Fernando Alonso hofft auf Top-5-Ergebnis und träumt von Podium mit Alpine

Audio-Player laden

Fernando Alonso möchte seine Erfolgssträhne beim Formel-1-Rennen in Belgien fortsetzen: Seit seinem Heimspiel in Spanien kam der Alpine-Pilot jedes Mal in die Punkte. Das macht acht Rennen in Folge. In Spa soll nun Nummer neun her.

"Ich hoffe, dass wir die Konstanz behalten", sagt Alonso, der einen fünften Platz aus Silverstone als bestes Saisonergebnis in den Büchern stehen hat. Mit den acht Top-10-Ergebnissen in Folge ist er sehr zufrieden, mit der Punkteausbeute aber nicht: "Manchmal hätte es noch besser sein können", sagt er.

Alonso verweist auf die Rennen in Österreich, wo er den Sprint aufgrund eines Defektes nicht mitfahren konnte und dann von ganz hinten starten musste. Auch in Barcelona war Alonso nach einem Motorwechsel von ganz hinten losgefahren.

"Trotz der Schwierigkeiten haben wir Punkte geholt", betont er und hofft, dass er an diesem Wochenende in Spa-Francorchamps ein sauberes Wochenende erwischt. "Das Auto ist jetzt stark. Wir haben uns in den vergangenen Monaten stark verbessert und ich hoffe, dass ein Top-5- oder Top-6-Ergebnis hier möglich sein wird."

Das ist Alonso bislang in dieser Saison nur zweimal gelungen: In Silverstone gab es Platz fünf, in Le Castellet Platz sechs. Auch Teamkollege Esteban Ocon hat einen fünften Platz (in Spielberg) und zwei sechste Plätze (in Dschidda und Montreal) als Bestmarke stehen. In die Top 4 ist Alpine bislang in dieser Saison noch nicht vorgerückt.

Über Alonso schwebt aber natürlich der in der Sommerpause verkündete Abschied zum Saisonende: Er wird zu Aston Martin wechseln. Trotzdem möchte er Alpine mit einem sportlichen Erfolg verlassen.

"Ich habe mit meinen Ingenieuren und Mechanikern gesprochen. Wir wollen die verbleibenden neun Rennen positiv abschließen", sagt er. "Ein Podium wäre ein Traum für uns, und wer weiß, wann sich diese Möglichkeit ergibt? Hoffentlich wird dieses Wochenende das erste sein."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.