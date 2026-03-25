Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Fernando Alonso verpasst Medientag beim Großen Preis von Japan 2026

Formel 1
Suzuka
Fernando Alonso verpasst Medientag beim Großen Preis von Japan 2026

Thiim hofft auf DTM-Spezialreifen: Spielt der Fahrer 2026 eine größere Rolle?

DTM
Thiim hofft auf DTM-Spezialreifen: Spielt der Fahrer 2026 eine größere Rolle?

Bagnaia auch in Brasilien chancenlos: "Ich habe nur versucht zu überleben"

MotoGP
Goiania
Bagnaia auch in Brasilien chancenlos: "Ich habe nur versucht zu überleben"

Energiemanagement bis Aerodynamik: Wie Ferrari auf Mercedes aufholen will

Formel 1
Suzuka
Energiemanagement bis Aerodynamik: Wie Ferrari auf Mercedes aufholen will

"Der größte Haufen Scheiße": Wie Lance Stroll im China-Qualifying geschimpft hat

Formel 1
Shanghai
"Der größte Haufen Scheiße": Wie Lance Stroll im China-Qualifying geschimpft hat

25. März 1984: Der Tag, an dem Ayrton Senna in Rio sein Formel-1-Debüt gab

Formel 1
GP Brasilien
25. März 1984: Der Tag, an dem Ayrton Senna in Rio sein Formel-1-Debüt gab

Zukunft von Max Verstappen: Toto Wolff spricht Klartext

Formel 1
Zukunft von Max Verstappen: Toto Wolff spricht Klartext

Nicht Hamilton oder Russell: Wolff-Junior erklärt diesen F1-Star zu seinem Idol

Formel 1
Nicht Hamilton oder Russell: Wolff-Junior erklärt diesen F1-Star zu seinem Idol
Formel 1 Suzuka

Fernando Alonso verpasst Medientag beim Großen Preis von Japan 2026

Fernando Alonso verpasst den Medientag vor dem Großen Preis von Japan aus einem wichtigen Grund: Der 44-jährige Spanier erwartet mit seiner Partnerin das erste Kind

Sönke Brederlow
Veröffentlicht:
Fernando Alonso verpasst Medientag beim Großen Preis von Japan 2026

Fernando Alonso und seine Partnerin Melissa Jimenez werden Eltern

Foto: LAT Images

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso macht sich beim Großen Preis von Japan in Suzuka rar: Der Aston-Martin-Pilot wird sein Cockpit im ersten Training am Freitag an Ersatzpilot Jak Crawford abgeben und bleibt nun auch dem Medientag am Donnerstag fern.

Das liegt allerdings nicht allein daran, dass der Spanier den lästigen Fragen der Journalisten aus dem Weg gehen möchte: Fernando Alonso wird Vater! Bereits im vergangenen Jahr hatte der 44-Jährige verraten, dass er und seine Partnerin Melissa Jimenez zum ersten Mal Eltern werden.

"Fernando reist aus familiären Gründen etwas später an diesem Wochenende an und wird daher nicht am Medientag des Großen Preises von Japan teilnehmen", teilte Aston Martin in einem Statement mit. "Es geht ihm gut und er wird rechtzeitig zum Freitag an der Rennstrecke sein."

Fernando Alonso wird zum ersten Mal Vater

Alonso und Melissa Jimenez sind seit 2023 ein Paar. Der zweimalige Weltmeister lernte die spanische Formel-1-Reporterin, die für den Sportsender DAZN berichtet, im Fahrerlager der Königsklasse kennen. Die Spanierin hat bereits drei Kinder mit Fußballspieler Marc Bartra.

Für Alonso ist es dagegen das erste Kind. Er folgt auf Max Verstappen, der im vergangenen Jahr gemeinsam mit Partnerin Kelly Piquet zum ersten Mal Vater wurde. Die beiden Weltmeister gehören neben Sergio Perez und Nico Hülkenberg zu den einzigen Familienvätern in Starterfeld der Königsklasse.

Damit hat der Aston-Martin-Pilot aktuell wenigstens einen Grund zur Freude, denn aus sportlicher Sicht läuft es für den britischen Rennstall weiterhin schwierig: Zwar konnte Motorenpartner Honda nach dem Rennen in China wieder Fortschritte bei der Batteriezuverlässigkeit erzielen, doch die Vibrationen bleiben ein Problem.

Das dürfte Alonso auch an diesem Wochenende beim Großen Preis von Japan (hier der komplette Zeitplan) wieder zu spüren bekommen: Der 44-jährige Spanier soll ab dem zweiten Freien Training wieder planmäßig in seinem Aston Martin AMR26 sitzen.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Energiemanagement bis Aerodynamik: Wie Ferrari auf Mercedes aufholen will
Mehr von
Sönke Brederlow

"Der größte Haufen Scheiße": Wie Lance Stroll im China-Qualifying geschimpft hat

Formel 1
Formel 1
Shanghai
"Der größte Haufen Scheiße": Wie Lance Stroll im China-Qualifying geschimpft hat

Dan Towriss: Ablehnung der anderen Teams hat Cadillac besser gemacht

Formel 1
Formel 1
Dan Towriss: Ablehnung der anderen Teams hat Cadillac besser gemacht

Ralf Schumacher spricht über möglichen Wheatley-Nachfolger bei Audi

Formel 1
Formel 1
Ralf Schumacher spricht über möglichen Wheatley-Nachfolger bei Audi
Mehr von
Fernando Alonso

Nicht Hamilton oder Russell: Wolff-Junior erklärt diesen F1-Star zu seinem Idol

Formel 1
Formel 1
Nicht Hamilton oder Russell: Wolff-Junior erklärt diesen F1-Star zu seinem Idol

Aston-Martin-Junior ersetzt Fernando Alonso in Japan

Formel 1
Formel 1
Aston-Martin-Junior ersetzt Fernando Alonso in Japan

Fernando Alonso verrät: Warum die "neue" Formel 1 trotzdem Spaß macht

Formel 1
Formel 1
Fernando Alonso verrät: Warum die "neue" Formel 1 trotzdem Spaß macht
Mehr von
Aston Martin

Honda mit Update: Fortschritte bei der Batteriezuverlässigkeit erzielt, aber ...

Formel 1
Formel 1
Suzuka
Honda mit Update: Fortschritte bei der Batteriezuverlässigkeit erzielt, aber ...

Die geheimen Bosse: Wer den Formel-1-Stars im Ohr sitzt

Formel 1
Formel 1
Die geheimen Bosse: Wer den Formel-1-Stars im Ohr sitzt

Vibrationen bei Aston Martin: David Coulthard äußert Verdacht

Formel 1
Formel 1
Vibrationen bei Aston Martin: David Coulthard äußert Verdacht

Aktuelle News

Fernando Alonso verpasst Medientag beim Großen Preis von Japan 2026

Formel 1
Suzuka
Fernando Alonso verpasst Medientag beim Großen Preis von Japan 2026

Thiim hofft auf DTM-Spezialreifen: Spielt der Fahrer 2026 eine größere Rolle?

DTM
Thiim hofft auf DTM-Spezialreifen: Spielt der Fahrer 2026 eine größere Rolle?

Bagnaia auch in Brasilien chancenlos: "Ich habe nur versucht zu überleben"

MotoGP
Goiania
Bagnaia auch in Brasilien chancenlos: "Ich habe nur versucht zu überleben"

Energiemanagement bis Aerodynamik: Wie Ferrari auf Mercedes aufholen will

Formel 1
Suzuka
Energiemanagement bis Aerodynamik: Wie Ferrari auf Mercedes aufholen will