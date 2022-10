Ferrari: Der neue Unterboden für Suzuka unter der Lupe

Audio-Player laden

Ferrari hat im Laufe der vergangenen Formel-1-Rennen den neuen Unterboden analysiert, den das Team ursprünglich beim Großen Preis von Frankreich eingeführt und seitdem einige Male verändert hat.

Da der Unterboden vor der Einführung der technischen Richtlinie beim Großen Preis von Belgien aus Sicht des Set-ups leicht verändert werden sollte, musste Ferrari herausfinden, ob er unter den neuen Betriebsbedingungen immer noch mehr Leistung bietet als die vorherige Konfiguration.

Für den Großen Preis von Japan in Suzuka wurde der Unterboden erneut überarbeitet, bleibt aber auf dem gleichen Entwicklungspfad. Es wurden Änderungen an den Bodenstreben, am Design des Unterbodens und zweifellos an der Flexibilität bestimmter Punkte des Unterbodens vorgenommen, worauf die Neupositionierung der Metallbodenstrebe hindeutet.

Die Metallstrebe, die zuvor über den äußeren Teil des Unterbodens gestreckt war, wurde verkürzt und an der Rampe des Unterbodens direkt innen angebracht.

Dadurch wird der Abschnitt des Unterbodens vor dem Hinterreifen unabhängiger, und das Team kann diese Flexibilität nutzen, um die aerodynamische Leistung zu verbessern.

An der Vorderseite des Bodens hat das Team ebenfalls Änderungen an der Form des äußeren Bodengitters vorgenommen, wobei ein größerer Ausschnitt verwendet wurde. Auch die Länge des Lätzchens, der Splitter und der Lätzchenflügel sowie deren Ausrichtung wurden im Rahmen des Updates geändert.

Diese Änderungen werden sich natürlich auf die lokalen Strömungsstrukturen auswirken und alle Probleme mit der Fahrzeughöhe, die seit dem Grand Prix von Belgien aufgetreten sind, entschärfen.

Noch wichtiger ist jedoch, dass sich der Luftstrom stromabwärts verändert. An dieser Stelle können wir die Änderungen nicht zeigen, da sie sich unter dem Unterboden befinden und für uns nicht einsehbar sind.

Unterboden des Ferrari F1-75 im Detail Foto: Giorgio Piola

Sollte die Scuderia jedoch dem Entwicklungspfad folgen, den andere Teams in den vergangenen Rennen eingeschlagen haben, ist es wahrscheinlich, dass das Update darauf abzielt, die Leistung der Schlittschuhlösung zu verbessern.

Andere Teams haben den Unterboden in unmittelbarer Nähe des Schlittschuhs mit Rippen versehen, um seine aerodynamischen Fähigkeiten weiter zu verbessern und zusätzliche Leistung aus den Unterbodentunneln und dem Diffusor zu gewinnen.

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.