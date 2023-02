Ferrari-Chefdesigner erklärt: Das ist neu am Ferrari SF-23

Audio-Player laden

Enrico Cardile, Leiter des Chassis-Bereichs bei Ferrari, sagt, dass die vordere Aufhängung des neuen SF-23 die größte Veränderung im Vergleich zu seinem Vorgänger darstellt. Das neue Auto der Scuderia Ferrari feierte sein Debüt in Fiorano am Dienstag, als Charles Leclerc die ersten Testrunden drehte.

Während das überarbeitete Design des Frontflügels unweigerlich viel Aufmerksamkeit erregt hat, sagt Cardile, dass die Aufhängung sowohl aus aerodynamischen Gründen als auch um eine größere Bandbreite an Einstellmöglichkeiten an Rennwochenenden zu bieten, geändert wurde.

"Das Auto 2023 ist eine Weiterentwicklung des Autos, das wir vergangenes Jahr gefahren sind", sagt Cardile in einem vom Team veröffentlichten Video. "Aber in Wirklichkeit haben wir alles komplett neu entwickelt. Bei der Aerodynamik hatten wir zwei Ziele: den vertikalen Anpressdruck zu erhöhen und den Verlust durch die neuen Regeln zu kompensieren sowie die Balance-Charakteristik zu erreichen, die wir uns vorgenommen hatten."

"Die Aufhängung wurde ebenfalls komplett überarbeitet, einerseits um den Aerodynamikern zu helfen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, und andererseits um die Einstellmöglichkeiten des Autos auf der Strecke zu erhöhen."

Auf die Unterschiede zum letztjährigen Auto angesprochen, sagt er: "Die offensichtlichsten Änderungen am Auto sind definitiv im Bereich der Vorderradaufhängung zu finden, wo wir von einer Konfiguration mit hoher Spurstange zu einer mit niedriger Spurstange übergegangen sind, bedingt durch die Anforderungen der Aerodynamik."

Ferrari: Neue Unterbodenregeln haben Leistung gekostet

"Der Frontflügel ist ebenfalls anders, ebenso wie die Konstruktion der Nase, da das Hauptelement nicht mehr an der Nase befestigt ist, sondern schwebt. Die Karosserie ist eher eine Fortsetzung dessen, was im letzten Jahr gemacht wurde, aber sie ist extremer."

Wie alle Teams musste auch Ferrari die von der FIA geforderte Änderung der Unterbodenhöhe um 15 Millimeter berücksichtigen. "Die neuen, von der FIA eingeführten Regeln zur Verringerung des "Porpoising"-Risikos auf der Strecke, haben zu einem Nettoverlust an aerodynamischer Leistung geführt", erklärt Cardile.

"Das ist ein ziemlich großer Verlust. Was die Entwicklung anbelangt, so hat sich unsere Arbeit nicht wesentlich von der der Vorjahre unterschieden. Wir mussten lediglich die Geometrie des Autos an die neuen Strömungsformen anpassen, die durch das neue Reglement entstanden sind."

Cardile: Wegen Budgetgrenze mehr Teile aus Vorjahr übernommen

Cardile macht zudem eine interessante Bemerkung zu den Auswirkungen der Budgetbeschränkung und stellt fest, dass viel mehr Teile aus dem letzten Jahr übernommen wurden, als dies in der Vergangenheit der Fall war, als die Teams nicht mit solchen Beschränkungen konfrontiert waren.

Das war beim Übergang von 2021 auf 2022 aufgrund der massiven Regeländerungen nicht der Fall, und die Teams waren gezwungen, nahezu alle Teile neu zu entwickeln, was unter den Kostendeckelbedingungen für die Teams ein schwieriges Unterfangen war.

"Die Budgetbeschränkung hat sich zweifellos auf die Leistung ausgewirkt", so der Italiener. "Als wir das diesjährige Auto entwarfen, mussten wir dies daher berücksichtigen. Die Art und Weise, wie wir dabei vorgegangen sind, bestand darin, zu entscheiden, welche Bereiche des Autos wenig oder gar keinen Mehrwert für die Leistung des Autos hatten, und dann zu versuchen, diese Bereiche des Autos ähnlich wie die des vorherigen zu halten."

"In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass die Anzahl der Teile, die in das diesjährige Auto übernommen wurden, doppelt so hoch ist wie bei einem Auto, das nach dem vorherigen Reglement gebaut wurde, ohne dass es eine Budgetbeschränkung gab."

Leclerc mit positivem ersten Fazit

Charles Leclerc bemerkte zudem, dass sich das Auto im Simulator in Maranello anders verhielt, was vielleicht auf die Auswirkungen der Änderungen an der Vorderradaufhängung und der Aerodynamik hindeutet.

"Es fühlt sich gut an", sagt der Monegasse. "Wir müssen immer abwarten, bevor wir das echte Auto auf die Strecke schicken, bevor wir alle Details in Einklang bringen können, aber im Simulator fühlt es sich positiv an. Es gibt einige Unterschiede, sodass wir unseren Fahrstil noch ein wenig anpassen müssen."

"Aber insgesamt ist das Gefühl gut. Es scheint, dass die Schwächen, die wir im letzten Jahr hatten, in diesem Jahr besser sind, was das Ziel war. Aber wir müssen noch die ersten richtigen Runden abwarten, bevor wir etwas sagen können."

Mit Bildmaterial von Ferrari.