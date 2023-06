Fernando Alonso: Doppelpodium für Aston Martin "aggressives Ziel"

"Hoffentlich bekommen wir zwei Autos auf das Podium", hatte Aston-Martin-Teameigner Lawrence Stroll vor dem Formel-1-Rennen in Kanada gesagt. Er träumt davon, dass sein Sohn Lance es beim Heimspiel in Montreal auf das Treppchen schafft, und gibt sich diesbezüglich "extrem zuversichtlich". Denn: "Das Auto wird auf der Strecke in Montreal sehr stark sein."

Fernando Alonso hält das für ein "aggressives Ziel", wie er sagt. "Aber wir kennen Lawrence. Seine Ambitionen sind immer enorm hoch, und wir werden versuchen, ihn beim Heimrennen glücklich und stolz zu machen."

Ob der Aston Martin in Kanada wirklich so stark sein wird, das bleibt abzuwarten. Der Spanier ist nach dem enttäuschenden Heimspiel in Barcelona etwas zurückhaltener: "Es sollte ein gutes Wochenende werden, aber das weiß man nie, bis man auf die Strecke gegangen ist", sagt er. "Wir hatten auch in Barcelona hohe Erwartungen, haben dort aber nicht performt."

Er hofft aber, dass sein Team in Montreal wieder konkurrenzfähiger sein wird als in Spanien, wo er mit Platz sieben sein schlechtestes Saisonergebnis eingefahren hat und zum zweiten Mal in der Saison nicht auf dem Podium stand.

Zumindest hat Aston Martin für den AMR23 ein paar neue Teile im Gepäck, von denen Alonso erwartet, dass sie das Auto wieder ein wenig verbessern - wie schon so oft in dieser Saison. "Wir haben bei jedem Rennen Dinge entdeckt. Wir versuchen, das Paket zu optimieren", sagt er.

"Wir bringen konstant neue Teile zu den Rennen, und das ist ein weiterer Schritt. Und es wird noch mehr kommen."

Kanada nicht beste Chance, Red Bull zu schlagen

Kanada gilt für Alonso als gutes Pflaster. Mit Renault hat er hier schon gewonnen, und im vergangenen Jahr stand er mit Alpine überraschend in der ersten Startreihe. Von daher wird er wieder einmal gefragt, ob Montreal jetzt die beste Chance sei, Red Bull zu schlagen. Doch er winkt ab: "Ich denke nicht."

Vielmehr hofft er, dass Barcelona nur ein Ausrutscher war und dass man in Kanada wieder zurück zu alter Pace gelangen kann. Und: Alonso hofft auch, dass Aston Martin das ganze Jahr über in einer konkurrenzfähigen Position sein kann.

"Ich denke aber nicht, dass wir auf ein bestimmtes Wochenende als größte Chance zeigen können", sagt er. "Vielleicht war Monaco die beste Chance. Aber schauen wir mal, wann wir noch eine Möglichkeit bekommen."

Alonso: Stroll-Durchbruch Frage der Zeit

Sein erstes Podium in dieser Saison jagt derweil Teamkollege Lance Stroll, der nach Meinung seines Vaters ja am besten an diesem Wochenende beim Heimspiel den Bann brechen sollte. Der Kanadier steht in dieser Saison bislang klar im Schatten von Alonso und konnte den zweimaligen Weltmeister in Barcelona erstmals in dieser Saison schlagen.

Laut Alonso ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis Stroll den endgültigen Durchbruch schafft. Er lobt: "Lance zeigt den Speed und die Entschlossenheit im Auto. Er ist zu Saisonbeginn mit einer gebrochenen Hand gefahren und hat Dinge getan, die man nur sieht, wenn man wirklich die Leidenschaft für das hat, was man tut."

Alonso sagt, dass es für Stroll das Wichtigste wäre, die notwendige Konstanz zu bekommen und Wochenende für Wochenende das Maximum abzurufen.

Auch beim Heimspiel wieder ein Quell der Leidenschaft: Lance Stroll Foto: Motorsport Images

"Wir haben in der Vergangenheit schon öfters Glanzlichter von Lance gesehen, etwa in nassen Qualifyings oder im Rennen, bei Starts, in ersten Runden - alles Dinge, die herausragend sind", sagt er. An anderen Wochenenden gerate der Kanadier hingegen schon einmal in eine Negativspirale, wenn es nicht läuft.

"Die Konstanz ist der nächste Schritt in seiner Karriere, damit er konstant um die Top 5 kämpfen kann, und am Ende des Jahres sieht man dann das Ergebnis in der Tabelle, wenn man alle Wochenenden zusammenbekommt", sagt Alonso.

"Aber mit der Motivation und der Entschlossenheit und dem Team, was Aston Martin aufbaut, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das kommt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.