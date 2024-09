Fernando Alonso: Fährt er nach der Formel 1 Le Mans im Valkyrie?

Mit Adrian Newey ist der nächste große Puzzlestein für zukünftige WM-Ambitionen zu Aston Martin gewechselt. Spätestens mit der Verpflichtung der Formel-1-Design-Legende dürfte klar sein, dass mit dem Team aus Silverstone für die Saison 2026 zu rechnen ist, wo die Königsklasse ein neuen Chassis- und Motorenreglement einführt.

Für Fernando Alonso dürfte es aber fast die letzte Chance sein, möglicherweise nochmal um einen WM-Titel fahren zu können. Der Spanier ist bei Aston Martin bis Ende 2026 unter Vertrag und wird zu diesem Zeitpunkt 45 Jahre alt sein. Doch als er am Rande des Mediendonnerstages in Baku auf seine Zukunft angesprochen wird, sagt er: "Ich werde im Jahr 2026 fahren. Und auch nach 2026 werde ich fahren!"

Offen lässt er dafür, ob es noch in der Formel 1 sein wird: "Entweder in der Formel 1 oder in anderen Serien", sagt er. "Wenn ich nicht in der Formel 1 fahre, werde ich irgendwie im Aston-Martin-Team sein. Ich werde also hoffentlich diese strahlende Zukunft genießen. Und danach werde ich immer noch fahren!"

Bereits als Alonso im Jahr 2021 seinen Vertrag bei Alpine angetreten hat, stellte der damalige CEO Laurent Rossi in Aussicht, dass der zweimalige Weltmeister nach seiner Formel-1-Karriere im Motorsportprogramm von Alpine involviert bleiben werde. Vorgesehen war vor allem ein Engagement mit dem französischen Team in Le Mans.

Während sich diese Pläne nach Alonsos Abgang zu Aston Martin in Luft aufgelöst haben, sollt der Spanier auch beim britischen Team eine Zukunft nach der Formel 1 haben, schließlich wird Aston Martin ab der kommenden Saison mit dem Valkyrie-Modell in der WEC-Serie antreten. Entworfen wurde das Auto unter anderem von Adrian Newey, womit sich der Kreis schließt.

Auf eine zukünftige Le-Mans-Teilnahme mit Aston Martin angesprochen, meint Alonso: "Ja, warum nicht? Ich meine, das Valkyrie-Programm für Le Mans nimmt ja auch Formen an. Das Debüt findet nächstes Jahr statt. Und ja, wer weiß, vielleicht dann 2027, 2028, 2029!"