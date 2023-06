Fernando Alonso: Aston Martins Update funktioniert

Aston Martin hat umfangreiche neue Upgrades mit zum Formel-1-Rennen in Barcelona gebracht - und alle scheinen zu funktionieren, wie Fernando Alonso festhält. Sein Team hat Neuerungen am Frontflügel, am Heckflügel an der Nase und am Beam-Wing mit nach Spanien gebracht und damit anscheinend einen guten Schritt getätigt.

Denn Alonso konnte sich im Training am Freitag hinter Max Verstappen auf Position zwei klassieren und war mit den Verbesserungen sehr zufrieden. Auf die Frage, ob die Upgrades funktionieren, antwortet er: "Das tun sie, absolut!"

Er betont: "Es gibt kein neues Teil, das wir ins Auto eingebaut haben, das der Leistung nicht hilft." Das sei bislang mit allen Verbesserungen seit dem Saisonauftakt in Bahrain der Fall gewesen. "Also ja, wir sind zufrieden mit den Upgrades und werden morgen sehen, wo wir stehen, wenn alle auf volle Leistung gehen."

Seinen zweiten Platz sieht Alonso dabei aber nicht in Stein gemeißelt, wenn er sich die Abstände anschaut: Ihm fehlten nur 0,170 Sekunden auf Position eins, doch eine Zehntelsekunde hinter ihm lauerte schon der nächste Konkurrent.

"Ich glaube, es ist einfach so eng, dass ein oder zwei Dinge dich im Klassement schon an eine ganz andere Stelle bringen können", sagt er und will den heutigen Zeiten daher nicht so viel Bedeutung beimessen.

Für ihn war vor allem wichtig, dass Aston Martin alle Programme durchziehen konnte, die man vor dem Training geplant hatte, und auch etwas über die Reifen lernen konnte.

Teamkollege Lance Stroll erlebte hingegen einen schwierigeren Freitag: Er landete mit 1,103 Sekunden Rückstand nur auf dem 18. Rang. Der Kanadier gibt sie wie üblich schmallippig: "Es war ein etwas schwieriger Tag für uns. Wir waren nicht wirklich schnell", sagt er. "Also müssen wir schauen, was wir für morgen tun können."

Stroll wird für die Fans an der Strecke aber wohl nur eine Nebenrolle spielen. Sie wollen vor allem, dass Fernando Alonso Erfolg hat und seinen ersten Sieg seit zehn Jahren einfahren kann.

"Ich habe gehört, dass 67 Prozent der Kappen auf dem Merchandising und auf der Tribüne grün sind, was erstaunlich ist", sagt Alonso, der sich zurück in die Jahre 2005, 2006 und 2007 erinnert fühlt. "Damals war auch alles in einer Farbe", sagt er.

"Ich spüre wirklich diese Unterstützung, diese besondere Energie. Das Fan-Forum heute Morgen war erstaunlich", so Alonso. "Während der Fahrt kann ich sie nicht hören, aber ich spüre, wie enthusiastisch sie sind, also werden wir ihnen hoffentlich eine gute Show bieten."

Die Daten sagen allerdings voraus, dass es mit dem Sieg eher nichts werden wird, zu dominant war Red Bull vor allem auf dem Longrun. Ein Podium, es wäre Alonsos sechstes in dieser Saison, ist ihm allerdings zuzutrauen, denn die Longruns waren auf Augenhöhe mit Ferrari - nur hinter Red Bull.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.