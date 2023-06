Fernando Alonso: Hatte noch nie so viel Vertrauen in ein Projekt

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso erlebt mit Aston Martin seinen zweiten Herbst in der Königsklasse. Der Spanier stand bei sechs von acht Rennen auf dem Podium und stahl damit Ferrari und Mercedes die Show. Der 41-Jährige sagt, er habe noch nie so viel Vertrauen in ein Team gehabt wie in der Saison 2023.

Alonso holte seine beiden Titel 2005 und 2006 mit Renault, doch seine Rückkehr zum Schwesterteam Alpin in den Saisons 2021 und 2022 war nicht von Erfolg gekrönt. Zuvor war er bei Ferrari und McLaren an Bord, doch auch mit diesen Rennställen reichte es nicht zum dritten Titel. Derzeit dominiert Red Bull die Formel 1, aber Alonso glaubt, dass Aston Martin die Chance hat, zum Top-Team aufzuschließen.

Gegenüber 'Sky' spricht er nach dem Großen Preis von Kanada vom "wettbewerbsfähigsten Rennen der Saison". Zudem sei Aston Martin in der Lage gewesen, "die Pace von Red Bull über weite Strecken mitzugehen". Der 32-fache Rennsieger und zweifache Le-Mans-Sieger glaubt an das Projekt Aston Martin und will auch weiterhin sein Bestes geben.

"Ich kann mich an keine Phase in meiner Karriere erinnern, in der ich so viel Vertrauen in ein Team und ein Projekt hatte", so der Spanier. Wie lange Alonso für das Team an den Start gehen wird, steht noch in den Sternen, doch Alonso will so lange Teil des Rennstalls bleiben, bis er eine Chance hat, Red Bull um den Titel herauszufordern.

"Es ist ein mittel- bis langfristiges Projekt und ich weiß nicht, ob ich dann noch fahren werde", gibt der 41-Jährige zu. "Aber ich denke, ich muss nicht aufhören, solange ich schnell bin und Spaß habe. Im Moment ist das der Fall." Deshalb will der Aston-Martin-Pilot kurzfristig das Maximum aus dem Projekt herausholen und 2023 noch ein Rennen gewinnen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.