Würdest du auch für ein Jahr zu Mercedes gehen, Fernando?

Toto Wolff hat für 2025 die Qual der Wahl. Durch den Abgang von Lewis Hamilton hat Mercedes für das kommende Jahr einen der begehrtesten Plätze in der Formel 1 verfügbar und somit auch eine lange Liste von Kandidaten - zumindest von Kandidaten, die gerne drauf wären. Wie groß die Liste von Mercedes ist, das weiß nur Toto Wolff, der aber betont, dass alles offen sei.

Zu den immer wieder genannten Kandidaten zählt auch Fernando Alonso, der einzig verfügbare Weltmeister im Feld, der aber im Sommer bereits 43 Jahre alt wird. Doch der Spanier lächelt Gerüchte weg und betont, dass er auf der Liste ist, "weil ich natürlich im Moment keinen Vertrag habe".

Alonso war 2023 von Alpine zu Aston Martin gewechselt und hatte einen Vertrag "über mehrere Jahre" unterschrieben. Damit bestätigt er nun, dass sein Vertrag nach dieser Saison ausläuft. Dass er zu den Kandidaten als Nachfolger von Lewis Hamilton zählt, schmeichelt ihn. "Es ist besser auf dieser Liste zu sein als für andere Serien oder einen Rücktritt", lacht er.

Er selbst habe sich aber noch nicht entschieden, wie seine unmittelbare Zukunft aussehen soll. "Ich muss erst mit mir sprechen und eine Entscheidung treffen, ob ich mich für die Zukunft verpflichten möchte", so der Spanier. "Ich muss alles andere im Leben opfern, um 100 Prozent bereit für die Formel 1 zu sein. Und das wird die Entscheidung sein."

Bei Mercedes stehen aber auch andere Kandidaten im Kurs. Durch die Querelen bei Red Bull taucht auch der Name Max Verstappen immer wieder auf, obwohl dieser einen Vertrag bis 2028 besitzt. Viel dazu sagen kann Alonso nicht, außer dass er das Thema mit Interesse verfolgt.

Verstappen wäre für ihn ein guter Kandidat, weil er natürlich "auf Topniveau fährt", wie Alonso sagt - auch wenn er meint, dass auch der Red Bull eine große Rolle spielt: "Ohne Max wäre Checo im vergangenen Jahr Weltmeister geworden und hätte in Bahrain gewonnen, also ist das Auto nicht so schlecht."

Auch genannt wird Formel-2-Rookie Andrea Kimi Antonelli, der als Supertalent gehypt und von Mercedes gefördert wird. Der Italiener durfte die Formel 3 überspringen und könnte schon 2025 in der Formel 1 fahren. Mercedes könnte aber noch ein zu großer Sprung sein, sodass man ihn erst einmal woanders parken könnte.

Würde Alonso auch für ein Jahr zu Mercedes?

Dann bräuchte Mercedes einen Übergangskandidaten - einen wie Alonso vielleicht? "Ich weiß nicht", antwortet der Spanier auf die Frage, ob er sich auch einen Ein-Jahres-Vertrag antun würde.

"Erst einmal muss ich sehen, ob ich weiter Rennen fahren möchte. Ich wäre ein Egoist, wenn ich einfach nur daran denken würde, einen Vertrag zu erneuern, damit ich ein Formel-1-Fahrer sein kann, um die Welt reise und mich cool fühle. Aber so ein Mensch bin ich nicht", stellt er klar.

"Ich weiß nicht, für wie lange. Ich weiß auch nicht bei wem", sagt er über seine Zukunft. "Es gibt viele Fragezeichen, aber das ist erst der zweite Schritt. Der erste Schritt muss meine eigene Entscheidung sein."

