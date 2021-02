Fernando Alonso: Kieferbruch und Operation nach Fahrradunfall

Fernando Alonso musste sich nach seinem Fahrradunfall am Donnerstag einer Operation unterziehen. In einem Statement von Alpine heißt es am Freitag: "Nach seinem gestrigen Fahrradunfall befand sich Fernando Alonso zur Beobachtung im Krankenhaus in der Schweiz. Die Ärzte stellten eine Fraktur in seinem Oberkiefer fest."

Der zweimalige Weltmeister sei inzwischen bereits operiert worden. "Das medizinische Team ist mit seinem Fortschritt zufrieden. Fernando wird noch weitere 48 Stunden zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben", heißt es in dem Statement. Nach ein paar Tagen Erholung werde der Spanier sein Training danach wieder aufnehmen.

"Wir erwarten, dass er komplett einsatzfähig sein wird, um sich auf die Saison vorzubereiten", zeigt man sich bei Alpine optimistisch. Alonso hatte am Donnerstagmittag in Lugano einen Fahrradunfall und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Zunächst hieß es, er habe sich keine Knochenbrüche zugezogen.

Alonso kehrt in diesem Jahr nach einer Auszeit von zwei Jahren in die Formel 1 zurück. Der Unfall ist zwar ein Rückschlag für sein Trainingsprogramm. Glaubt man der Prognose des Teams, sollte er aber bereits bei den Testfahrten in Bahrain im März schon wieder voll einsatzfähig sein.

Inzwischen hat auch die Polizei in der Schweiz ein Statement herausgegeben, in dem bestätigt wird, dass Alonso von einem Auto angefahren wurde, als dieses gerade auf einen Supermarktparkplatz abbiegen wollte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.