Fernando Alonso: Aston Martin muss sich an Williams ein Beispiel nehmen

Fernando Alonso gibt zu, dass sein Aston-Martin-Team die im Qualifying zum Grand Prix von Italien in Monza zutage getretene Effizienzschwäche beheben und Lektionen von Rivalen Williams lernen muss. Der Spanier durchlief die ersten beiden Qualifying-Segmente auf den Plätzen 10 und 9, bevor er Q3 als Zehnter beendete, was seine bisher schlechteste Startposition in der Saison 2023 darstellt.

Alonso sagt, dass es zu Beginn der Saison offensichtlich war, dass das Team seine Leistung auf den Geraden verbessern muss, und dass es immer noch verstehen muss, warum es hinter Williams zurückbleibt, dessen Auto auf Hochgeschwindigkeitsstrecken immer konkurrenzfähig ist.

"Ich denke, in Bahrain haben wir eine Schwäche des Autos entdeckt, und die ist immer noch dieselbe", sagte er. "Und in Monza wussten wir, dass wir einige Probleme haben könnten. Die verbleibenden Rennen im Kalender sind vielleicht ein wenig freundlicher für unsere Charakteristik. Vielleicht sollten wir nach diesem Rennen ein wenig optimistischer sein."

Alonso gibt zu, dass es nicht hilfreich war, dass er in Q3 keinen Windschatten hatte, obwohl er einräumt, dass es ihm nicht geholfen hätte, in der Startaufstellung weiter nach vorn zu kommen: "Zuerst war ich nicht glücklich darüber, allein zu sein. Aber als ich jetzt sah, dass wir vier oder fünf Zehntel hinter P9 liegen, war das mit keinem Windschatten möglich. Wir sind also in der Position, die wir verdient haben."

"Wir müssen verstehen, wie wir das Auto auf dieser Art von Strecken stärker machen können. Und Williams ist ein klares Beispiel für diese Art von Strecken. Sie sind herausragend. Wir müssen also sehen, was wir verbessern können."

Er erläutert, warum Monza für das Team so schwierig war: "Ich denke, dass die Streckencharakteristik unserem Auto nicht entgegenkommt. Die Strecke erfordert Effizienz in Bezug auf die Aerodynamik, der Luftwiderstand ist hier sehr wichtig, es gibt nur sechs Kurven, der Rest ist nur den Geraden."

"Wir wussten, dass es ein hartes Wochenende werden könnte. Und dieses Gefühl bestätigte sich im FT1, im FT2 und auch im FT3. Die Einschätzungen für das Qualifying lagen zwischen P9 und P12. Und wir sind genau in der Mitte, auf P10. Es gibt also keine Überraschungen, aber es wird morgen ein hartes Rennen werden. Und wir müssen trotzdem Punkte holen, auch wenn es ein schwieriges Rennen ist."

Er fügt hinzu: "Wir haben nichts zu verlieren. Wir sind nur P10. Wenn also im Rennen etwas passiert, wenn alles schief geht, landet man auf P13, P14, und das ist nicht viel verloren. Wenn alles gut läuft, kann man vielleicht unter den ersten Sechs oder Sieben landen. Hoffen wir also, dass sich morgen etwas tut, vor allem in der ersten Kurve."

Alonsos Teamkollege Lance Stroll hatte es nach dem Ausfall am Freitag noch schwerer, denn er musste sein Auto im ersten Freien Training an Felipe Drugovich abgeben und hatte dann zu Beginn des zweiten Trainings ein Problem mit dem Kraftstoffsystem. Der Kanadier kam nicht über den 20. und letzten Platz in Q1 hinaus.

"Es war definitiv knifflig, aber ich habe einfach keinen Grip im Auto gespürt", sagt er. "Ich bin mir nicht sicher, ob es an den fehlenden Runden gestern lag oder daran, dass ich das Auto in der Session einfach nicht in den Griff bekommen habe. Aber wir müssen herausfinden, was passiert ist, denn ich glaube, es war die schlechteste Session, die wir je hatten. Ich denke, dass heute etwas mit dem Auto los war. Wir müssen uns das ansehen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.