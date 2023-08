Nicht nur eine Evolution: Ferrari plant umfangreiche Änderungen für 2024

Nach einer bisher enttäuschenden Formel-1-Saison weiß Ferrari mittlerweile, wo es mit dem Design seines Formel-1-Autos für 2023 falsch gelegen hat, und verspricht umfassende Änderungen für sein Konzept für 2024.

"Für uns ist glasklar, was wir mit dem Auto falsch gemacht haben und wo die Schwachstellen liegen", sagt Chassis-Chef Enrico Cardile am Rande des Rennwochenendes in Zandvoort. "Es geht also jetzt nicht mehr darum zu verstehen, was los ist, sondern darum, ein gutes Produkt zu entwickeln, mit dem wir unsere Ziele erreichen."

Ferraris diesjähriger Herausforderer war zwar in der Qualifikation gelegentlich herausragend, aber ansonsten sehr inkonstant, was größtenteils auf die aerodynamischen Eigenschaften des SF-23 zurückgeführt wurde.

Das warf den Hersteller in der Weltmeisterschaft auf Platz vier zurück - hinter den dominanten Red Bull sowie Mercedes und Aston Martin.

Die vergangenen Monate hat Ferrari damit verbracht zu untersuchen, wo seine Hauptschwäche herkommt, die zu seinem "sehr empfindlichen Auto" führte, wie Carlos Sainz den aktuellen Boliden einmal bezeichnete.

Nach der Erkenntnis betont Cardile: "Wir sind nicht im Niemandsland. Jetzt müssen wir handeln und die richtige Architektur des Autos finden, um unser Ziel zu erreichen." Dafür sind umfassende Änderungen geplant, die ein "brandneues" Auto versprechen.

"Es wird sehr anders sein, weil wir bei der Entwicklung des diesjährigen Autos erkannt haben, dass einige architektonische Entscheidungen, die wir getroffen haben, nicht richtig waren. Sie haben die Entwicklung zu stark eingeschränkt", erklärt Cardile.

"Das Auto für nächstes Jahr wird keine Evolution des diesjährigen Autos sein, so wie es das diesjährige Auto im Vergleich zum letztjährigen war. Es wird ein völlig neues Auto sein, ein anderes Chassis mit anderem Design und einem anderen Heck."

"Es war für uns entscheidend, viel Aufwand in das Auto für dieses Jahr zu stecken, um besser zu verstehen, wo die Schwächen herkamen und wie wir eine bessere Arbeit leisten können", sagt der Chassis-Chef. "So haben wir das Auto seit der Sommerpause weiter im Windkanal entwickelt."

"Wir werden in den nächsten Rennen noch einige weitere Updates bringen, aber jetzt konzentrieren wir uns im Windkanal vollständig auf das Auto für nächstes Jahr."

"Auf dieser Strecke haben wir das erste Freie Training speziellen Tests gewidmet, um unsere Werkzeuge zu verfeinern und Daten zu sammeln in dem Vorhaben, das Verhalten des Autos für nächstes Jahr zu verbessern", sagt Cardile abschließend.

