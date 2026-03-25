Fernando Alonso verpasst Medientag beim Großen Preis von Japan 2026

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso macht sich beim Großen Preis von Japan in Suzuka rar: Der Aston-Martin-Pilot wird sein Cockpit im ersten Training am Freitag an Ersatzpilot Jak Crawford abgeben und bleibt nun auch dem Medientag am Donnerstag fern.

Das liegt allerdings nicht allein daran, dass der Spanier den lästigen Fragen der Journalisten aus dem Weg gehen möchte: Fernando Alonso wird Vater! Bereits im vergangenen Jahr hatte der 44-Jährige verraten, dass er und seine Partnerin Melissa Jimenez zum ersten Mal Eltern werden.

"Fernando reist aus familiären Gründen etwas später an diesem Wochenende an und wird daher nicht am Medientag des Großen Preises von Japan teilnehmen", teilte Aston Martin in einem Statement mit. "Es geht ihm gut und er wird rechtzeitig zum Freitag an der Rennstrecke sein."

Fernando Alonso wird zum ersten Mal Vater

Alonso und Melissa Jimenez sind seit 2023 ein Paar. Der zweimalige Weltmeister lernte die spanische Formel-1-Reporterin, die für den Sportsender DAZN berichtet, im Fahrerlager der Königsklasse kennen. Die Spanierin hat bereits drei Kinder mit Fußballspieler Marc Bartra.

Für Alonso ist es dagegen das erste Kind. Er folgt auf Max Verstappen, der im vergangenen Jahr gemeinsam mit Partnerin Kelly Piquet zum ersten Mal Vater wurde. Die beiden Weltmeister gehören neben Sergio Perez und Nico Hülkenberg zu den einzigen Familienvätern in Starterfeld der Königsklasse.

Damit hat der Aston-Martin-Pilot aktuell wenigstens einen Grund zur Freude, denn aus sportlicher Sicht läuft es für den britischen Rennstall weiterhin schwierig: Zwar konnte Motorenpartner Honda nach dem Rennen in China wieder Fortschritte bei der Batteriezuverlässigkeit erzielen, doch die Vibrationen bleiben ein Problem.

Das dürfte Alonso auch an diesem Wochenende beim Großen Preis von Japan (hier der komplette Zeitplan) wieder zu spüren bekommen: Der 44-jährige Spanier soll ab dem zweiten Freien Training wieder planmäßig in seinem Aston Martin AMR26 sitzen.