Ferrari-Aktienkurs dank Hamilton-Wechsel auf Rekordhoch

Der Aktienkurs von Ferrari stieg am Donnerstag an der New Yorker Börse um mehr als zwhn Prozent und erreichte ein neues Rekordhoch, nachdem das Motorsport Network, dem Motorsport-Total.com angehört, die Nachricht über den Wechsel von Lewis Hamilton in die Formel 1 bekannt gemacht hatte.

Wie bereits berichtet, soll Hamilton in Kürze als Ferrari-Fahrer ab 2025 bekannt gegeben werden. Er wechselt überraschend von Mercedes zu Ferrari.

Eine offizielle Ankündigung seines Wechsels vom deutschen Hersteller zum Team aus Maranello an der Seite von Charles Leclerc soll bereits am Donnerstagabend erfolgen. (Update: Der Wechsel wurde am Donnerstagabend offiziell bestätigt)

Die Mercedes-Mitarbeiter wurden am Donnerstagnachmittag bei einem Meeting in Brackley von Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff und dem Technischen Direktor James Allison über diese Entwicklung informiert.

Mercedes wird sich nun überlegen müssen, wie es langfristig mit dem Ersatz für Hamilton umgehen wird, da offensichtliche Kandidaten wie Lando Norris und Leclerc bereits anderweitig unter Vertrag stehen.

Weder Ferrari noch Mercedes haben sich offiziell zu den Entwicklungen rund um Hamilton geäußert, die in der Formel 1 Schockwellen ausgelöst haben.

Aber die Auswirkungen von Hamiltons Entscheidung sind für die Welt eindeutig: Der Unternehmenswert von Ferrari schoss bei der Eröffnung der New Yorker Börse in die Höhe.

Nachdem die Aktie am Mittwoch mit einem Kurs von 346,78 Dollar geschlossen hatte, stieg sie kurz nach der Eröffnung am Donnerstag auf einen Höchststand von 384,00 Dollar, und es wird erwartet, dass sie im Laufe des Tages noch weiter steigt.

Damit kommt Ferrari auf eine geschätzte Marktkapitalisierung von 69,12 Milliarden Dollar - ein deutlicher Anstieg gegenüber den 62,4 Milliarden Dollar, die das Unternehmen bei Handelsschluss am Mittwoch wert gewesen ist.

Der Anstieg des Unternehmenswerts um fast 7 Milliarden Dollar ist ein großer Vertrauensbeweis für Ferraris Entscheidung, eine Verpflichtung Hamiltons anzustreben, und markiert einen Höchststand des Kurses des italienischen Sportwagenherstellers an der NYSE.

Der aktuelle Aktienkurs von Ferrari liegt deutlich über seinem 12-Monats-Tief von 252,17 Dollar.

Im vergangenen Jahr unterzeichnete Hamilton einen langfristigen Vertrag mit Mercedes für die Jahre 2024 und 2025, doch nun scheint es, dass die zweite Saison nur eine Option war.

Es wird davon ausgegangen, dass Hamilton eine Ausstiegsklausel aktiviert hat, die es ihm ermöglicht, 2025 als Ersatz für Carlos Sainz zu Ferrari zu wechseln, dessen aktueller Vertrag in diesem Jahr ausläuft.

Die Verkündung Hamiltons schließt sich äußerst positiven Zahlen des Sportwagenherstellers aus Maranello an. Aufgrund eines guten Auftragsbestands sollen die Einnahmen in diesem Jahr auf rund 2,64 Milliarden US-Dollar steigen.

