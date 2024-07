Fernando Alonso: Am liebsten würde ich das Auto selbst entwickeln

"Ich bin Rennfahrer, ich würde das Auto gerne selbst designen, aber das kann ich nicht", sagte Fernando Alonso nach dem Formel-1-Rennen im belgischen Spa-Francorchamps. Der Spanier fuhr auf den achten Platz und sammelte damit vor der Sommerpause noch ein paar Punkte. An Upgrades, die Aston Martin deutlich nach vorne bringen, glaubt Alonso für die Saison 2024 nicht mehr, der Fokus liege auf 2025.

Auf die Frage, ob der Rennstall seine Entwicklungspläne für die Sommerpause geändert habe, antwortet der zweimalige Weltmeister: "Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass irgendetwas geplant ist. Es liegt jetzt an uns, die Schwächen des Autos zu verstehen und die Teile zu identifizieren, die verbessert werden müssen."

Der Fokus liege jedoch auf dem Auto für die Saison 2024 und nicht auf Upgrades, die 2024 kommen sollen, so der Spanier. Er erklärt: "Diese Arbeit wird für 2025 gemacht. Ich erwarte keine großen Sprünge für 2024." In Spa wurde Alonso dank der Disqualifikation von George Russell Achter, Lance Stroll verpasste als Elfter knapp die Punkteränge.

"Wir hatten dort die Pläne, auch einen Plan B und einen Plan C", sagt Alonso über den Großen Preis von Belgien. "Wir hatten etwas für einen Stopp vorbereitet, aber auch für drei Stopps. Am Ende war die Kausalität, dass wir auf Platz zwölf lagen. Wir haben auf ein Safety-Car gehofft, das uns in die Karten spielen würde."

Elf Runden vor Schluss erkannte Aston Martin dann, dass es wohl keine Gelbphase geben würde. "Es ging darum, flexibel zu bleiben und die Bedingungen jede Runde neu einzuschätzen", erklärt der Spanier. "Am Ende war es die richtige Entscheidung, einen Stopp einzulegen, auch wenn das von Anfang an nicht der Plan war."

Teams und Fahrer hatten auf der anspruchsvollen Strecke von Spa-Francorchamps einen hohen Reifenverschleiß erwartet. Aber warum hielten die Pirelli-Reifen so gut? Alonso scherzt: "Gutes Fahren! Nein, ich denke, mit neuem Asphalt bekommt man entweder wenig Verschleiß oder Graining. Das sind die beiden Möglichkeiten.

Aston Martin reagiert auf Bedingungen

Laut Alonso haben auch die hohen Temperaturen am Sonntag geholfen, das Graining zu minimieren, das am Freitag noch sehr stark war. "Das konnte niemand vorhersehen", so Alonso. "In den letzten fünf Runden war der Reifenverschleiß nicht linear, da hätten die Reifen stark abbauen können. Dann kann die Strategie nicht funktionieren. Wenn Entscheidungen getroffen werden, braucht man manchmal auch ein bisschen Glück."

Aston Martin habe diese Gefahr etwas unterschätzt, so der Spanier. "Aber unser Auto hat mit dem Windschatten und dem Abtrieb den Unterschied gemacht. Vielleicht war es auch reifenschonender, sodass wir mit einem Stopp auskamen. Es war ein Kompromiss, der sich am Ende für uns ausgezahlt hat. Wir waren flexibel und haben auf den Stopp von Esteban [Ocon] reagiert."

Leistung nicht zufriedenstellend

Trotz der Punkte in Spa ist Alonso mit der ersten Saisonhälfte nicht zufrieden, da Aston Martin als Topteam für die Saison 2024 gehandelt wird. "Ich bin ein bisschen enttäuscht", sagt er. "Wir können die Wahrheit nicht verbergen, dass wir mit Williams, Alpine und Racing Bulls kämpfen. Vergangenes Jahr waren wir an den vier Top-Teams dran."

Aber Red Bull, Ferrari, McLaren und Mercedes sind Aston Martin entkommen, und deshalb hat Aston Martin seine Ziele geändert. "Wir verteidigen uns gegen die Teams hinter uns. Zu Beginn des Jahres waren wir im Qualifying immer unter den Top 5 oder Top 6 und vorne dabei. Wir haben also in der Sommerpause viel Arbeit vor uns. Wir werden nicht aufgeben, aber wir müssen hart arbeiten.