Fernando Alonso: Bin 2022 mit Knochenbrüchen gefahren

Audio-Player laden

Fernando Alonso hat im Zeichen der Rückkehr seines Aston-Martin-Formel-1-Teamkollegen Lance Stroll an diesem Wochenende verraten, dass er in der Saison 2022 mit gebrochenen Knochen in der Hand gefahren ist.

Der Spanier war vergangenes Jahr in Australien im dritten Qualifying des Jahres in die Mauer gekracht. Er erlitt einen Hydraulikschaden an seinem Alpine und beendete damit eine Runde, in der er den schnellsten zweiten Sektor aller Fahrer fuhr.

Der zweifache Formel-1-Weltmeister verpasste zwar kein Rennen, trug aber bis zum Großen Preis von Monaco vier Runden später Bandagen an seinem Handgelenk. Im Vorfeld des Saisonauftakts 2023 in Bahrain erklärte der 41-Jährige, dass er noch bis August unter den Folgen eines Knochenbruchs in der Hand litt.

Alonso trotz Schmerzen: "Liebe das Fahren!"

Auf die Frage nach seinen Erfahrungen, sagt Alonso: "In meinem Fall habe ich mir vergangenes Jahr ein paar Knochen in beiden Händen gebrochen. Bis August war ich also noch nicht vollständig genesen. Ich hatte einige Schmerzen, aber wir lieben das Fahren!"

Dies geschieht vor der unerwarteten Rückkehr von Stroll an diesem Wochenende, nachdem der Aston-Martin-Pilot vor der Saison in Spanien in einen Fahrradunfall verwickelt war, während er seine Fitness aufbaute.

Comeback in Bahrain: Alonso stolz auf Lance Stroll

Am Donnerstag vor dem Rennen in Sachir gab das Team jedoch bekannt, dass der Kanadier nach einem Eingriff schnell wieder fit ist. Das bedeutet, dass Aston-Reservepilot und FIA-Formel-2-Champion Felipe Drugovich - der Stroll während der Testfahrten vertrat - an diesem Wochenende nicht sein Formel-1-Renndebüt geben wird.

Aus Respekt vor Strolls schnellem Comeback, lobt Alonso den Siegeswillen seines neuen Stallgefährten. Alonso, der meint, seine und Strolls Verletzungen seien "sehr unterschiedliche Dinge", fügt hinzu: "Ich weiß nicht genau, was Lance hat. Es ist eine private Angelegenheit. Er wird das natürlich im Auto sehen."

"Es ist schon eine sehr gute Nachricht, dass er hier ist und dass er es versuchen wird. Das zeigt seinen Siegeswillen und seine Motivation, mit diesem Team zu gewinnen. Wir kämpfen an diesem Wochenende sogar um jede Position, die wir erreichen können. Er ist hier und bereit, es zu versuchen. Das ist ein sehr gutes Zeichen."

"Wir waren vom ersten Tag an in Kontakt", sagt Alonso. "Lance wurde also während des Tests über alles informiert. Wir sprachen mit ihm während des Mittagessens und auch während der Abendsitzungen. Er war auch die letzten Tage im Simulator und hat uns Feedback gegeben, sodass wir im Grunde in Echtzeit auf derselben Seite waren."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.