Fernando Alonso jetzt auch Manager: Zwei Fahrer bereits unter Vertrag

Während Fernando Alonsos eigene Formel-1-Zukunft über die Saison 2022 noch offen ist, kümmert sich der Spanier im Hintergrund bereits um den Nachwuchs von morgen. Mit "A14 Management" hat er eine eigene Firma gegründet, um aufstrebende Fahrer bei ihrer Karriere im Motorsport zu unterstützen.

"A14 Management wurde mit der Absicht gegründet, eine kleine Gruppe von Fahrern aus der Welt des Kartsports, der Wiege dieses Sports, auszuwählen und ihnen die unverzichtbaren Werte zu vermitteln, die sie benötigen, um ihre Ziele zu erreichen", heißt es auf der Homepage der Firma, die Alonso zusammen mit zwei Vertrauten, Albert Resclosa und Alberto Anilares, gegründet hat.

Beide kennt Alonso bereits aus Kartzeiten: Anilares ist sein persönlicher Manager; Reclosa zeichnet derzeit für die sportliche Karriere von Clement Novalak verantwortlich. Er ist auch einer der ersten beiden Fahrer, die "A14 Management" in sein Portfolio aufnimmt. Daneben steht auch Nikola Tsolov unter Vertrag.

Der 15-jährige Bulgare fährt seit 2020 für das MD Racing Team von Alonso bei internationalen Kart-Wettbewerben. Er trägt Spitznamen "bulgarischer Löwe" und hat sich zu einer echten Sensation in Kartsportszene entwickelt, weil er immer wieder Siege auch gegen deutlich ältere Fahrer errungen hat.

Der Franzose Novalak tritt 2022 für MP Motorsport in der FIA-Formel-2-Meisterschaft an. Im Jahr zuvor wurde der 21-Jährige Dritter der Fahrerwertung in der Formel 3, wo er 2020 debütierte. In der britischen Formel 3 sicherte er sich 2019 den Titel.

Auf Instagram schrieb Alonso zu seiner neuen Firma: "Ich kann es kaum erwarten, unsere Erfahrungen mit den Talenten zu teilen, die sich dem Projekt anschließen werden, und ihnen so die Möglichkeit zu geben, ihre Träume zu verwirklichen. Von der FA Karting School bis zu den verschiedenen Kategorien im Motorsport."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.