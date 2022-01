Fernando Alonso sieht sein Alter in der Formel 1 von heute als Vorteil

Nach dem Rücktritt von Kimi Räikkönen zum Ende der vergangenen Saison ist Fernando Alonso mit seinen 41 Jahren der älteste Fahrer im Starterfeld der Formel 1 2022 vor dem 37-jährigen Lewis Hamilton. Doch der Alpine-Pilot sieht sein Alter und die damit einhergehende Erfahrung in erster Linie als Plus.

"Was das Alter angeht, fühle ich mich gut. Ehrlich gesagt fühle ich mich im Vorteil", sagt der Spanier und führt als Beispiel seine Kenntnisse aus anderen Rennserien an.

"Wenn ich zu einer Rennstrecke komme, kenne ich die Strecken. Jetzt testet jeder diesen 18-Zoll-Reifen, und ich kenne diese Reifen sehr gut aus der WEC." Denn 2019 und 2020 trat Alonso mit Toyota in der Langstrecken-Weltmeisterschaft an.

"Das Verhalten der Reifen ist genau dasselbe, und auch die Art und Weise, wie man den Reifen fahren muss, ist gleich, unterscheidet sich aber von dem, wie es vorher war. Also sind all die Dinge, mit denen ich konfrontiert bin, für andere Leute das erste Mal, und für mich ist es das zweite oder dritte Mal. Das ist also gut."

"Das einzige Problem, wenn man älter ist, ist, dass man die Motivation haben muss, in eine Saison zu gehen, in der man 300 Tage pro Jahr unterwegs ist", erklärt der 40-Jährige. "Man muss diese Leidenschaft haben, man muss diesen Lebensstil haben, der es einem erlaubt, sich dem Sport voll und ganz hinzugeben."

"Abgesehen davon sind alle anderen Dinge von Vorteil", bekräftigt Alonso. Er befinde sich momentan in einer Phase seines Lebens, in der er sich ganz der Formel 1 widmen wolle. "Das, ist fantastisch. Ich denke also, ich sehe nur Vorteile."

Und er ergänzt: "Außerdem glaube ich, dass die Autos von heute physisch nicht sehr anspruchsvoll sind. Ich denke, 2004/2005 war das Alter vielleicht eine Einschränkung."

Alonso gab sein Grand-Prix-Debüt im Jahr 2001 bei Minardi. Die Saison 2002 verbrachte er als Renault-Testfahrer, wurde dann Stammpilot beim französischen Hersteller und gewann zwei Weltmeisterschaften. Nach Stationen bei Ferrari und McLaren legte er 2018 eine Formel-1-Pause ein, bevor er 2021 zurückkehrte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.