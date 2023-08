Fernando Alonso: Startmanöver in der Steilkurve war geplant

Fernando Alonso hat nach dem Grand Prix der Niederlande 2023 verraten, dass er jenes Überholmanöver, mit dem er die Rennfahrerherzen gleich in der ersten Runde höher schlagen ließ und das von ServusTV-Experte Mathias Lauda im Vorfeld antizipiert wurde, bereits im Freien Training geübt hat.

Der zweimalige Weltmeister reihte sich in Zandvoort mit seinem Aston Martin auf dem fünften Startplatz ein, als pünktlich zum Start des Rennens der Regen einsetzte und das gesamte Feld mit Pirelli-Slicks ausgestattet war.

Alonso, letztendlich hinter Max Verstappen Zweiter im Rennen, zwängte sich in Kurve 2 außen an seinem Landsmann Carlos Sainz vorbei, bevor er in Kurve 3, einer Steilkurve, die schon das ganze Wochenende als besonders herausfordernd thematisiert wurde, nach innen abtauchte.

Als Mercedes-Pilot George Russell und Williams-Pilot Alex Albon sich für eine trockenere Linie weiter oben in der Kurve entschieden, zog Alonso nach innen und nach unten, um hinter Lando Norris zunächst den dritten Platz einzunehmen. Später schnappte er sich dann auch Norris noch aus eigener Kraft.

Jetzt sagt Alonso, dass die Inspiration für sein doppeltes Überholmanöver von Experimenten im Freitagstraining kam: "Es war FT1 oder FT2, es war nass, und in einer der Out-Laps ließ ich ein paar Autos auf der normalen Rennlinie ziehen und fand viel Grip auf der Innenseite, indem ich die Leute einfach ziehen ließ."

"Ich hatte also das ganze Wochenende über im Kopf, dass es nass sein könnte. Ich war bereit, es noch einmal zu versuchen, und um ehrlich zu sein: Als wir in der Startaufstellung standen und die roten Lichter für den Start des Rennens aufleuchteten, gab es eine Menge Tropfen auf dem Visier."

"Das ist das schlimmste Gefühl, das man haben kann, denn man ist bereit, das Rennen mit einem Slick zu starten, und auf dem Visier sieht man, dass es regnet. Du hast also keine Ahnung, wie viel Grip du beim Bremsen in Kurve 1 oder in Kurve 3 haben wirst."

Alonso sagt, er habe antizipiert, dass in der ersten Runde im Nieselregen alle vorsichtig durch die Steilkurve fahren würden, zumal der obere Teil der Kurve von aufgemalten Werbebannern auf dem Asphalt begrenzt wird, die bei Nässe besonders wenig Grip bieten.

So gelang ihm ein Überholmanöver, das seiner Meinung nach den Titel "Überholmanöver des Monats" verdient: "Ich dachte mir, dass alle in Kurve 3 bei dem Gripniveau ein wenig vorsichtig sein würden. Außerdem gibt es direkt vor Kurve 3 Farbe, sodass man dort ein wenig vorsichtig sein muss."

"Also dachte ich, dass die innere Linie funktionieren könnte, und ja, wir überholten diese beiden Autos. Das sollte auf jeden Fall wider das Überholmanöver des Monats werden. Hoffe ich zumindest!", scherzt er.

