Er habe bisher aber keinen Grund zur Sorge, denn sein Aston Martin sei "besser als erwartet", habe vor allem in Dschidda positiv "überrascht", so Alonso weiter. "Unser Selbstvertrauen bewegt sich vor Australien daher auf gutem Niveau."

Alonso: Folgt jetzt der 33. Formel-1-Sieg?

So gut, dass sogar spekuliert wird, Alonso könnte beim Grand Prix in Melbourne zu den Siegkandidaten zählen und zum 33. Mal ein Formel-1-Rennen gewinnen. Die Statistik jedenfalls spricht für den Spanier: Bisher haben alle Fahrer ihr 101. Podium in der Formel 1 mit einem Sieg gekrönt. Und Alonso steht nach Dschidda exakt bei 100 Podestplätzen.

Hinzu kommt: Als der Australien-Grand-Prix 2006 zum bisher letzten Mal an einem 2. April ausgetragen wurde, gewann Alonso das Rennen. "Wusste ich gar nicht", sagt Alonso, als er in der Pressekonferenz darauf angesprochen wird. Er halte das aber für ein gutes Omen und meint: "Es gibt zu viele Zufälle!"

Und bereits die beiden Podestplätze in Bahrain und Saudi-Arabien hätten zuhause in Spanien für viel Euphorie gesorgt, sagt Alonso. Das sei "verrückt" und "schön" zugleich. "Barcelona dieses Jahr wird wieder eine große Sache."

Warum Alonso auf die Nummer 33 schielt

"Da passiert gerade wirklich viel in den sozialen Netzwerken, rund um den [möglichen] 33. Sieg und wie das vor zwei Jahren 'el plan' gewesen sei. Alle machen jetzt was mit der 33. Hoffentlich kriegen wir diese Sieganzahl realisiert. Und dann nehmen wir uns die 34 als Ziel vor." Die ewige Siegesrangliste der Formel 1 hier in der Datenbank abrufen!

An dieser Stelle schaltet sich Formel-1-Weltmeister Max Verstappen in die Diskussion ein. Als Fahrer der Startnummer 33 meint er: "Die 33 ist eine gute Nummer." Alonso kontert: "Ja. Und wenn du weiter die 1 hast, werde ich 2024 um die 33 bitten!"

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.