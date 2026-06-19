Ferrari-Durchbruch für Hamilton: "Ich hätte fast aufgegeben"

Lewis Hamilton hat mit Ferrari in Barcelona seinen ersten Sieg für die Scuderia gefeiert und damit eine schwierige erste gemeinsame Saison, zumindest vorläufig, hinter sich gelassen.

Für Hamilton war es der erste Grand-Prix-Sieg seit zwei Jahren und zugleich ein emotionaler Höhepunkt nach einer Phase voller Zweifel. Bereits auf der Auslaufrunde zeigte er große Erleichterung und sagte: "Mein Herz war voller Freude."

Später feierte er sichtlich bewegt mit seiner Crew. Auch Teamchef Fred Vasseur spielte eine zentrale Rolle in der Entwicklung der vergangenen Monate, nachdem er die Verpflichtung Hamiltons maßgeblich vorangetrieben hatte.

Holpriger Start in Rot

Die erste Saison des Briten bei Ferrari im Jahr 2025 verlief deutlich schwieriger als erwartet. Zwar gelang ihm im Sprint in China ein zwischenzeitlicher Erfolg, insgesamt blieb jedoch der erhoffte Durchbruch aus.

Hamilton hatte insbesondere Schwierigkeiten, sich an die neue Arbeitsumgebung und die veränderten technischen Abläufe im Team zu gewöhnen. Auch die Kommunikation mit seinem Renningenieur Riccardo Adami funktionierte nicht auf Anhieb so reibungslos.

Schwierigkeiten mit den Ground-Effect-Boliden

Zudem tat sich der 41-Jährige mit den aktuellen Ground-Effect-Boliden schwer. Die Kombination aus technischen Herausforderungen und sportlichem Erwartungsdruck führte dazu, dass Hamilton zeitweise an sich selbst zweifelte. Rückblickend sagte er: "In der vergangenen Saison gab es definitiv Momente, in denen ich mir dachte: Vielleicht stimmt es wirklich, dass man irgendwann nachlässt, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht."

Lewis Hamilton umringt vom Team und der internationalen Presse Foto: LAT Images

Auch innerhalb des Teams wurden die schwierigen Phasen wahrgenommen. Zwischenzeitlich gab es laut internen Einschätzungen sogar Unsicherheit darüber, in welcher Verfassung Hamilton in die Saison 2026 starten würde. Dabei stand weniger seine grundsätzliche Leistungsfähigkeit infrage als vielmehr die Frage, ob es ihm gelingen würde, nach einer belastenden Saison wieder mentale Stabilität zu finden.

"Ich habe wirklich an meine Entscheidung geglaubt, zu Ferrari zu wechseln. Ich habe daran geglaubt, was wir gemeinsam erreichen können. Am Anfang gab es viel Begeisterung, danach folgten jedoch Zweifel und negative Phasen über das gesamte Jahr hinweg", erklärt er.

Mentaler Neustart und strukturelle Anpassungen

Den entscheidenden Wendepunkt brachte schließlich eine Phase der Neuorientierung. Hamilton zog sich zeitweise aus dem öffentlichen Fokus zurück, verbrachte mehr Zeit mit Familie und vertrauten Personen und arbeitete intensiv an seiner mentalen Stabilität: "Ich habe viel Zeit mit den Menschen verbracht, die mich wirklich kennen und immer an mich geglaubt haben".

Parallel dazu nahm Ferrari mehrere Anpassungen am technischen Umfeld vor, darunter Änderungen im Ingenieursteam sowie Anpassungen an der Fahrzeugabstimmung.

Santi als "italienischer Bono"

Auch die Zusammenarbeit mit seinem neuen Renningenieur Carlo Santi, der im Team intern als "italienischer Bono" bezeichnet wird, entwickelte sich positiv. Hamilton lobte diese Entwicklung ausdrücklich: "Die Verbindung im Team wird immer besser. Wir lernen jeden Tag dazu."

Teamchef Vasseur wollte nach eigenen Angaben jedoch keine Einzelpersonen hervorheben und stellte den kollektiven Erfolg in den Vordergrund.

"Ich habe daran keinen Anteil. Es ist eher Lewis selbst. Er war in der Lage, nach einem schwierigen Moment zurückzukommen und sich neu zu fokussieren. Sein Engagement ist eine enorme Unterstützung für das gesamte Team", sagt Vasseur.

Bedeutung für Ferrari und den Titelkampf

Für Ferrari ist der Sieg ein wichtiges Signal im laufenden Entwicklungsprozess. Nach einer insgesamt schwierigen Phase zeigt das Team, dass die Zusammenarbeit mit Hamilton zunehmend Früchte trägt.

Der Brite selbst spricht von einem emotionalen Wendepunkt: "Es war ein Moment, den ich nie vergessen werde." Gleichzeitig macht er deutlich, dass der Fokus weiterhin auf harter Arbeit liegt, um die positive Entwicklung fortzusetzen und die Saison erfolgreich zu gestalten.

Nach dem Barcelona-Grand-Prix liegt der sportliche Fokus eindeutig auf dem Ergebnis und der Bestätigung der jüngsten Entwicklungsfortschritte sowohl bei Ferrari als auch bei Lewis Hamilton.