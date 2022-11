Fernando Alonso mit Aston-Martin-Debüt beim Test in Abu Dhabi

Audio-Player laden

Fernando Alonso wird beim Reifentest in Abu Dhabi erstmals für das Formel-1-Team Aston Martin antreten. Der Test, der am Dienstag nach dem letzten Rennen der Saison stattfindet, wird mit zwei Autos pro Team durchgeführt. Die Rennfahrer werden die endgültigen Pirelli-Reifen für 2023 in einem Auto fahren, während Rookies das andere Auto fahren werden.

Traditionell sammeln beim Abu-Dhabi-Test Fahrer, die für das kommende Jahr das Team wechseln, erste Erfahrungen mit ihren neuen Teams, vorausgesetzt, sie konnten eine Freigabe von ihren vorherigen Teams aushandeln. Oft ist es Teil der Vereinbarung, dass sie in neutralen oder markenlosen Overalls antreten.

Der Teamchef von AlphaTauri, Franz Tost, bestätigte am Freitag in Mexiko, dass Nyck de Vries für sein Team fahren wird, während Pierre Gasly im Rahmen des größeren Deals, der ihn für 2023 aus dem Lager von Red Bull entließ, seinen ersten Auftritt für Alpine haben wird.

Piastri von Alpine noch nicht freigegeben

Oscar Piastri wurde jedoch noch nicht von Alpine freigestellt, um für McLaren zu fahren. Der Teamchef des Teams aus Enstone, Otmar Szafnauer, erklärte in Mexiko: "Ich glaube, unsere juristischen Teams besprechen das gerade. Und ich weiß es nicht. Nächste Woche wird es mehr geben, also fragen Sie mich in Brasilien."

Es wird davon ausgegangen, dass Alonso die Erlaubnis für seine Entlassung bei Alpine selbst einholen musste, ohne direkte Beteiligung von Aston Martin, und dass ihm dies auch gelungen ist. Auf die Frage, ob er Karten in der Hand hatte, die ihm halfen, diese Freigabe zu erhalten, lächelte Alonso und sagte: "Ich bin immer für mein eigenes Schicksal verantwortlich!"

Liam Lawson wohl für Verstappen im FT1 von Abu Dhabi

In der Zwischenzeit wird Felipe Drugovich am Dienstag den letztjährigen Aston Martin AMR21 auf der kompletten Strecke in Silverstone fahren. Das gleiche Auto wurde vor kurzem von Zak O'Sullivan bei seinem Aufritt zum Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year Award eingesetzt.

Es ist nicht nur der erste große Schritt in Drugovichs Entwicklungsprogramm mit dem Team, sondern auch ein wichtiger Tag für den Brasilianer, da er 300 Kilometer zurücklegen muss, um sich für das FT1 beim Grand Prix von Abu Dhabi zu qualifizieren.

Sollte er dies aus irgendeinem Grund nicht schaffen, muss das Team einen anderen Fahrer für die FT1-Session finden, wobei de Vries der offensichtliche Kandidat ist. Drugovich wird jedoch immer noch die Möglichkeit haben, den Test für junge Fahrer im Anschluss an das Rennwochenende zu absolvieren,

Aston Martin-Botschafterin Jessica Hawkins wird am Dienstag ebenfalls einige Runden im AMR21 drehen, nachdem Drugovich gefahren ist. Es wird erwartet, dass Liam Lawson Max Verstappen bei Red Bull im ersten Training in Abu Dhabi ersetzen wird. Der Neuseeländer hat bereits zwei Trainings für AlphaTauri absolviert.

