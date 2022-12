Ferrari bestätigt Vasseur: Ab 9. Januar Teamchef und "General Manager"

Audio-Player laden

Nachdem Alfa Romeo am Dienstagmorgen um kurz nach 9:00 Uhr den Abschied von Teamchef Frederic Vasseur bekanntgegeben hatte, erfolgte keine halbe Stunde später die offizielle Bestätigung, dass der Franzose zu Ferrari wechseln wird.

Eine Überraschung ist das nicht, denn Vasseur galt bereits seit vielen Wochen als heißester Kandidat auf die Nachfolge von Mattia Binotto. Nun verkündete Ferrari offiziell, dass Vasseur seine Arbeit in Maranello am 9. Januar 2023 aufnehmen wird.

"Ich bin wirklich erfreut und fühle mich geehrt, die Position als Teamchef von Ferrari zu übernehmen. Als jemand, der eine lebenslange Begeisterung für den Motorsport hegt, war Ferrari für mich immer das Höchste im Motorsport", verrät der 54-Jährige.

Ferrari hofft auf "frischen Wind"

"Ich freue mich darauf, mit dem talentierten und leidenschaftlichen Team in Maranello zu arbeiten, um die Geschichte und Tradition der Scuderia zu würdigen und für die Tifosi auf der ganzen Welt abzuliefern", so Vasseur, der außerdem eine weitere Position erhält.

Neben der Rolle des Teamchefs wird er bei der Scuderia nämlich auch als "General Manager" fungieren. Nicht unüblich, denn bei Alfa Romeo war Vasseur bislang ebenfalls Teamchef und CEO von Sauber Motorsport in Personalunion gewesen.

Ferrari-Geschäftsführer Benedetto Vigna erklärt: "Wir sind froh, Fred Vasseur bei Ferrari als unseren Teamchef willkommen zu heißen. [...] Seine Herangehensweise und seine Leadership sind das, was wir brauchen, um Ferrari mit frischem Wind voranzubringen."

Viele Titel in den Nachwuchsserien

"Während seiner Karriere ist es ihm erfolgreich gelungen, seine technischen Stärken als ausgebildeter Ingenieur mit seiner Fähigkeit, stets das Beste aus seinen Fahrern und Teams herauszuholen, zu kombinieren", so Vigna.

In der Formel 1 kann Vasseur bislang noch auf keine großen Erfolge zurückblicken. Dafür gewann er als Teamchef in den Nachwuchsserien zahlreiche Titel, unter anderem mit Nico Rosberg (2005) und Lewis Hamilton (2006) in der damaligen GP2.

Vasseur löst Mattia Binotto ab, der zuvor seit 2019 bei der Scuderia in der Verantwortung gestanden hatte.

