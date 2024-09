Fernando Alonso: Warum Bortoleto vielversprechender ist als andere Talente

Gabriel Bortoleto ist der aktuelle Spitzenreiter in der Formel 2 und gilt als heißer Kandidat für ein Sauber-Stammcockpit in der kommenden Saison. Das Schweizer Team hat sich noch nicht entschieden, wer 2025 der Teamkollege von Nico Hülkenberg werden wird, wobei der 19-Jährige Brasilianer wohl der Favorit auf den Sitz sein soll.

Unterstützung erhält Bortoleto nun zudem von Fernando Alonso, der sich am Rande des Mediendonnerstags in Singapur für den Formel-2-Rookie stark macht, denn: Bortoleto ist drauf und dran, gleich in seinem ersten Anlauf die Formel 2 zu gewinnen, nachdem er bereits 2023 die Formel 3 in seiner Rookiesaison gewinnen konnte. Dieses Kunststück gelang zuvor unter anderem Charles Leclerc, George Russell oder Oscar Piastri.

"Er ist ein unglaubliches Talent", sagt Alonso, der mit seinem Managementunternehmen "A14 Management" die Geschicke des Brasilianers leitet. "Er ist der einzige Rookie, den wir in der F3 und F2 haben, der die Meisterschaft anführt. Alle anderen fahren 10, 12 Tage Formel-1-Tests, 20 Tage Formel-2-Tests und solche Dinge. Gabriel ist ein reiner Rookie, und sein Talent ist unglaublich."

Alonso über Sauber-Chance: "Gabriel ist für alle sehr attraktiv"

Auf die Frage, ob er seinem Schützling besondere Tipps geben kann, da der mediale Druck in Brasilien ziemlich hoch ist, meint Alonso: "Es ist nicht leicht, Ratschläge zu erteilen, denn jeder ist ein bisschen anders. Brasilien hat eine lange Geschichte in der Formel 1, eine Menge Hintergrundwissen über große Fahrer und vielleicht auch etwas Druck, aber wir müssen Gabriel seine Zeit geben, denn seine Zeit in der Formel 1 wird kommen."

"Wir dürfen keine Abkürzungen nehmen, die die Entwicklung seines Talents gefährden könnten. Er muss zum richtigen Zeitpunkt in die Formel 1 kommen, wenn er perfekt vorbereitet ist und im richtigen Team und in der richtigen Umgebung arbeitet. Das ist also die größte Herausforderung: den Druck und die Motivation, in die Formel 1 zu kommen, mit dem gesunden Menschenverstand zu kombinieren, wann der beste Zeitpunkt ist."

Daher pocht Alonso auch nicht darauf, dass Bortoleto unbedingt im kommenden Jahr für Sauber fahren muss, aber: "Das Team muss einige Entscheidungen treffen, und Gabriel ist im Moment sicher für alle sehr attraktiv."

Ein Problem gibt es aber zu überwinden: Bortoleto ist auf dem Papier McLaren-Junior, weshalb das Team aus Woking einen möglichen Wechsel zu Sauber zustimmen müsste. Das McLaren-Team scheint mit der Fahrerpaarung Norris-Piastri aber auf Jahre dicht zu sein, daher sagt auch Alonso: "Es gibt nie Probleme in der Formel 1. Alles kann angepasst werden."

Doch wird sich Sauber am Ende auch für Bortoleto entscheiden? Teamrepräsentant Alessandro Alunni Bravi erklärte bereits am Wochenende von Aserbaidschan, dass Sauber keine Eile hat, vorzeitig zu entscheiden, während man bei der Fahrerwahl zwischen Formel-1-Erfahrung und langfristige Perspektive mit Audi abwägt.

Neben der Verpflichtung Bortoletos ist eine Vertragsverlängerung von Valtteri Bottas weiterhin ein Thema, wobei sich nun auch Franco Colapinto mit seinen starken Leistungen bei Williams ins Rampenlicht gerückt hat. Die Fahrerwahl, die trotz Bravis Aussagen wohl noch im September gefällt werden soll, wird sich damit zwischen diesen drei Piloten entscheiden.