Fernando Alonso: Bin vermutlich bald zu alt für die "Triple-Crown"

Es gab eine Zeit, da hatte Fernando Alonso das große Ziel, die "Triple-Crown" des Motorsports zu gewinnen. Diese besteht aus einem Sieg beim Formel-1-Grand-Prix in Monaco, dem Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans und einem Triumph beim Indianapolis 500.

Der einzige Fahrer, dem das bisher gelungen ist, ist Graham Hill. Alonso, der bereits je zweimal in Monaco und Le Mans siegreich war, müsste lediglich noch das Indy 500 gewinnen. Doch dieses Ziel hat der Spanier (zumindest für den Moment) verworfen.

Es sei "momentan nicht" auf seiner Liste, noch einmal nach Indianapolis zurückzukehren, verrät er im Rahmen eines Events von Aston-Martin-Sponsor Cognizant. "Ich habe dreimal versucht, das Indy 500 zu gewinnen, aber es ist mir nicht gelungen", erinnert er.

Alonso nahm bereits 2017 und 2020 am legendären US-Rennen teil, dazu kam ein weiterer Versuch im Jahr 2019, bei dem er allerdings die Qualifikation verpasste. "Das ist das Einzige, was [zur "Triple-Crown"] fehlt. Aber im Moment ist es nicht in meinem Plan", betont Alonso.

Denn er sei aktuell "sehr, sehr fokussiert auf die Formel 1", stellt der zweimalige Champion klar und betont: "In den nächsten zwei oder drei Jahren möchte ich den dritten Weltmeistertitel gewinnen. Das ist im Moment meine erste und einzige Priorität."

Was Alonso ein Dakar-Sieg bedeuten würde

Eine Rückkehr nach Indianapolis wäre nach dieser Rechnung also frühestens im Jahr 2027 möglich. Dann wäre Alonso bereits fast 46 Jahre alt, und auch er selbst gesteht, dass es in diesem Alter dann schwierig wäre, in Indianapolis noch einmal anzugreifen.

"Ich denke, das Commitment, das es erfordert, das Indy 500 zu fahren, die Menge an Lernstoff, die ich wiederholen muss, das wird ein bisschen zu viel sein", so Alonso, der aber auch nicht zu "100 Prozent" ausschließen möchte, es doch noch einmal zu versuchen.

Aktuell habe er aber "andere Ziele im Leben" als noch vor einigen Jahren. "Ich denke, meine nächste große Herausforderung [nach der Formel 1] wird die Dakar sein. Wenn ich die Dakar gewinnen kann, denke ich, dass es für mich persönlich sehr lohnend sein wird", kündigt er an.

Denn er habe bereits bewiesen, dass er in der Formel 1 und bei Langstreckenrennen gewinnen könne, "und wenn ich auch bei der Rallye gewinnen kann, wird das für mich als Fahrer sehr viel bedeuten", so der 43-Jährige.

2020 nahm Alonso schon einmal an der Rallye Dakar teil und beendete diese als 13. und damit als bester Rookie . Schon damals kündigte er nach dem Ende der Rallye an: "Wenn ich es in Zukunft wieder machen werde, dann will ich versuchen zu gewinnen."