Ferrari arbeitet "mit Hochdruck" an Updates für den SF-23

Das Formel-1-Team von Ferrari arbeitet "mit Hochdruck" an Updates für das Auto von 2023, da man mit der aktuellen Form "nicht zufrieden" sei, so Teamchef Fred Vasseur. Der letztjährige Vizemeister hinter Red Bull ist im Vorfeld des Spanien-Grand-Prix in der Konstrukteurswertung hinter Aston Martin und Mercedes auf den vierten Platz zurückgefallen.

Im Gegensatz zur Konkurrenz, die nach der Absage des Emilia-Romagna-Grand-Prix für das nicht repräsentative Rennen in Monaco umfangreiche Upgrades vornahm, entschied sich Ferrari, die für Imola geplanten Karosserie-Upgrades auf das nächste Rennen in Barcelona zu verschieben.

Aston Martin verzichtete auf die Verschiebung, und Fernando Alonso wurde in Monaco repräsentativer Zweiter, während der überarbeitete Alpine von Esteban Ocon auf den dritten Platz fuhr. Die Mercedes-Piloten zeigten sich mit der Performance ihrer Upgrades zufrieden und belegten die Plätze vier und fünf.

Bester Ferrari-Pilot im Fürstentum war Lokalmatador Charles Leclerc, der nach einer Strafversetzung um fünf Startplätze wegen Behinderung von Lando Norris im Qualifying im Rennen Sechster wurde.

Schnelle Updates haben Priorität

In einem Gespräch mit ausgewählten Medienvertretern erklärt Vasseur, dass es "ein Fehler wäre, die Herangehensweisen zu vergleichen", nachdem Konkurrenten mit verbesserten Autos Ferrari in Monaco überholt haben.

Der neue Teamchef betont jedoch, dass das Werk "mit Hochdruck" an Updates für den SF-23 arbeite, da man mit den Ergebnissen "nicht zufrieden" sei.

Er sagt: "Wir drängen die Fabrik wie der Teufel, so schnell wie möglich Updates zu bringen, weil wir nicht zufrieden sind. Ich denke, dass die Ergebnisse, die wir derzeit erzielen, nicht unser Ziel sind, und wir wollen besser werden. Wir werden uns auf jeden Fall weiterentwickeln."

Vasseur, der zu Beginn seiner Amtszeit in Maranello stets betonte, er erwarte "harte Arbeit", sagt, er habe keine Performance-Ziele für Ferrari festgelegt. Stattdessen werde er die Fortschritte von Tag zu Tag beobachten: "Das Ziel ist nicht eine bestimmte Platzierung. Woran ich arbeiten muss, ist, dass wir morgen einen besseren Job machen als heute."

Alle Bereiche unter der Lupe

Und so soll es gehen: "Sobald wir analysiert haben, wo wir Schwächen am Auto, in der Herangehensweise des Teams oder in der Garage haben, setzen wir alle Hebel in Bewegung, um sie zu beheben."

Vasseur erklärt, dass Ferrari im Winter "tausende" Boxenstopps geprobt habe, um eine Schwachstelle für 2022 zu beheben. Er appelliert nun an "jeden einzelnen Mitarbeiter", die Leistung von Ferrari zu verbessern.

"Es wäre ein Fehler zu glauben, dass die mangelnde Performance nur auf die Aerodynamik zurückzuführen ist. Leistung entsteht überall: die schnelle Produktion von Teilen, die Strategie, die Entscheidungen an der Boxenmauer, die Mechaniker, die Boxenstopps, die Zuverlässigkeit. Jeder im Unternehmen trägt zu dieser Leistung bei."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.