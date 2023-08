Fernando Alonso bereut: "Hätte meine Karriere mehr genießen müssen!"

Fernando Alonso hat in seiner Formel-1-Karriere vieles gewonnen, darunter 32 Grands Prix und zwei Weltmeistertitel. Und obwohl er für viele große Teams wie Ferrari, McLaren oder Renault gefahren ist, gibt es doch eine Sache, die er im Nachhinein bereut, wie er jetzt zugibt: "Ich bereue, dass ich meine Zeit, meine Karriere, nicht mehr genossen habe", sagt der Spanier im Podcast 'High Performance'.

Zwar werde er einmal auf viele gute Dinge, gute Freundschaften und unglaubliche Erfahrungen zurückblicken, wenn er in naher Zukunft nicht mehr in der Formel 1 fährt, "aber ich hätte es einfach mehr genießen müssen", so der Aston-Martin-Pilot.

Das sei die eine Sache, die er in seiner Karriere ändern würde, wenn er noch einmal die Gelegenheit dazu hätte. "Ich würde nichts an meinen Teamentscheidungen oder so ändern, aber ich würde die Momente einfach ein wenig mehr leben und versuchen, ein paar mehr Erinnerungen davon mitzunehmen."

Als Beispiel nennt er den Gewinn seiner beiden Weltmeisterschaften 2005 und 2006 für Renault in Brasilien. "Ich erinnere mich an kaum etwas von diesen Nachmittagen und Nächten, und das ist traurig", findet Alonso.

Er sagt, dass er damals einfach zu fokussiert auf kommende Rennen war. Auch wenn er ein Rennen gewonnen hat, saß er anschließend im Flugzeug nach Hause und hat schon wieder an das nächste Wochenende gedacht.

"Ich hatte das Gefühl, dass wenn ich zu viel Spaß habe, dann wäre ich nicht professionell und würde den Erfolg nicht wollen", gibt er zu.

Der Glücklichste auf dem Podium

"Aber mit der Zeit und mit der Reife merkst du, dass du beides haben kannst: Du kannst hart arbeiten und sehr professionell sein, gleichzeitig aber den Leuten etwas zurückgeben, die mit dir arbeiten und die dich unterstützen", so Alonso.

Der Spanier freut sich über jedes einzelne Podium mit Aston Martin Foto: circuitpics.de

Auch seine Auszeit aus der Formel 1 habe ihm das gelehrt und noch einmal eine andere Sicht auf den Sport gegeben. 2023 erlebt er einen dritten Frühling und stand mit Aston Martin bereits sechs Mal auf dem Podest - und diesmal kann er es auch genießen, wie er sagt.

"Wenn ich die Rennen noch einmal im TV anschaue, dann scheine ich auf dem Podium der Glücklichste zu sein - und dabei war ich nur Dritter oder Zweiter", meint er. "Aber das liegt einfach daran, dass ich in der Lage bin, diese Momente jetzt mehr zu genießen."

Dritter Titel nicht oberste Priorität

Als Alonso 2021 bei Alpine zurück in die Formel 1 kehrte, da wurde viel darüber geschrieben, dass er den dritten WM-Titel ganz oben auf seiner Liste hat, doch mittlerweile sieht er das entspannt: "Ich würde liebend gerne noch einmal die Meisterschaft gewinnen, aber das ist nicht die oberste Priorität", betont er.

"Ich habe einfach Spaß an dem Prozess, mit Aston Martin ein Herausforderer für die Zukunft zu werden. Ich liebe die Zeit mit dem Team und wie wir alle in vielen verschiedenen Bereichen wachsen."

Nach seiner Formel-1-Zeit will Alonso "zu 99 Prozent" auch noch einmal die Rallye Dakar in Angriff nehmen - und natürlich auch gewinnen. "Ich würde nicht sagen, dass der dritte Titel weniger Priorität hat, aber auch die Dakar zu gewinnen hat bei mir einen hohen Stellenwert."

