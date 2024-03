Fernando Alonso nach P4: Im Rennen wird's wieder rückwärts gehen

Trotz eines erneut starken Qualifyings von Fernando Alonso im Aston Martin am Samstag in Saudi-Arabien macht sich der Spanier für seine Chancen im Rennen keine falschen Hoffnungen. Von Startplatz vier sollte es für den Altmeister nur in eine Richtung gehen, nämlich nach hinten.

Während der AMR24 über eine schnelle Runde "ultra konkurrenzfähig" zu sein scheint, geht neuerdings bei der Rennpace nicht mehr viel zusammen, wie schon der Grand Prix von Bahrain gezeigt hat. "Über eine Runde verhält sich das Auto gut", sagt Alonso nach dem Qualifying am Samstag. "Aber wir sind immer noch sehr besorgt wegen morgen."

"Wir sind immer noch überrascht über die Leistung dieses Autos über eine Runde. Daher denke ich, dass es nicht unsere natürliche Position ist, in der zweiten Startreihe zu stehen. Wir haben in Bahrain gesehen, dass wir im Freien Training und im Qualifying sehr stark waren. Im Rennen fielen wir dann auf unsere natürliche Position zurück, die fünftschnellste Mannschaft hinter McLaren, Ferrari, Red Bull und Mercedes, und heute ist es mehr oder weniger die gleiche Geschichte."

Alonso über schwache Rennpace: "Es gibt einen Trend"

Ein Indikator dafür sind auch die Longruns der Teams am Donnerstag in Dschidda gewesen. Während Alonso im zweiten Freien Training die Bestzeit fuhr, war seine Rennsimulation am Ende der Session mit einem durchschnittlichen Rückstand von 0,86 Sekunden auf Red-Bull-Pilot Max Verstappen alles andere als konkurrenzfähig.

"In Bahrain waren wir im Vergleich zur Longrun-Pace definitiv schneller über eine Runde", sagt er. "Hier scheinen wir auf neuen Reifen ebenfalls schneller gewesen zu sein als auf der Longrun-Pace. Es gibt also einen Trend."

"Es scheint, dass wir in diesem Jahr in den Longruns mit der Rennpace zu kämpfen haben. Deshalb haben wir am Auto ein paar Änderungen am Set-up vorgenommen. Die Antwort darauf werden wir morgen Abend haben. Aber wir hoffen, dass wir ein stärkeres Rennen als in Bahrain haben werden."

Verschleiern die weichen Reifen Aston Martins Probleme?

Vor allem der Reifenverschleiß schien am Aston Martin in den Longruns ziemlich hoch auszufallen, was für einen so glatten Asphalt wie in Dschidda untypisch ist. Weder Fernando Alonso noch sein Teamkollege Lance Stroll konnten schnelle Rundenzeiten konstant halten.

Auf die Frage, was die Set-up-Änderung bewirken sollen, meint der 42-Jährige: "Ich denke, dass neue Reifen manchmal die Leistung der Autos verschleiern, und der Spitzengrip der Reifen bringt auch zusätzliche Vorteile bei der Vorbereitung der Reifen in der Outlap."

"All diese Dinge sind manchmal wichtiger als die Leistung des Autos. Während des Rennens gibt es nichts zu verbergen. Im Rennen geht man langsam auf seine natürliche Position zurück. Ich denke also, dass wir noch einiges an Arbeit vor uns haben, um zu den ersten vier Teams aufzuschließen. Aber wir hoffen, dass, weil wir vor ihnen starten, uns so gut wie möglich verteidigen können."

Alonso: Warum die letzte Q3-Runde nicht ideal war

Auf seiner Runde zu Startplatz vier, die um 0,374 Sekunden langsamer als die Pole-Zeit von Max Verstappen war, habe Alonso sogar Zeit durch kalte Reifen in den ersten Kurven verloren. "Ich musste mich in der letzten Kurve [der Outlap] entscheiden", erklärt er.

"Durch den Windschatten habe ich ein Zehntel gewonnen, und in Kurve eins und zwei habe ich dafür eineinhalb Zehntel verloren, weil die Reifen noch nicht so weit waren. Es war also nicht ideal, die Outlap im Allgemeinen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.