Fernando Alonso: Die zwei Jahre Auszeit habe ich gebraucht

Viele hatten sich mehr erwartet, als Fernando Alonso im vergangenen Jahr sein Formel-1-Comeback verkündet hatte. Doch nach fünf Rennen steht der zweimalige Weltmeister erst bei fünf Punkten. Vor allem aber steht er bislang klar im Schatten von Teamkollege Esteban Ocon, der lediglich beim Saisonauftakt in Bahrain nicht in die Top 10 kam.

Alonso selbst scheint damit aber kein Problem zu haben. Um die Performance macht er sich keine Sorgen, und auch Spaß hat er laut eigener Aussage: "Es ist besser als erwartet, um ehrlich zu sein", betont er über sein Gefühl, zurück in der Formel 1 zu sein. "Ich habe an jedem Wochenende so viel Spaß und genieße das Fahren sehr."

Das klang vor seiner Auszeit noch ganz anders. Der Spanier schien die Formel 1 satt zu haben und nahm auch lieber an Rennen wie dem Indy 500 teil, anstatt am selben Tag den Großen Preis von Monaco zu fahren.

"Die zwei Jahre Auszeit habe ich gebraucht", sagt Alonso. "Ich war 18 Jahre in der Formel 1 und habe alles gegeben. Irgendwann hat das einfach zu viel gefordert." Der McLaren-Pilot hatte andere Herausforderungen im Sinn: die 24 Stunden von Le Mans, die 24 Stunden von Daytona und die Langstrecken-WM.

"Ich musste diese fahren, um sie abhaken zu können, damit ich wieder glücklich bin und frei zurückkommen und Spaß haben kann", sagt er. "Bis ich das nicht gemacht habe, hatte ich das Gefühl, dass ich meine Zeit in der Formel 1 verschwende." Doch jetzt wo er die Liste abgehakt hat, könne er wieder mit Spaß in der Formel 1 fahren.

Was ihm seine Zeit auch leichter macht, ist für ihn das Team. Zwar ist Alpine nicht so konkurrenzfähig, wie man bei den Franzosen gerne hätte, doch das macht Alonso aktuell nichts aus. "Das Team ist fantastisch", betont er und unterstreicht die gute Atmosphäre, die Motivation, die harte Arbeit und den Ansatz in guten und schlechten Zeiten. "Wir ziehen alle an einem Strang", sagt er.

Für ihn geht der Blick ohnehin schon auf 2022, wo er noch einmal an der Spitze angreifen möchte. Die Ergebnisse aktuell spielen für ihn nur eine untergeordnete Rolle. "Wenn du kein Paket für den Titel hast, musst du dich einfach für den Moment bereitmachen", sagt er. "Du musst sicherstellen, dass du jeden Tag an deinen Schwächen arbeitest."

"Alles muss bereit sein, wenn du irgendwann ein konkurrenzfähiges Paket hast." Und in einem siegfähigen Auto zu fahren, mache für ihn die Magie des Sportes aus. "Bis zu diesem Tag ist alles nur eine Vorbereitung darauf", sagt Alonso.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.