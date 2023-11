Fernando Alonso: Las Vegas verdient von Fahrern eine Extrabehandlung

An diesem Wochenende verwirklicht der Eigentümer der Formel 1, Liberty Media, sein lang gehegtes Ziel, die Rennserie in die Innenstadt von Las Vegas zu bringen, und zwar mit einer Strecke, die einen großen Teil des berühmten Strips der Glücksspielmetropole umfasst.

Passend zum Status von Vegas als Unterhaltungshauptstadt hat die Formel 1 alle Register gezogen, um ihren eigenen Superbowl zu veranstalten, mit dem Glanz einer ehrgeizigen Eröffnungszeremonie am Mittwoch und dem Glamour zahlreicher PR- und Fan-Aktivitäten in den vielen Casinos der Stadt.

Nicht jeder Fahrer ist ein Fan davon, durch zusätzliche Reifen springen zu müssen, um den Bossen und Sponsoren der Formel 1 zu gefallen. So wetterte Weltmeister Max Verstappen, dass er sich während der glitzernden Eröffnungsfeier wie ein "Clown" fühlte. "Für mich kann man das alles überspringen", sagte der Red Bull-Fahrer. "Es geht nicht um den Sänger, es geht nur darum, dass man da oben steht und wie ein Clown aussieht."

Alonso lobt: Las Vegas verdient Engagement der Fahrer

Im Gegensatz zur Ansicht des Niederländers ist Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso der Meinung, dass die massiven Investitionen der Formel 1 in die Veranstaltung, die sich Berichten zufolge auf mehr als 500 Millionen Dollar belaufen, und der Coup, die Erlaubnis für das Rennen auf dem Strip zu erhalten, den zusätzlichen Aufwand für die Fahrer verdienen.

"Ich muss sagen, dass ich denke, dass Orte wie dieser, mit den Investitionen, die getätigt wurden, und dem Ort, an dem wir Rennen fahren, eine etwas andere Behandlung und eine kleine Extravorstellung dessen, was wir heute getan haben, verdient haben", so Alonso. "Ich habe kein Problem damit, für diese Art von Veranstaltungen etwas mehr zu tun."

Leclerc: Man muss jede Gelegenheit nutzen

Ferrari-Pilot Charles Leclerc empfand das volle Programm am Mittwoch zwar als "viel", stimmt aber zu, dass es eine einmalige Gelegenheit für die Formel 1 sei, ein anderes Publikum anzusprechen: "Es ist viel. Aber ich denke, wenn man das hier nicht macht, macht man es nirgendwo anders", sagt er.

"Das wird vielleicht Leute anlocken, die sich zunächst nicht für den Rennsport interessieren, aber wenn sie dann die Autos in echt sehen, werden sie interessiert. Und das könnte dem Sport in den kommenden Jahren viele neue Fans bescheren. Ich finde es großartig, was die Formel 1 bis jetzt getan hat."

Leclerc: Solange wir vor dem Rennen in Ruhe gelassen werden ...

Im Vorfeld der voraussichtlich vollen Startaufstellung am Samstag, die noch mehr Unterhaltung und Prunk an der Strecke bieten wird, mahnt Leclerc jedoch, dass die Formel 1 den Fahrern genügend Raum geben müsse, um sich auf ihr Rennen zu konzentrieren.

Die Fahrervorstellungen in Miami zu Beginn des Jahres kamen bei einigen Fahrern im Feld nicht besonders gut an. "Es gibt eine Grenze, die nicht überschritten werden sollte", fügt er hinzu. "Heute ist Mittwoch, also ist es in Ordnung, dass wir diese Eröffnungszeremonie und all das haben."

"Dann, zehn Minuten bevor wir ins Auto steigen, müssen wir in unserer Zone sein und dürfen uns nicht von dem stören lassen, was um das Rennen herum passiert, das muss also geschützt werden. Von den Runden bis zur Startaufstellung an sollten wir in Ruhe gelassen werden, damit wir uns auf das eigentliche Rennen konzentrieren können."

Russell: Las Vegas wird nicht die schönste Strecke

Mercedes-Pilot George Russell ergänzt: "Man muss definitiv ein Gleichgewicht finden. Aber mir ist klar, dass wir alle hier sind, weil wir von den Fans unterstützt werden. Die TV-Präsenz macht den Sport zu dem, was er ist, denn die Leute wollen einschalten und Unterhaltung sehen. Das Gleiche gilt für die Streckenführung."

"Aber nur die eingefleischten Fans können die Größe einer Strecke wie Silverstone oder Suzuka oder Monaco wirklich schätzen. Die Zeiten ändern sich also definitiv, und ich denke, wir müssen das einfach akzeptieren."

Bottas: Eröffnungsfeier "keine große Sache"

Valtteri Bottas von Alfa Romeo, der gerade Schlagzeilen schreibt, weil er einen Nacktkalender für 2024 veröffentlicht, steht dem Showaspekt gelassen gegenüber: "Die ganze Sache hat etwa 30 Minuten unserer Zeit in Anspruch genommen. Das ist also in Ordnung. Ich denke, es war viel effizienter als das, was wir zum Beispiel in Miami hatten."

"Und ich denke, was sie hier vor dem Rennen machen, wird eine verkürzte Version davon sein. Ich denke also, dass sie aus früheren Versuchen gelernt haben. Für mich ist das in Ordnung. Ich habe zum Beispiel noch nicht gesehen, wie es von vorne ausgesehen hat. Aber wenn es den Leuten gefällt, ich meine, einen Tag bevor wir losfahren, 30 Minuten von jedermanns Zeit, das ist keine große Sache."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.